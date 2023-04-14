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Как покрасить яйца в чае каркаде на Пасху
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14:37 14.04.2023 (обновлено: 18:08 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/yaytsa-1865335811.html
Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета
Как покрасить яйца в чае каркаде на Пасху
Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета
Каркаде - лепестки суданской розы, или гибискуса, из которых заваривают ароматный терпкий чай, также используется для изготовления крашенок. Рецепты, как... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:37
2023-04-14T18:08
в мире
россия
пасха
религиозные праздники
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Каркаде - лепестки суданской розы, или гибискуса, из которых заваривают ароматный терпкий чай, также используется для изготовления крашенок. Рецепты, как правильно покрасить пасхальные яйца в каркаде, какого оттенка они будут, если сочетать этот натуральный краситель с куркумой, луковой шелухой, уксусом - в материале РИА Новости.Как правильно покрасить яйца в каркадеПасха - главный праздник христианской церкви, который в 2023 году отмечается 16 апреля. Его символами являются крашеные яйца и пасхальный кулич, которые традиционно присутствуют на праздничном столе каждого верующего. Яйцо являлось символом жизни у многих народов еще со времен язычества, а с появлением христианства приобрело особый смысл. Существует библейская притча о том, что Мария Магдалина, узнав о воскрешении Христа, пришла к римскому императору Тиберию, подала ему яйцо, воскликнув: "Христос Воскрес!", но император не поверил и ответил ей, что это невозможно как и то, что белое яйцо превратится в красное. В тот же момент яйцо в руках Марии стало алым. С тех пор красное яйцо - это символ Воскресения и радости.С давних пор на Руси пасхальные яйца окрашивали луковой шелухой, которая давала необходимый красноватый оттенок, сейчас современные хозяйки используют самые различные красители и цвета, но определенное количество красных яиц обязательно присутствует на пасхальном столе.Каркаде - это чайный напиток из лепестков суданской розы, многие его любят за терпкий кисловатый вкус, но не все знают, что с помощью его отвара можно красить яйца. Цвета получаются от светло серого с голубым оттенком до практически черного.Общие рекомендации перед готовкойДля того, чтобы яйца равномерно окрасились и не треснули, необходимо соблюсти несколько простых правил:Рецепты на Пасху в домашних условияхСейчас многие хозяйки пользуется красителями, которые продают в магазинах, однако есть и такие, кто предпочитает придавать цвет пасхальному символу традиционными способами с помощью натуральной краски.Классические окрашиваниеКрасить пасхальные яйца в каркаде можно двумя способами:Красивое окрашивание в луковой шелухеНеобычный узор под мрамор можно получить, используя каркаде, луковую шелуху и некоторые другие подручные средства. Такие яйца будут необычно и ярко смотреться на праздничном столе. Для этого необходимо:Мраморное окрашивание с уксусомДля того, чтобы получить необычный мраморный окрас без добавления луковой шелухи, нужно:Каркаде и куркумаКуркума - многолетнее травянистое растение из рода имбирных, корневища и стебли которого содержат краситель куркумин, дающий насыщенный желтый цвет. Для того, чтобы окрасить пасхальные яйца с помощью куркумы, нужно добавить в воду куркуму, уксус и соль, хорошо размешать, положить яйца и варить после закипания 10 минут. Если хочется разнообразия в оттенках, куркумовые яйца можно поместить в уже остывший насыщенный отвар каркаде и держать там крашенки не меньше двух часов. Чем дольше находятся яйца в каркаде - тем холоднее оттенок, чем меньше - теплее цвет.
https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html
https://ria.ru/20230413/prazdniki-1864951229.html
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в мире, россия, пасха, религиозные праздники
В мире, Россия, Пасха, Религиозные праздники

Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета

© iStock.com / NelliSyrОкрашивание яиц к Пасхе в каркаде
Окрашивание яиц к Пасхе в каркаде - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / NelliSyr
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Оглавление
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Каркаде - лепестки суданской розы, или гибискуса, из которых заваривают ароматный терпкий чай, также используется для изготовления крашенок. Рецепты, как правильно покрасить пасхальные яйца в каркаде, какого оттенка они будут, если сочетать этот натуральный краситель с куркумой, луковой шелухой, уксусом - в материале РИА Новости.

Как правильно покрасить яйца в каркаде

© iStock.com / panida wijitpanyaМытье яиц перед окрашиванием
Мытье яиц перед окрашиванием - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / panida wijitpanya
Мытье яиц перед окрашиванием
Пасха - главный праздник христианской церкви, который в 2023 году отмечается 16 апреля. Его символами являются крашеные яйца и пасхальный кулич, которые традиционно присутствуют на праздничном столе каждого верующего. Яйцо являлось символом жизни у многих народов еще со времен язычества, а с появлением христианства приобрело особый смысл. Существует библейская притча о том, что Мария Магдалина, узнав о воскрешении Христа, пришла к римскому императору Тиберию, подала ему яйцо, воскликнув: "Христос Воскрес!", но император не поверил и ответил ей, что это невозможно как и то, что белое яйцо превратится в красное. В тот же момент яйцо в руках Марии стало алым. С тех пор красное яйцо - это символ Воскресения и радости.
С давних пор на Руси пасхальные яйца окрашивали луковой шелухой, которая давала необходимый красноватый оттенок, сейчас современные хозяйки используют самые различные красители и цвета, но определенное количество красных яиц обязательно присутствует на пасхальном столе.
Каркаде - это чайный напиток из лепестков суданской розы, многие его любят за терпкий кисловатый вкус, но не все знают, что с помощью его отвара можно красить яйца. Цвета получаются от светло серого с голубым оттенком до практически черного.
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Общие рекомендации перед готовкой

Для того, чтобы яйца равномерно окрасились и не треснули, необходимо соблюсти несколько простых правил:
  1. 1.
    Выбирать нужно ровные, лучше всего белые, без бугорков и трещин на поверхности.
  2. 2.
    Перед варкой стоит достать яйца из холодильника и дать им согреться до комнатной температуры, потом залить их такой же водой и немного добавить в нее соли, тогда скорлупа не лопнет в процессе.
  3. 3.
    Для того, чтобы получить как можно более равномерное окрашивание, перед варкой яйца можно хорошенько вымыть.
Натуральные красители для пасхальных яиц
10 апреля, 10:00
Инфографика
Натуральные красители для пасхальных яицПосмотреть

Рецепты на Пасху в домашних условиях

Сейчас многие хозяйки пользуется красителями, которые продают в магазинах, однако есть и такие, кто предпочитает придавать цвет пасхальному символу традиционными способами с помощью натуральной краски.

Классические окрашивание

© iStock.com / Mariya RusОкрашивание яиц к Пасхе в каркаде и луковой шелухе
Окрашивание яиц к Пасхе в каркаде и луковой шелухе - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / Mariya Rus
Окрашивание яиц к Пасхе в каркаде и луковой шелухе
Красить пасхальные яйца в каркаде можно двумя способами:
  1. 1.
    Предварительно отваренные яйца оставить в насыщенном отваре чая с добавлением уксуса (30 мл) на ночь, а утром извлечь и протереть растительным маслом.
  2. 2.
    Выложить в кастрюлю 50 г каркаде (лучше крупнолистового), добавить хорошо промытые яйца, воду и поставить на медленный огонь.
  3. 3.
    Проварить после закипания 10 минут, выключить плиту и оставить на некоторое время. Чем дольше находятся яйца в отваре, тем насыщеннее цвет.

Красивое окрашивание в луковой шелухе

Необычный узор под мрамор можно получить, используя каркаде, луковую шелуху и некоторые другие подручные средства. Такие яйца будут необычно и ярко смотреться на праздничном столе. Для этого необходимо:
  1. 1.
    Смешать луковую шелуху с нарезанными кусочками белой бумаги (от их формы и размера будет зависеть финальный узор).
  2. 2.
    Капроновый или нейлоновый чулок нужно разрезать на части по 6-7 см длиной и поместить в них мокрые яйца, предварительно обмакнув их в луково-бумажную смесь, а края стянуть резинкой или завязать, чтобы яйцо не выпало в процессе варки.
  3. 3.
    После этого в подогретую воду добавить листья каркаде и остатки шелухи, поваренную соль, все это тщательно перемешать, положить яйца, довести до кипения и варить 10-15 минут.
  4. 4.
    Готовые яйца поместить в емкость с холодной водой, аккуратно срезать чулок и смыть прилипшие кусочки шелухи и бумаги.
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Мраморное окрашивание с уксусом

Для того, чтобы получить необычный мраморный окрас без добавления луковой шелухи, нужно:
  1. 1.
    Вымыть хорошенько яйца, не вытирая их обложить листьями каркаде, и каждое яйцо поместить в капрон, завязав чулок.
  2. 2.
    Положить таким образом подготовленные яйца в теплую воду с каркаде, добавить соль и уксус 9% (30 мл), он необходим для того, чтобы краска быстрее взялась и цвет был насыщеннее.
  3. 3.
    Варить яйца 10 минут после закипания на медленном огне, оставить на некоторое время в отваре.
  4. 4.
    Вынуть, остудить и снять чулок, промыть яйца от листьев.

Каркаде и куркума

© iStock.com / Nature, food, landscape, travelЗаваренный чай каркаде
Заваренный чай каркаде - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / Nature, food, landscape, travel
Заваренный чай каркаде
Куркума - многолетнее травянистое растение из рода имбирных, корневища и стебли которого содержат краситель куркумин, дающий насыщенный желтый цвет. Для того, чтобы окрасить пасхальные яйца с помощью куркумы, нужно добавить в воду куркуму, уксус и соль, хорошо размешать, положить яйца и варить после закипания 10 минут. Если хочется разнообразия в оттенках, куркумовые яйца можно поместить в уже остывший насыщенный отвар каркаде и держать там крашенки не меньше двух часов. Чем дольше находятся яйца в каркаде - тем холоднее оттенок, чем меньше - теплее цвет.
Почему на Пасху красят яйца - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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