Путин поблагодарил президента Индонезии за поздравления с Пасхой

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Индонезии Прабово Субианто за поздравления с Пасхой.
Путин в понедельник проводит переговоры с Прабово Субианто, на которых главы государств обсудят углубление двустороннего партнерства и международные вопросы.
"Благодарю вас, уважаемый господин президент… Особенно приятно слышать поздравления со Светлой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире", - сказал Путин во время визита президента Индонезии.
Он отметил, что Россия - многоконфессиональная страна, в которой всегда отмечаются праздники разных конфессий.