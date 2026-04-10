Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета

Каркаде — лепестки суданской розы, или гибискуса, из которых заваривают ароматный терпкий чай, также используется для изготовления крашенок. Рецепты, как правильно покрасить пасхальные яйца в каркаде, какого оттенка они будут, если сочетать этот натуральный краситель с куркумой, луковой шелухой, уксусом, — в материале РИА Новости.
Как правильно покрасить яйца в каркаде
© iStock.com / Kristine RadkovskaЯйца, окрашенные чаем каркаде
Пасха — главный праздник христианской церкви, который в 2026 году отмечается 12 апреля. Его символами являются крашеные яйца и пасхальный кулич, которые традиционно присутствуют на праздничном столе каждого верующего. Яйцо являлось символом жизни у многих народов еще со времен язычества, а с появлением христианства приобрело особый смысл. Существует библейская притча о том, что Мария Магдалина, узнав о воскрешении Христа, пришла к римскому императору Тиберию, подала ему яйцо, воскликнув: "Христос Воскрес!", но император не поверил и ответил ей, что это невозможно, как и то, что белое яйцо превратится в красное. В тот же момент яйцо в руках Марии стало алым. С тех пор красное яйцо — это символ Воскресения и радости.
Издавна на Руси пасхальные яйца красили луковой шелухой, которая дает насыщенный красно-коричневый оттенок. Хотя сейчас продается множество искусственных красителей для покраски яиц, этот метод популярен среди хозяек до сих пор. Для этих целей можно использовать и каркаде — с его помощью получаются более яркие цвета.
Каркаде — это травяной чайный напиток ярко-красного или бордового цвета, который делают из сушеной суданской розы. Из-за сладко-кислого вкуса он популярен среди любителей чая, при этом не все знают, что отвар можно использовать в качестве красителя для пасхальных яиц. Яйца получаются разных цветов: от светло-сиреневого до иссиня-черного.
Пасха: суть и традиции праздника
21 апреля 2025, 12:40
Общие рекомендации перед готовкой
Есть два способа приготовления яиц в каркаде: чтобы яйца равномерно окрасились и не треснули, необходимо соблюсти несколько простых правил:
- Выбирать нужно ровные, лучше всего белые, без бугорков и трещин на поверхности.
- Перед варкой стоит достать яйца из холодильника и дать им согреться до комнатной температуры, потом залить их такой же водой и немного добавить в нее соли, тогда скорлупа не лопнет в процессе.
- Для того чтобы получить как можно более равномерное окрашивание, перед варкой яйца можно хорошенько вымыть.
Рецепты на Пасху в домашних условиях
Сейчас многие хозяйки пользуются красителями, которые продают в магазинах, однако есть и такие, кто предпочитает придавать цвет пасхальному символу традиционными способами с помощью натуральной краски.
Классическое окрашивание яиц чаем каркаде
© iStock.com / dore artЯйца, окрашенные чаем каркаде
Базовые пропорции для окрашивания яиц каркаде классическим методом (расчет на десяток яиц):
- Каркаде (листовой чай) — 50 г (3-4 ст. л.)
- Вода — 1 литр
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Предварительно отваренные яйца оставить в насыщенном отваре чая с добавлением уксуса (30 мл) на ночь, а утром извлечь и протереть растительным маслом. При использовании этого способа окраски яйца получаются темно-синими, почти черными.
- Выложить в кастрюлю 50 г каркаде (лучше крупнолистового, тогда яйца станут "мраморными"), добавить хорошо промытые яйца, воду и поставить на медленный огонь. Проварить после закипания 10 минут, выключить плиту и оставить на некоторое время. Чем дольше яйца находятся в отваре, тем насыщеннее цвет: от сиреневого до темно-синего.
Важно: Для яркого цвета выбирайте белые яйца. Коричневые дают тусклый оттенок.
Красивое окрашивание в луковой шелухе
Необычный узор под мрамор можно получить, используя каркаде, шелуху лука и некоторые другие подручные средства. Такие яйца будут необычно и ярко смотреться на праздничном столе. Для этого необходимо:
- Смешать луковую шелуху с нарезанными кусочками белой бумаги (от их формы и размера будет зависеть финальный узор).
- Капроновый или нейлоновый чулок нужно разрезать на части по 6-7 см длиной и поместить в них мокрые яйца, предварительно обмакнув их в луково-бумажную смесь, а края стянуть резинкой или завязать, чтобы яйцо не выпало в процессе варки.
- После этого в подогретую воду добавить листья каркаде и остатки шелухи, поваренную соль, все это тщательно перемешать, положить яйца, довести до кипения и варить 10-15 минут.
- Готовые яйца поместить в емкость с холодной водой, аккуратно срезать чулок и смыть прилипшие кусочки шелухи и бумаги.
Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы
21 апреля 2025, 16:05
Мраморное окрашивание с уксусом
Чтобы получить необычный мраморный окрас без добавления луковой шелухи, нужно:
- Вымыть хорошенько яйца, не вытирая их обложить листьями каркаде, и каждое яйцо поместить в капрон, завязав чулок.
- Положить таким образом подготовленные яйца в теплую воду с каркаде, добавить соль и уксус 9% (30 мл), он необходим для того, чтобы краска быстрее взялась и цвет был насыщеннее.
- Варить яйца 10 минут после закипания на медленном огне, оставить на некоторое время в отваре.
- Вынуть, остудить и снять чулок, промыть яйца от листьев.
Изумрудное окрашивание яиц
Чтобы окрасить яйца в изумрудно-зеленый цвет, можно использовать шпинат или крапиву. Рецепт очень прост:
- Листья шпината или крапивы (можно использовать сушеные и свежие) нужно поместить в кастрюлю с водой, довести до кипения, проварить 20-25 минут на минимальном огне, а затем остудить и процедить.
- Опустить сырые яйца в краситель и варить 15-20 минут на среднем огне, пока яйца не приобретут желаемую яркость.
Каркаде и куркума
© iStock.comЯйца, окрашенные чаем каркаде
Куркума — многолетнее травянистое растение из рода имбирных, корневища и стебли которого содержат краситель куркумин, дающий насыщенный желтый цвет. Чтобы окрасить пасхальные яйца с помощью куркумы, нужно добавить в воду куркуму, уксус и соль, хорошо размешать, положить яйца и варить после закипания 10 минут. Если хочется разнообразия в оттенках, куркумовые яйца можно поместить в уже остывший насыщенный отвар каркаде и держать там крашенки не меньше двух часов. Чем дольше находятся яйца в каркаде — тем холоднее оттенок, чем меньше — теплее цвет.