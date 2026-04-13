Путин поблагодарил президента Индонезии за поздравления с Пасхой - РИА Новости, 13.04.2026
14:59 13.04.2026
Путин поблагодарил президента Индонезии за поздравления с Пасхой

Путин поблагодарил президента Индонезии Субианто за поздравления с Пасхой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Индонезии Прабово Субианто за поздравления с Пасхой.
Путин в понедельник проводит переговоры с Прабово Субианто, на которых главы государств обсудят углубление двустороннего партнерства и международные вопросы.
"Благодарю вас, уважаемый господин президент… Особенно приятно слышать поздравления со Светлой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире", - сказал Путин во время визита президента Индонезии.
Он отметил, что Россия - многоконфессиональная страна, в которой всегда отмечаются праздники разных конфессий.
Встреча Владимира Путин с президентом Индонезии в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
