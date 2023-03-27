https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html

Пасха: когда будет в 2023 году, суть и традиции праздника

Пасха 2023: какого числа главный православный и католический праздник в России

Пасха: когда будет в 2023 году, суть и традиции праздника

Пасха — самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, установленный в честь воскрешения Христа. В чем заключается суть этой памятной даты, на... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:09

2023-03-27T11:09

2023-03-27T11:34

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пасха — самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, установленный в честь воскрешения Христа. В чем заключается суть этой памятной даты, на какое число выпадает православная Пасха в 2023 году, когда отмечают ее католики, протестанты и иудеи, как в России празднуют Светлое Христово воскресение, — в материале РИА Новости.ПасхаПасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это главное событие церковного года.Какого числаТак как Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время, а дата уточняется по лунному календарю. В зависимости от того, на какой день выпадает Светлое Христово Воскресение, варьируются и даты остальных христианских праздников, связанных с ним (например, Масленица, начало Великого поста, Вознесение, Троица и прочие). Русская православная церковь придерживается основных правил:В 2023 году все эти условия будут соблюдены 16 апреля. В этот день отметят Пасху православные христиане. У католиков и большинства протестантов праздник приходится на 9 апреля.На какие даты выпадает праздник в ближайшие 5 лет:Суть праздникаСуть Пасхи в Новом Завете — вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: "Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним". Это надежда для всех верующих на воскресение. Поэтому всю пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью. Позитивный настрой праздника выражается и в его атрибутах: куличах и крашеных куриных яйцах. Апофеоз Пасхи — схождение благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.ИсторияСлово "пасха" произошло от еврейского "песах", что означает "перешагнуть", "перейти", "пройти мимо". Это связано с библейской легендой о великом исходе евреев из Египта. Когда этот народ был освобожден из плена, фараон не пожелал отпустить своих рабов, тогда Бог наказал страну и послал на нее великие казни, но правитель Египта не смирился. Последнее и самое страшное наказание, ниспосланное на непокорных египтян, — смерть каждого первородного существа, начиная от людей, заканчивая животными. Для того чтобы эта кара обошла стороной еврейские семьи, косяки и перекладины дверей их домов должны были быть помазаны кровью особого агнца (ягненка), которого принесли в жертву Богу взамен первенцев. Увидев кровь на дверях, ангел-губитель пройдет мимо. В полночь наказание свершилось. После этого фараон попросил еврейский народ покинуть его землю. С тех пор в Израиле празднуется эта бессонная ночь (Песах) в ознаменование спасения первенцев и освобождения от рабства, а агнец, принесенный в жертву, называется пасхальным.Христианский смысл Пасхи — спасение Христом людей от власти дьявола.Пост перед ПасхойТрадиционно после Масленицы у христиан начинается пост, который заканчивается Пасхой. В 2022 году он начался 7 марта и продлится 48 дней. Воздержание от еды — воспоминание об Иисусе Христе, который 40 дней голодный бродил по пустыне.Сам пост делится на:Строгие ограничения в еде связывают с идеей о скромной жизни, чтобы сэкономленные средства потратить на подаяние бедным и богослужения в храме. Из рациона верующий должен исключить мясо, птицу, молоко, яйца и все продукты, связанные с ними, сдобу, сладости, алкоголь (кроме вина, которое разрешено к употреблению в определенные дни). В настоящее время соблюдение поста — дело добровольное. Если человек имеет проблемы со здоровьем, важно обговорить меню с лечащим врачом. Великий пост — это не просто голодание, но и очищение души. Поэтому верующие должны отказаться от негативных эмоций на это время, перестать ругаться, сплетничать, завидовать, воздержаться от развлечений и уделить больше внимания благотворительности, молитвам и посещению храмов.Событие праздникаГлавное событие Пасхи — схождение благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.Благодатный огоньБлагодатный огонь (святой свет) — главный символ Пасхи. Он зажигается накануне праздника, в Великую субботу. Библейская легенда гласит, что несколько минут после схождения пламя не обжигает. Первым, в соответствии со Священным Писанием, его заметил апостол Петр, который, узнав о воскресении Христа, прибежал к гробу и увидел необычный свет. Считается, что благодатный огонь появляется сам во время чтения молитвы, обычное время схождения — 12:55 — 15-00. Большое количество верующих отправляются в паломничество к иерусалимскому храму, чтобы присутствовать на этом событии.Традиции и обрядыПасху отмечает весь христианский мир. В зависимости от конфессий варьируются и традиции празднования.У православныхНа Руси Пасху всегда праздновали с размахом. В этот день, помимо богослужений, устраивали народные гулянья, хороводы, пели особые песни. В некоторых регионах устанавливали карусели и большие качели, народ играл в пасхальные игры, например, традиционным развлечением считалось катание яиц, игра "в орла" или "в орлянку". Также перед Пасхой было принято прибираться в доме, мыть окна, вешать чистые занавески.У старообрядцевСтарообрядцами называют верующих, которые не признали церковной реформы патриарха Никона в 1650-60 годах. В целом празднование Пасхи у последователей старого обряда и нового мало отличается. День высчитывается по одинаковым правилам, присутствует Великий пост, богослужения и обмен крашеными яйцами. Однако, староверы некоторых общин считают выпекание куличей "еврейской традицией" и не готовят их. По-другому они относятся и к работе во время Страстной недели, для них Пасхальная неделя — время радости и молитвы, в то время как у православных принято оставлять работу только в канун праздника.Сколько дней празднуютПравославные празднуют Пасху семь дней, но весь период (40 дней) до Вознесения приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!" и отвечают "Воистину воскресе!"Символы ПасхиК символам праздника относятся:В западных странах существует еще один символ — пасхальный кролик. В германской мифологии заяц или кролик ассоциировался с богиней жизни, обновления природы Эострой, на некоторых языках название праздника так и звучит, например, "Ostern" на немецком.Пасхальные богослуженияПасхальные богослужения особенно торжественны. Начинаются они в полночь перед Пасхой и продолжаются до рассвета. По окончании службы священники разносят по храму Священный огонь. А вечером на Пасху служится красивая и радостная Пасхальная вечерня.Храмы Воскресения ХристоваТак называются христианские храмы, освященные в честь Воскресения Иисуса Христа. Самый известный из них — храм Гроба Господня, который находится в Иерусалиме.Пасхальный столСтол на праздник принято накрывать богато и разнообразно. Но главными его символами являются крашеные куриные яйца, кулич и творожная пасха.КуличиЭто домашняя выпечка, которая символизирует возрождение Христа. После окончания богослужения верующие разговляются и позволяют себе есть не постную пищу, кулич — неотъемлемая часть пасхальной трапезы, которую освящают в храме.ЯйцаЯйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Первые упоминания о крашеных яйцах встречаются в рукописях Х века, найденных в греческом монастыре святой Анастасии. Считается, что именно крашеное пасхальное яйцо должно быть первой едой после Великого поста. Первоначально цвет был только красный, символ крови Христовой, но со временем яйца стали окрашивать и в другие цвета.Поздравления с ПасхойПравославные христиане приветствуют друг друга словами "Христос Воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину Воскресе". Эти слова выражают радость, похожую на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскрешении Христа. По традиции сначала приветствие произносит младший по возрасту, потом старший.Пасха в других конфессияхДля всех христианских конфессий Пасха — самый главный праздник года, в основе которого лежит евангельское повествование о чудесном воскресении Иисуса Христа, распятого на кресте. Его смерть воспринимается как искупление грехов мира, а воскресение — как победа над силой зла и дарование Богом вечной жизни. В праздновании Пасхи в различных конфессиях есть как отличия, так и много общих традиций.КатолическаяТрадиционно в католических храмах в раннее субботнее утро проводят обряд благословения огня и воды. После окончания службы начинается крестный ход, а вечером зажигают особую свечу — Пасхал, огонь от которой раздают всем. Молодежь и дети в воскресное утро ходят по домам с песнями и поздравлениями, все обмениваются крашеными яйцами, а крестные дарят своим крестникам пальмовые веточки. В праздничную ночь в католических церквях проводят обряд крещения для взрослых. Стать христианином в это время очень почетно. Малышам на Пасху дарят шоколадные яйца и сладких пасхальных кроликов.ПротестантскаяПротестанты не имеют единого порядка и дня празднования Пасхи, так как протестантизм раздроблен на большое количество течений. Где-то служба проходит субботней ночью, где-то — в воскресное утро. Лютеране и евангелисты, например, ориентируются на католическую Пасху, баптисты, методисты — на население страны, в которой проживают, поэтому в России они будут отмечать праздник 16 апреля."На пасхальной службе мы поем особые праздничные песнопения. И читаем молитвы. Но в основном мы молимся не по какому-то тексту, а своими словами. Это отличает наши службы от православных и католических", — объясняет епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Дмитрий Шатров.ЕврейскаяЕврейская Пасха Песах — один из самых древнейших праздников. Она ежегодно наступает 14 числа месяца нисан и празднуется семь дней. После богослужения в синагоге семьи собираются за столом, оформление которого напоминает об исходе евреев из Египта, принимают пищу, читают молитвы и поют псалмы. Все участники праздничной трапезы должны обязательно прочесть повествование об исходе евреев из Египта, спеть хвалебные псалмы, съесть мацу (пресную лепешку), марор (блюдо из салата латук, хрена и базилика), выпить четыре бокала вина, которые символизируют четыре обещания Бога ("И выведу вас…", "И избавлю вас…", "И спасу вас…", "И приму вас…"), пятый бокал наливают для пророка Илии и оставляют на столе (по легенде он вернется на землю в день праздника Песах, перед вторым пришествием Христа).АрмянскаяАрмения — первая страна, официально принявшая христианство в 301 году нашей эры. Пасху армянский народ называет "Сурб Затик" (в переводе на русский — "отстранение от грехов"), празднуют ее в первое воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием. В этом году это 9 апреля. Готовиться к Пасхе начинают заранее: высевают в специальную посуду семена пшеницы, которые, прорастая, символизируют новую жизнь. На зеленые ростки выкладывают окрашенные в красный цвет куриные яйца. На праздничном столе обязательно присутствуют традиционные блюда: форель с красным вином, рис с сухофруктами и изюмом. Молодежь в праздничный день собирается у храмов и поет пасхальные песни, танцует народные танцы.Что нельзя делать на ПасхуСветлое Христово Воскресение — это день радости воскресению Христа. В этот светлый праздник запрещается:Родительские субботыРодительские субботы предназначены церковью для поминовения усопших. В 2023 году они выпадают на следующие дни:Приметы и поверьяВ народе существует огромное количество примет и поверий, связанных со Светлым Христовым Воскресением и неделей перед его наступлением.Каждый год на Руси в день праздника рядом с иконами ставили кувшины с медом, которые назывались канунчики, и зажигали свечи. После праздника эти кувшины относили на могилу умершего родственника вместе с тремя крашеными яйцами.Если на Пасху покататься на качелях, то сдует все грехи.Тот, кто первым увидит восход солнца в пасхальное воскресенье, будет счастлив весь последующий год.Если в этот день родится ребенок, то он обязательно станет знаменитым и не будет иметь проблем со здоровьем.Усопший в Пасху сразу направляется в рай.Очень хорошо в праздник услышать кукушку: это предвещает прибавление в семье, а для молодых девушек — скорое замужество.Всю пасхальную неделю в церкви не проводили венчания, отвлекаться на мирские дела считалось большим грехом.

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https://ria.ru/20230301/may-1855091154.html

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Артем Смирнов

пасха, в мире, россия, православие, религия, иисус христос, иерусалим, русская православная церковь