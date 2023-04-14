Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета
© iStock.com / NelliSyrОкрашивание яиц к Пасхе в каркаде
© iStock.com / NelliSyr
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Каркаде - лепестки суданской розы, или гибискуса, из которых заваривают ароматный терпкий чай, также используется для изготовления крашенок. Рецепты, как правильно покрасить пасхальные яйца в каркаде, какого оттенка они будут, если сочетать этот натуральный краситель с куркумой, луковой шелухой, уксусом - в материале РИА Новости.
Как правильно покрасить яйца в каркаде
© iStock.com / panida wijitpanyaМытье яиц перед окрашиванием
© iStock.com / panida wijitpanya
Мытье яиц перед окрашиванием
Пасха - главный праздник христианской церкви, который в 2023 году отмечается 16 апреля. Его символами являются крашеные яйца и пасхальный кулич, которые традиционно присутствуют на праздничном столе каждого верующего. Яйцо являлось символом жизни у многих народов еще со времен язычества, а с появлением христианства приобрело особый смысл. Существует библейская притча о том, что Мария Магдалина, узнав о воскрешении Христа, пришла к римскому императору Тиберию, подала ему яйцо, воскликнув: "Христос Воскрес!", но император не поверил и ответил ей, что это невозможно как и то, что белое яйцо превратится в красное. В тот же момент яйцо в руках Марии стало алым. С тех пор красное яйцо - это символ Воскресения и радости.
С давних пор на Руси пасхальные яйца окрашивали луковой шелухой, которая давала необходимый красноватый оттенок, сейчас современные хозяйки используют самые различные красители и цвета, но определенное количество красных яиц обязательно присутствует на пасхальном столе.
Каркаде - это чайный напиток из лепестков суданской розы, многие его любят за терпкий кисловатый вкус, но не все знают, что с помощью его отвара можно красить яйца. Цвета получаются от светло серого с голубым оттенком до практически черного.
Общие рекомендации перед готовкой
Для того, чтобы яйца равномерно окрасились и не треснули, необходимо соблюсти несколько простых правил:
- 1.Выбирать нужно ровные, лучше всего белые, без бугорков и трещин на поверхности.
- 2.Перед варкой стоит достать яйца из холодильника и дать им согреться до комнатной температуры, потом залить их такой же водой и немного добавить в нее соли, тогда скорлупа не лопнет в процессе.
- 3.Для того, чтобы получить как можно более равномерное окрашивание, перед варкой яйца можно хорошенько вымыть.
Рецепты на Пасху в домашних условиях
Сейчас многие хозяйки пользуется красителями, которые продают в магазинах, однако есть и такие, кто предпочитает придавать цвет пасхальному символу традиционными способами с помощью натуральной краски.
Классические окрашивание
© iStock.com / Mariya RusОкрашивание яиц к Пасхе в каркаде и луковой шелухе
© iStock.com / Mariya Rus
Окрашивание яиц к Пасхе в каркаде и луковой шелухе
Красить пасхальные яйца в каркаде можно двумя способами:
- 1.Предварительно отваренные яйца оставить в насыщенном отваре чая с добавлением уксуса (30 мл) на ночь, а утром извлечь и протереть растительным маслом.
- 2.Выложить в кастрюлю 50 г каркаде (лучше крупнолистового), добавить хорошо промытые яйца, воду и поставить на медленный огонь.
- 3.Проварить после закипания 10 минут, выключить плиту и оставить на некоторое время. Чем дольше находятся яйца в отваре, тем насыщеннее цвет.
Красивое окрашивание в луковой шелухе
Необычный узор под мрамор можно получить, используя каркаде, луковую шелуху и некоторые другие подручные средства. Такие яйца будут необычно и ярко смотреться на праздничном столе. Для этого необходимо:
- 1.Смешать луковую шелуху с нарезанными кусочками белой бумаги (от их формы и размера будет зависеть финальный узор).
- 2.Капроновый или нейлоновый чулок нужно разрезать на части по 6-7 см длиной и поместить в них мокрые яйца, предварительно обмакнув их в луково-бумажную смесь, а края стянуть резинкой или завязать, чтобы яйцо не выпало в процессе варки.
- 3.После этого в подогретую воду добавить листья каркаде и остатки шелухи, поваренную соль, все это тщательно перемешать, положить яйца, довести до кипения и варить 10-15 минут.
- 4.Готовые яйца поместить в емкость с холодной водой, аккуратно срезать чулок и смыть прилипшие кусочки шелухи и бумаги.
Мраморное окрашивание с уксусом
Для того, чтобы получить необычный мраморный окрас без добавления луковой шелухи, нужно:
- 1.Вымыть хорошенько яйца, не вытирая их обложить листьями каркаде, и каждое яйцо поместить в капрон, завязав чулок.
- 2.Положить таким образом подготовленные яйца в теплую воду с каркаде, добавить соль и уксус 9% (30 мл), он необходим для того, чтобы краска быстрее взялась и цвет был насыщеннее.
- 3.Варить яйца 10 минут после закипания на медленном огне, оставить на некоторое время в отваре.
- 4.Вынуть, остудить и снять чулок, промыть яйца от листьев.
Каркаде и куркума
© iStock.com / Nature, food, landscape, travelЗаваренный чай каркаде
© iStock.com / Nature, food, landscape, travel
Заваренный чай каркаде
Куркума - многолетнее травянистое растение из рода имбирных, корневища и стебли которого содержат краситель куркумин, дающий насыщенный желтый цвет. Для того, чтобы окрасить пасхальные яйца с помощью куркумы, нужно добавить в воду куркуму, уксус и соль, хорошо размешать, положить яйца и варить после закипания 10 минут. Если хочется разнообразия в оттенках, куркумовые яйца можно поместить в уже остывший насыщенный отвар каркаде и держать там крашенки не меньше двух часов. Чем дольше находятся яйца в каркаде - тем холоднее оттенок, чем меньше - теплее цвет.