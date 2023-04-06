https://ria.ru/20230406/prazdnik-1863575883.html

Вербное воскресенье в 2023 году: дата, суть и традиции праздника

Вербное воскресенье 2023: какого числа в этом году православные отмечают праздник?

Вербное воскресенье в 2023 году: дата, суть и традиции праздника

Вербное воскресенье - народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. Какого числа будут... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:38

2023-04-06T19:38

2023-04-06T19:38

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вербное воскресенье - народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. Какого числа будут отмечать православные верующие событие в 2023 году, суть праздника, история возникновения, традиции и обычаи этого дня в России - в материале РИА Новости.Какого числа Вербное воскресенье в 2023 году?Дата праздника переходящая, она привязана к главному событию в церковном календаре - Пасхе и всегда выпадает на воскресный день за неделю до нее. В 2023 году православные верующие отмечают Вербное воскресенье 9 апреля.Вербное воскресеньеВербное воскресенье - один из праздников в христианской церкви, его отмечают не только православные, но и католики, а также представители протестантских конфессий. Именно в этот день и накануне на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы, которая является символом события в России. Это растение одним из первых распускается весной олицетворяет собой чистоту и добро, победу жизни над смертью. В Италии событие встречают веточками оливы, во Франции - апельсина, в Восточной Европе - высушенными цветами, а в южных странах - ветвями пальмы. Официальное название праздника - Вход Господень в Иерусалим.О праздникеЭто один из двунадесятых праздников (двенадцати самых важных в христианской церкви, связанных с жизнью Иисуса и Богородицы).Суть праздникаПраздник посвящен торжественному въезду Христа в древний Иерусалим, внимание этому событию уделяется в четырех Евангелиях. Именно в этот день люди, наконец, признали в Иисусе Мессию и восторженно встретили у ворот города, расстилая на земле ветви пальм и свою одежду. Тогда еврейский народ находился под гнетом римлян и мечтал о спасителе, а Иисус прославился, в частности, тем, что накануне воскресил Лазаря, единственного человека, которого он называл своим другом. Народ Иудеи ждал земного царя, который освободит и возглавит их, приведет к лучшей жизни, поэтому встречал Христа так, как обычно чествуют великих полководцев и властителей, но, в отличии от них, Мессия въехал в древний город не на богатой колеснице, а на молодом ослике, показывая, что он хочет мира, а не войны. Это один из самых трагических праздников в христианстве, так как Иисус символично зашел в город именно в тот день, когда евреи выбирают агнца, которого должны принести в жертву на Пасху. По библейскому преданию, он знал, что этот путь приведет его к распятию, а толпа народа, так радостно встречающая его сейчас, будет потом требовать смерти.История праздникаУпоминание о дне, в который по церковным обычаям освящали веточки пальм, встречается в III веке, в этот день проводились торжественные шествия и крестные ходы. Неделя ваий (от греческого "ваиа" - пальма) описывается и в римских богослужебных книгах конца VII — начала VIII веков. В Библии Вербному воскресенью предшествует Лазарева суббота, день, когда Христос воскресил умершего четверо суток назад своего знакомого Лазаря, который долго и мучительно болел перед этим. Именно после этого события Иисуса стали принимать как Царя и Бога. Воскрешение Лазаря - символ всеобщего воскрешения человечества, поэтому Лазарева суббота - это единственная суббота, когда в церкви совершаются воскресное богослужение. На следующий день Мессия торжественно въезжает в Иерусалим на осле, показывая людям, что он не претендует на место земного царя, чего от него так ждали иудеи.Приметы, обряды и традицииНа Руси готовиться к празднику начинали за неделю до его наступления: организовывались базары, на которых продавали веточки вербы с привязанными к ним бумажными ангелочками, сувениры, сладости, игрушки и книги. В сам праздник существовала традиция слегка ударять друг друга вербой и приговаривать: "Будь здоров, как верба". Освященные ветки ставили у постели больного, веря, что в этом случае исцеление придет быстрее, укладывали в детские кроватки для защиты от сглаза. Бездетные женщины ели освященные почки, а мужчины носили их в кармане для повышения плодовитости. А молодые девушки делали привороты на женихов: перевязывали красной ленточкой веточки вербы и прятали их за иконами.По погоде наши предки определяли, каким будет грядущий год, например, если в Вербное воскресенье идет дождь, то жди богатого урожая.Кормить птиц в этот день - к богатой и сытной жизни, а посадить саженец вербы - к миру и согласию в семье. Если к этому дню весь снег растаял - май будет солнечным и теплым. Если начинался град, нужно было бросить ветку вербы за порог дома, считалось, что это защитит урожай от гибели.ПоделкиДля того, чтобы поздравить родственников с праздником, верующие изготавливают простые поделки и сувениры, ценность которых не важна, главное, чтобы они преподносились от души и поднимали настроение. Это могут быть самодельные открытки с аппликациями в виде веточек вербы из ваты и картона, декоративные композиции из прутиков вербы и других цветов, венки-обереги из вербы, украшенные лентами и сухоцветами.Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье?Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают. В день праздника положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом. В праздник не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом, а обычные повседневные дела не возбраняются. Церковь советует в этот день не сквернословить, не завидовать и не ругаться, лучше его посвятить общению с родными, чтению книг и помощи нуждающимся. Не стоит устраивать шумные гуляния, так как все же в празднике присутствуют нотки трагизма. Кроме того, хозяйки никогда не готовили в этот день горячие блюда, особенно строго придерживались запрета те, кто собирался присутствовать на всенощной. О столе в этот день рекомендовано заботиться заранее.Что можно и нельзя есть в Вербное воскресенье?Так как праздник приходится на Великий пост, который закончится только перед самой Пасхой, в этот день на столе не должны присутствовать мясные и молочные блюда, предпочтение отдается выпечке, крупам, овощам и фруктам. Однако в честь события, церковь делает послабление и разрешает всем постящимся добавить к своему рациону рыбу, морепродукты, рыбную икру и красное вино. Главное правило - не переедать и придерживаться меры при употреблении алкоголя. Традиционно в этот день на столе присутствовали каши, гречневые блины, голубцы, печенье, а главным украшением становился рыбный пирог.ПоздравленияПоздравлять с праздником можно стихами или в прозе, главное, чтобы слова были искренние и шли от души. Например:Также возможны стихотворные поздравления.Католическое Вербное воскресеньеПасха у католиков определяется из соотношения солнечного и лунного календарей и часто отмечается раньше иудейской, а православную порой опережает более чем на месяц. Это связано с григорианским календарем, в 2023 году праздник приходится на 9 апреля, поэтому и вербное воскресенье в этом году католические верующие отметили неделей раньше.Вербное воскресенье у католиков входит в Великую неделю, предшествующую Пасхе. Оно также называется Воскресеньем Страстей Господних, так как в католических храмах с этого дня начинается упоминание о муках и смерти Иисуса. На всенощном бдении верующие держат в руках ветки вербы (в южных странах пальмовые) и зажженные свечи, встречая невидимого Христа, а во время шествия вокруг церкви вспоминают встречу Мессии в Иерусалиме. В остальном традиции празднования схожи с православными, освященные веточки хранят целый год, а в Пепельную среду (перед началом Великого поста) их сжигают.

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https://ria.ru/20230207/aprel-1850395199.html

https://ria.ru/20220503/radonitsa-1785526889.html

https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

религиозные праздники, вербное воскресенье, в мире, иерусалим, россия, италия, православие, русская православная церковь, религия