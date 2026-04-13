Президент Индонезии поздравил Путина с Пасхой и Днем космонавтики

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто поздравил российского лидера Владимира Путина с Пасхой и Днем космонавтики, а также рассказал, что в Индонезии многих детей называли в честь Юрия Гагарина.
"Пользуясь случем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий", - сказал глава индонезийского государства в начале встречи с Путиным.