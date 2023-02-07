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Церковные православные праздники в апреле 2023 в России: календарь на месяц
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Религия
https://ria.ru/20230207/aprel-1850395199.html
Церковный календарь на апрель 2023 года: праздники, посты, приметы
Церковные православные праздники в апреле 2023 в России: календарь на месяц
Церковный календарь на апрель 2023 года: праздники, посты, приметы
На второй месяц весны 2023 года приходится много православных праздников. Самые значимые из них — Благовещение Пресвятой Богородицы и Светлое Христово... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:11
2023-02-07T19:11
религия
великий пост
иисус христос
иерусалим
россия
общество
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На второй месяц весны 2023 года приходится много православных праздников. Самые значимые из них — Благовещение Пресвятой Богородицы и Светлое Христово Воскресение. Какие еще знаковые для верующих даты отмечаются в этом месяце в России, календарь религиозных событий и церковных праздников в апреле, связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.Церковный календарь на апрельЦерковный календарь на апрель 2023 года информирует о православных праздниках, посвященных значимым событиям из жизни Иисуса Христа и Богородицы Девы Марии, а также сроках окончания Великого поста, днях особого поминовения усопших и памяти различных святых. С его помощью верующие могут заранее подготовиться к празднованиям и определить дни поста.Церковные праздникиВ апреле этого года православные верующие отмечают Великий праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. 9 апреля в православии празднуют Вербное Воскресенье. До 15 апреля включительно христиане соблюдают Великий пост, который начался 27 февраля. В этот день верующие ждут схождения Благодатного огня. Последняя неделя перед Пасхой именуется Страстной. Один из главных христианских праздников – Светлое Христово Воскресение, или Пасха Господня в этом году отмечается 16 апреля. С 17 по 22 апреля продлится Светлая Пасхальная неделя (сплошная седмица).Двунадесятые праздники – дни в православном календаре, посвященные знаменательным событиям земной жизни Христа и Богородицы. Они входят в число великих церковных праздников и большинство из них имеют фиксированную (непереходящую) дату. К таким в апреле относится Благовещение Пресвятой Богородицы, которое приходится на 7 число. 9 апреля 2023 года верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, один из двунадесятых переходящих праздников. Выделяют также недвунадесятые религиозные торжества, к которым причисляют другие знаменательные события. В апреле отмечаются также дни памяти святых.Календарь церковных праздников на апрель 2023 года по дням:1 апреля. Мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними (в народе называют Дарья Грязная, связано с тем, что в природе в это время активно таяли снега и появлялась слякоть). Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского2 апреля. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных.3 апреля. Преподобного Серафима Вырицкого. Преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).4 апреля. Священномученика Василия Анкирского, пресвитера.5 апреля. Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его. Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.6 апреля. Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы. Преподобного Захарии Печерского, постника. Мучеников Стефана и Петра Казанских. Святителя Артемона (Артемия), епископа Солунского (Селевкийского). Преподобного Захарии Отверстого, монаха.7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России.8 апреля. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.9 апреля. Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской).10 апреля. Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского. Преподобномученика Евстратия Печерского. Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского. Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского.11 апреля. Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих.12 апреля. Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Святителя Софрония, епископа Иркутского. Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона.13 апреля. Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского. Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского.14 апреля. Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца. Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца. Преподобной Марии Египетской. Преподобного Геронтия, канонарха Печерского.15 апреля. Преподобного Тита чудотворца.16 апреля. Пасха Христова, Светлое Христово Воскресенье. Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.17 апреля. Преподобного Иосифа Песнописца. Преподобного Георгия Пелопонесского. Пасхальная (Светлая) седмица, первый день.18 апреля. Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними. Пасхальная (Светлая) седмица, второй день.19 апреля. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского. Пасхальная (Светлая) седмица, третий день.20 апреля. Преподобного Георгия Митиленского, митрополита. Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита. Пасхальная (Светлая) седмица, четвертый день.21 апреля. Апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними. Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского. Пасхальная (Светлая) седмица, пятый день.22 апреля. Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского). Пасхальная (Светлая) седмица, шестой день.23 апреля. Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х. Священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского. Пасхальная (Светлая) седмица, седьмой день.24 апреля. Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его. Святителя Варсонофия, епископа Тверского.25 апреля. Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского. Радоница - день особого почитания памяти усопших.26 апреля. Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера.27 апреля. Святителя Мартина I, исп., папы Римского. Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских).28 апреля. Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима.29 апреля. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.30 апреля. День жен-мироносиц. Преподобного Акакия, епископа Мелитинского. Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним. Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Обретение мощей преподобного Александра Свирского.Дни особого поминовения усопшихВо вторник – 25 апреля верующие отметят Радоницу. Дата праздника ежегодно меняется в зависимости от того, на какой день выпадает Пасха. Особое время поминовения усопших приходится на девятый по счету день после Светлого Христова Воскресения. На Радоницу принято молиться за умерших, посещать службу в храме и навещать могилы усопших.Посты в апрелеВ апреле продолжается время Великого поста, который продлится до 15 числа. По церковному уставу в дни поста по понедельникам, средам и пятницам следует придерживаться сухоядения – разрешены хлеб, вода, компоты, фрукты, овощи, во вторник и четверг можно употреблять горячую пищу без масла, а в выходные допустимо заправлять блюда растительным маслом.Имена в апреле по церковному календарюСогласно православному календарю, в апреле 2023 года именины отмечают обладатели 93 мужских и 32 женских имен. Ориентируясь на список по святцам, родители могут подобрать имя девочкам и мальчикам, рожденным в определенный день в апреле.Приметы и поверьяАпрель от латинского означает "солнечный", "согреваемый", "согретый солнцем". По народной же этимологии он так называется, потому что после зимы земля преет. В русском народном календаре апрель назывался "пролетником", т.к. он предвещает скорый приход лета. С этим месяцем связано множество примет и поверий, опираясь на которые люди столетиями выстраивали свою жизнь.Так, считается что яйца, которые куры снесли в Благовещение (7 апреля), нужно обязательно выбросить или закопать – по приметам они несут в дом болезни и горести. В этот день запрещено работать – "В этот день птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Так говорили наши предки и считали грехом браться за любое дело. Немало суеверий связано с Пасхой. В Страстную неделю запрещено брать и давать в долг. Считалось также, что в праздничное воскресенье, которое в 2023 году приходится на 16 апреля, вместе с мусором из дома можно вынести и достаток. Незамужним девушкам во время пасхальной службы про себя нужно несколько раз повторить "Воскресение Христово, подари жениха холостого", чтобы выйти замуж. Для сохранения здоровья на весь год и придания сил на Страстной неделе нужно было позвонить в церковный колокол (в это время всем дозволено звонить в колокола).
https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html
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великий пост , иисус христос, иерусалим, россия, общество, религия, русская православная церковь, православие, календарь мероприятий
Религия, Великий пост , Иисус Христос, Иерусалим, Россия, Общество, Религия, Русская православная церковь, Православие, Календарь мероприятий
19:11 07.02.2023
 

Церковный календарь на апрель 2023 года: праздники, посты, приметы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЦерковные праздники в апреле
Церковные праздники в апреле - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Церковные праздники в апреле
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Оглавление
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На второй месяц весны 2023 года приходится много православных праздников. Самые значимые из них — Благовещение Пресвятой Богородицы и Светлое Христово Воскресение. Какие еще знаковые для верующих даты отмечаются в этом месяце в России, календарь религиозных событий и церковных праздников в апреле, связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.

Церковный календарь на апрель

Церковный календарь на апрель 2023 года информирует о православных праздниках, посвященных значимым событиям из жизни Иисуса Христа и Богородицы Девы Марии, а также сроках окончания Великого поста, днях особого поминовения усопших и памяти различных святых. С его помощью верующие могут заранее подготовиться к празднованиям и определить дни поста.
Церковные праздники - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября 2022, 20:15Религия
Православный календарь на 2023 год: даты праздников и постов

Церковные праздники

В апреле этого года православные верующие отмечают Великий праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. 9 апреля в православии празднуют Вербное Воскресенье. До 15 апреля включительно христиане соблюдают Великий пост, который начался 27 февраля. В этот день верующие ждут схождения Благодатного огня. Последняя неделя перед Пасхой именуется Страстной. Один из главных христианских праздников – Светлое Христово Воскресение, или Пасха Господня в этом году отмечается 16 апреля. С 17 по 22 апреля продлится Светлая Пасхальная неделя (сплошная седмица).
Двунадесятые праздники – дни в православном календаре, посвященные знаменательным событиям земной жизни Христа и Богородицы. Они входят в число великих церковных праздников и большинство из них имеют фиксированную (непереходящую) дату. К таким в апреле относится Благовещение Пресвятой Богородицы, которое приходится на 7 число. 9 апреля 2023 года верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, один из двунадесятых переходящих праздников. Выделяют также недвунадесятые религиозные торжества, к которым причисляют другие знаменательные события. В апреле отмечаются также дни памяти святых.
Церковный праздник в феврале - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 14:47Религия
Церковные праздники в феврале 2023 года: полный календарь
Календарь церковных праздников на апрель 2023 года по дням:
1 апреля. Мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними (в народе называют Дарья Грязная, связано с тем, что в природе в это время активно таяли снега и появлялась слякоть). Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского
2 апреля. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных.
3 апреля. Преподобного Серафима Вырицкого. Преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).
4 апреля. Священномученика Василия Анкирского, пресвитера.
5 апреля. Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его. Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.
6 апреля. Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы. Преподобного Захарии Печерского, постника. Мучеников Стефана и Петра Казанских. Святителя Артемона (Артемия), епископа Солунского (Селевкийского). Преподобного Захарии Отверстого, монаха.
Церковные праздники в марте - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 21:20Религия
Церковный календарь на март 2023 года: пост, праздники, памятные даты
7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России.
8 апреля. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
9 апреля. Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской).
10 апреля. Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского. Преподобномученика Евстратия Печерского. Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского. Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского.
11 апреля. Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих.
12 апреля. Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Святителя Софрония, епископа Иркутского. Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкУчастники пасхального крестного хода на территории храма Успения Божией Матери во Владивостоке
Участники пасхального крестного хода на территории храма Успения Божией Матери во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники пасхального крестного хода на территории храма Успения Божией Матери во Владивостоке
13 апреля. Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского. Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского.
14 апреля. Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца. Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца. Преподобной Марии Египетской. Преподобного Геронтия, канонарха Печерского.
15 апреля. Преподобного Тита чудотворца.
16 апреля. Пасха Христова, Светлое Христово Воскресенье. Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.
17 апреля. Преподобного Иосифа Песнописца. Преподобного Георгия Пелопонесского. Пасхальная (Светлая) седмица, первый день.
18 апреля. Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними. Пасхальная (Светлая) седмица, второй день.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкИерусалимская икона Божией Матери в церкви Апостола Филиппа
Иерусалимская икона Божией Матери в церкви Апостола Филиппа - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иерусалимская икона Божией Матери в церкви Апостола Филиппа
19 апреля. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского. Пасхальная (Светлая) седмица, третий день.
20 апреля. Преподобного Георгия Митиленского, митрополита. Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита. Пасхальная (Светлая) седмица, четвертый день.
21 апреля. Апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними. Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского. Пасхальная (Светлая) седмица, пятый день.
22 апреля. Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского). Пасхальная (Светлая) седмица, шестой день.
23 апреля. Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х. Священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского. Пасхальная (Светлая) седмица, седьмой день.
24 апреля. Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его. Святителя Варсонофия, епископа Тверского.
25 апреля. Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского. Радоница - день особого почитания памяти усопших.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЖители города Тара Омской области на кладбище в день Радоницы
Жители города Тара Омской области на кладбище в день Радоницы - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жители города Тара Омской области на кладбище в день Радоницы
26 апреля. Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера.
27 апреля. Святителя Мартина I, исп., папы Римского. Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских).
28 апреля. Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима.
29 апреля. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
30 апреля. День жен-мироносиц. Преподобного Акакия, епископа Мелитинского. Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним. Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Обретение мощей преподобного Александра Свирского.
Дмитриевская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября 2022, 13:33
Родительские субботы в 2023 году: расписание и традиции поминальных дней

Дни особого поминовения усопших

Во вторник – 25 апреля верующие отметят Радоницу. Дата праздника ежегодно меняется в зависимости от того, на какой день выпадает Пасха. Особое время поминовения усопших приходится на девятый по счету день после Светлого Христова Воскресения. На Радоницу принято молиться за умерших, посещать службу в храме и навещать могилы усопших.

Посты в апреле

В апреле продолжается время Великого поста, который продлится до 15 числа. По церковному уставу в дни поста по понедельникам, средам и пятницам следует придерживаться сухоядения – разрешены хлеб, вода, компоты, фрукты, овощи, во вторник и четверг можно употреблять горячую пищу без масла, а в выходные допустимо заправлять блюда растительным маслом.
Верующая в храме Успения Божией Матери - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 17:53Религия
Недели Великого поста: названия и особенности седмиц, их даты в 2023 году

Имена в апреле по церковному календарю

Согласно православному календарю, в апреле 2023 года именины отмечают обладатели 93 мужских и 32 женских имен. Ориентируясь на список по святцам, родители могут подобрать имя девочкам и мальчикам, рожденным в определенный день в апреле.

Приметы и поверья

Апрель от латинского означает "солнечный", "согреваемый", "согретый солнцем". По народной же этимологии он так называется, потому что после зимы земля преет. В русском народном календаре апрель назывался "пролетником", т.к. он предвещает скорый приход лета. С этим месяцем связано множество примет и поверий, опираясь на которые люди столетиями выстраивали свою жизнь.
Распродажи в черную пятницу в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 08:00Культура
Один прекрасный день: почему боялись и любили пятницу в разных культурах
Так, считается что яйца, которые куры снесли в Благовещение (7 апреля), нужно обязательно выбросить или закопать – по приметам они несут в дом болезни и горести. В этот день запрещено работать – "В этот день птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Так говорили наши предки и считали грехом браться за любое дело. Немало суеверий связано с Пасхой. В Страстную неделю запрещено брать и давать в долг. Считалось также, что в праздничное воскресенье, которое в 2023 году приходится на 16 апреля, вместе с мусором из дома можно вынести и достаток. Незамужним девушкам во время пасхальной службы про себя нужно несколько раз повторить "Воскресение Христово, подари жениха холостого", чтобы выйти замуж. Для сохранения здоровья на весь год и придания сил на Страстной неделе нужно было позвонить в церковный колокол (в это время всем дозволено звонить в колокола).
 
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