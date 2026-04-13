Священник рассказал, что делать с остатками освященных куличей и яиц

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Остатки освященных куличей и яиц лучше всего отдать животным, птицам, а также можно принести в храм, объяснил настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов.
"Какой-то большой святыней освященные куличи и яйца не являются. Принято такие продукты, если они остались и не были сразу съедены, отдавать животным, птичкам. Это самый лучший, думаю, вариант. В крайнем случае, можно в храм принести, если там есть место для сжигания", - рассказал священник aif.ru.