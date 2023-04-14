https://ria.ru/20230414/yaytsa-1865335811.html

Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета

Как покрасить яйца в чае каркаде на Пасху

Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета

Каркаде - лепестки суданской розы, или гибискуса, из которых заваривают ароматный терпкий чай, также используется для изготовления крашенок. Рецепты, как... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:37

2023-04-14T14:37

2023-04-14T18:08

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религиозные праздники

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Каркаде - лепестки суданской розы, или гибискуса, из которых заваривают ароматный терпкий чай, также используется для изготовления крашенок. Рецепты, как правильно покрасить пасхальные яйца в каркаде, какого оттенка они будут, если сочетать этот натуральный краситель с куркумой, луковой шелухой, уксусом - в материале РИА Новости.Как правильно покрасить яйца в каркадеПасха - главный праздник христианской церкви, который в 2023 году отмечается 16 апреля. Его символами являются крашеные яйца и пасхальный кулич, которые традиционно присутствуют на праздничном столе каждого верующего. Яйцо являлось символом жизни у многих народов еще со времен язычества, а с появлением христианства приобрело особый смысл. Существует библейская притча о том, что Мария Магдалина, узнав о воскрешении Христа, пришла к римскому императору Тиберию, подала ему яйцо, воскликнув: "Христос Воскрес!", но император не поверил и ответил ей, что это невозможно как и то, что белое яйцо превратится в красное. В тот же момент яйцо в руках Марии стало алым. С тех пор красное яйцо - это символ Воскресения и радости.С давних пор на Руси пасхальные яйца окрашивали луковой шелухой, которая давала необходимый красноватый оттенок, сейчас современные хозяйки используют самые различные красители и цвета, но определенное количество красных яиц обязательно присутствует на пасхальном столе.Каркаде - это чайный напиток из лепестков суданской розы, многие его любят за терпкий кисловатый вкус, но не все знают, что с помощью его отвара можно красить яйца. Цвета получаются от светло серого с голубым оттенком до практически черного.Общие рекомендации перед готовкойДля того, чтобы яйца равномерно окрасились и не треснули, необходимо соблюсти несколько простых правил:Рецепты на Пасху в домашних условияхСейчас многие хозяйки пользуется красителями, которые продают в магазинах, однако есть и такие, кто предпочитает придавать цвет пасхальному символу традиционными способами с помощью натуральной краски.Классические окрашиваниеКрасить пасхальные яйца в каркаде можно двумя способами:Красивое окрашивание в луковой шелухеНеобычный узор под мрамор можно получить, используя каркаде, луковую шелуху и некоторые другие подручные средства. Такие яйца будут необычно и ярко смотреться на праздничном столе. Для этого необходимо:Мраморное окрашивание с уксусомДля того, чтобы получить необычный мраморный окрас без добавления луковой шелухи, нужно:Каркаде и куркумаКуркума - многолетнее травянистое растение из рода имбирных, корневища и стебли которого содержат краситель куркумин, дающий насыщенный желтый цвет. Для того, чтобы окрасить пасхальные яйца с помощью куркумы, нужно добавить в воду куркуму, уксус и соль, хорошо размешать, положить яйца и варить после закипания 10 минут. Если хочется разнообразия в оттенках, куркумовые яйца можно поместить в уже остывший насыщенный отвар каркаде и держать там крашенки не меньше двух часов. Чем дольше находятся яйца в каркаде - тем холоднее оттенок, чем меньше - теплее цвет.

https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20230413/prazdniki-1864951229.html

https://ria.ru/20230309/krashenki-1856777187.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, россия, пасха, религиозные праздники