Священник рассказал, почему принято жениться на Красную горку

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Русская традиция играть свадьбы на Фомину неделю – праздник, который в народе называют Красной горкой, – связана с тем, что церковь в этот день начинает совершать венчания после Великого поста, рассказал РИА Новости настоятель храма святых Жен-мироносиц в Марьино иерей Михаил Сергеев.

Фомина неделя, или Антипасха, отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году она выпадает на 19 апреля.

"На Руси существовала и сейчас существует традиция играть свадьбы на Красную горку. Связано это с тем, что в Великий пост и на Светлую седмицу венчания не совершаются. Фомина неделя – первый день, когда церковь совершает таинство венчания после длительного поста", – рассказал иерей Михаил.

Священник отметил, что слово "красная" переводится со старославянского как "красивая", а горками называли традиционные места сельских гуляний, которые проходили на Пасху и всю пасхальную неделю в возвышенных местах. С принятием христианства народный праздник сохранился, но стал отмечаться не с привязкой к изменениям времени года, а в соответствии с церковным календарем – отсюда и пошло название Красная (красивая) горка.

"Этот период венчаний начиная с Красной горки идет до Петрова поста. Но если есть возможность обвенчаться раньше – все, конечно, старались совершить обряд на Красную горку, в этот день всегда было много свадеб. И сейчас эта дата востребована, в том числе и в ЗАГСах ", – рассказал иерей Михаил.