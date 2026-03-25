Благовещение 2026: что это за праздник и когда его отмечают

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2026 году в России у православных отмечается 7 апреля. Что это за праздник, какова его история, обычаи и традиции, что можно есть и чего нельзя делать в этот день, приметы и поздравления — в материале РИА Новости.

Когда отмечают Благовещение в 2026 году

Благовещение входит в список важнейших православных праздников и относится к числу непреходящих (с постоянной датой, в отличие, например, от Пасхи или Троицы). Православные верующие в России отмечают его 7 апреля.

25 марта Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают католики, протестанты и некоторые поместные православные церкви. А в РПЦ проводят торжества по его случаю на две недели позже. Все дело в календарях. В Русской православной церкви пользуются юлианским, в Католической — григорианским. Разница между ними составляет 13 дней.

Благовещение у разных конфессий Аспект 🇷🇺 Православие ⛪ Католицизм Дата (новый стиль) 7 апреля 25 марта Дата (старый стиль) 25 марта — Название (латынь) — Annunciatio Beatae Mariae Virginis Цвет облачения 💙 Голубой ⚪ Белый Тип праздника Двунадесятый Торжество (Solemnity) Богослужение Всенощное бдение + Литургия Праздничная месса Главная традиция 🕊️ Выпуск птиц 👨‍👩‍👧‍👦 Семейное празднование Пост Послабления (рыба, вино)* Нет поста Особенности 2026 Страстная седмица Обычный день

Что такое Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы — это один из двенадцати главных православных праздников. Еще их называют двунадесятыми. Почти все из них посвящены главным событиям земной жизни Христа и Его матери, о которых повествует Священное Писание. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя, поэтому он особенный для христиан.

Название праздника с греческого переводится как "благая весть". Согласно Евангелию, Марии явился архангел Гавриил и сказал: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женами!" Он сообщил о рождении от нее Сына Божьего, который воплотится ради спасения всего человечества от греха. Согласно богословским толкованиям, фраза небесного посланника стала первой радостной вестью для человечества после изгнания Адама и Евы из Рая.

Кроме того, гласит вероучение, ангельская весть стала первым шагом к воплощению божественного замысла, который завершился воскресением Иисуса из мертвых. И тем самым всем открылся путь в Царствие Божие, откуда были изгнаны первые люди.

История праздника Благовещения

События Благовещения Пресвятой Богородицы подробно описаны в Евангелии от Луки. Ангел Господень был послан в Назарет "к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова". Мария, увидев его, смутилась от фразы "Радуйся, благодатная!", однако Гавриил успокоил ее: она обрела от Бога благодать и "зачнет во чреве" Спасителя. Однако дева в ответ спросила, как такое возможно, ведь она "не знает мужа".

"Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим", — повествует Лука.

Мария, свидетельствует евангелист, со смирением приняла эту весть от архангела. Таким образом она, как учит Церковь, показала всем верующим пример покорности Господу.

Установление праздника

Несмотря на значимость события для христианства, праздник появился в церковном календаре не сразу. Лишь в III веке нашей эры о нем вскользь упоминают видные богословы того времени. Однако верующие спорили, когда его отмечать. В одних церквах Благовещение праздновали за две-три недели до Рождества Христова. Другие же ориентировались на весну — за девять месяцев до дня рождения Спасителя. Только в VI веке дата окончательно закрепилась за 25 марта (по старому стилю).

Празднование на Руси

Праздновали Благовещение на Руси тихо, в молитвах и размышлениях. В этот день верующие обязательно посещали службу, освящали просфоры, крошки от которых не сметали в мусорку, а добавляли в корм скоту для здоровья и урожая. В деревнях в праздник облачались в лучшие одежды: надо было достойно встретить весну. А чтобы она была теплой, ее "закликивали" — пели особые песни.

Еще этот день называли "полупасхой", ведь он, согласно преданию, влиял на погоду в праздник Христова Воскресения. Народная примета гласит: "Какое Благовещенье, такова и Светлая неделя".

Благовещение в церковном календаре

Великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы — один из 12 главных праздников православного церковного года с фиксированной датой 7 апреля. У него есть однодневные предпразднство (6 апреля) и попразднство (8 апреля). Однако предпразднство и попразднство отлагаются, если Благовещение отмечается на Страстной седмице, как это выпадает в 2026 году.

Тип праздника

В праздник Благовещенья христиане разделяют чувство радости от полученной Богородицей благой вести о будущем рождении спасителя. Издревле на Руси он ассоциировался с наступлением весны. Оттого его считали одним из самых радостных. Как и другую важную дату церковного календаря — Вход Господень во Иерусалим , или Вербное воскресенье. Оно отмечается за неделю до Пасхи.

Особенности 2026 года

В 2026 году Благовещение выпадает на вторник Страстной седмицы (7 число). Совпадение с днями Страстной седмицы придает празднику особую глубину, соединяя радость Благовещения с воспоминаниями о страданиях Христа.

Кириопасха (совпадение с Пасхой)

Редкое событие – совпадение Благовещения и Пасхи называется Кириопасхой. На пасхальной службе по такому случаю поют особые песнопения.

Среди части верующих это событие считается предзнаменованием глобальных перемен. Такой вывод они делают на основе празднований Кириопасхи в XX веке. Первое пришлось на 1912 год, перед началом мировой войны и череды революций. А второе — на 1991 год, когда распался Советский Союз. Однако священники называют эти доводы суеверием. В XXI веке совпадение Пасхи и Благовещения намечено на 2075 и 2086 годы. А после — только на 2159 год.

Богослужение на Благовещение

По церковному обычаю, службы в Благовещение Пресвятой Богородицы духовенство совершает в облачениях голубого — "богородичного" цвета. Он символизирует высшую чистоту и непорочность. По окончании литургии священники и прихожане поют тропарь и кондак праздника, а затем выходят на паперть выпустить в небо белых голубей. Они символизируют Бога Святого Духа, благую весть архангела Гавриила, а также свободу, данную всем людям через воплощение Спасителя.

Традиции и обычаи на Благовещение

Благовещение — это день Великой радости. С праздником связано множество традиций и обычаев. В народе говорили, что в этот день "птица гнезда не вьет, девица косу не плетет". Суть в том, что запрещена всякая работа.

Церковные традиции

Религиовед Анна Бахтиярова рассказывает, что в церковные праздники, посвященные Богородице, священники облачаются в голубые одеяния. В храмах проходит всенощное бдение с чтением Литургии св. Иоанна Златоуста. В этот день не совершаются заупокойные службы.

Народные обычаи

Существуют и определенные народные традиции, связанные с праздником.

"В этот день было принято "закликать весну" — петь песни "заклички", призывающие весну. Также у Богородицы просили хорошего урожая (Богородица в народной традиции была связана с аграрным культом — женские фигуры славянских божеств (Лада, Леля, связанные с весной, плодородием, урожаем слились с образом Богородицы в православии)", — говорит Анна Бахтиярова.

С давних пор существовала традиция выпускания птиц: сначала птиц (синиц, голубей, жаворонков) ловили, сажали в клетку, а потом отпускали на волю. Птица — символ благой вести, и очищения человека от греха. Сегодня это встречается редко. А в РПЦ призывают использовать только прирученных голубей и не покупать диких птиц. Оптимальный вариант: найти голубятню неподалеку от храма и договориться с ее хозяином. В противном случае птицы могут погибнуть. Ведь выпускать горлиц на праздник — очень популярная народная традиция.

По погоде в этот день гадали об урожае: ветер, иней и туман предвещает урожайный год, если пошел дождь — уродится рожь и будем много грибов, а солнечный день — к богатому урожаю пшеницы.

Поздравления с Благовещением

Каких-то устоявшихся формул для обращения друг к другу в этот день нет. Обычно в храмах верующие говорят: "Поздравляю с праздником Благовещенья Пресвятой Богородицы!" Или же коротко: "С Благовещением!"

А в интернете можно найти немало народных поздравлений, которые люди пересылают друг другу, чтобы поделиться радостью:

С Благовещеньем поздравляю!

В душе мира, радости желаю.

Пусть Матерь Божья помогает,

От всех невзгод оберегает.

Желаю в Благовещенье добра,

Пускай им будет ваша жизнь полна.

Благие вести ваши души греют,

И день за днем от них сердца теплеют!

Что можно и нельзя делать в этот день

Благовещение относится к числу больших церковных праздников, поэтому считается, что в этот день работать нельзя. На самом деле, уточняют священники, речь идет о тяжелом физическом труде. Какой-либо повседневный бытовой труд, по их мнению, вполне уместен.

В Благовещение Пресвятой Богородицы не рекомендуется:

выполнять тяжелую работу по хозяйству;

работать на земле или подрезать деревья;

брать в долг и занимать деньги;

шить, вязать, готовить еду в этот день (лучше заняться приготовлением пищи накануне);

надевать новую одежду, делать стрижку и заплетать косы.

Нельзя кого-либо обижать в этот день. Духовенство призывает также воздерживаться от совершения греха, лучше посвятить свободное время посещению праздничной службы и молитве. Дома, к примеру, можно прочесть акафист Богородице.

Зачастую праздник выпадает на довольно строгий Великий пост. Однако церковный устав предусматривает послабления по случаю значимой даты. Верующим дозволяется употреблять в пищу рыбу, растительное масло. Можно и вино, но в умеренном количестве.

Но эти правила действуют не всегда. Если Благовещение выпадает на Страстную пятницу или Страстной четверг, то пост строже: нельзя вкушать рыбные продукты и елей (масло).

Бывает и так, что праздник совпадает с днем Пасхи, либо приходится на Светлую седмицу. В таком случае ограничений в еде нет.

Что можно и нельзя делать в Благовещение МОЖНО ✅ НЕЛЬЗЯ ❌ ✅ Посещать храм и молиться ❌ Работать (физический труд) ✅ Помогать нуждающимся ❌ Шить, вязать, вышивать ✅ Загадывать желания ❌ Стричься и красить волосы ✅ Умываться талой водой ❌ Надевать новую одежду ✅ Освящать просфоры ❌ Давать в долг ✅ Выпускать птиц ❌ Отправляться в дальнюю дорогу ✅ Есть рыбу (если не Страстная седмица) ❌ Начинать новые дела ✅ Называть мужа "милым" (примета) ❌ Заплетать косы

Благовещение в искусстве и культуре

Существует множество живописных произведений на тему Благовещения. Самые ранние произведения искусства, посвященные Благовещению, относятся к V веку нашей эры. В этот период началось формирование сюжета и определенной символики в иконографии. Евангельский сюжет привлекал и музыкантов.

Иконография

Каждое столетие вносит свои особенности в иконографию. Сцену Благовещения легко узнать по двум главным действующим лицам: Дева Мария и архангел Гавриил. Но в изобразительном искусстве разных веков их представляли в разных позах, интерьерах и используя различные символы. Лилия в руке ангела, книга в руках Марии, парящий голубь как символа Святого Духа, оливковая ветвь в руках ангела как знак мира — все это атрибуты торжества Благовещения в живописи. Одно остается традиционным: Дева Мария всегда изображается справа от зрителя, а архангел Гавриил — слева. В эпоху барокко пространство вокруг Девы Марии становится условным, а фигура ангела нередко появляется на облаке. Современные художники также нередко экспериментируют с художественными канонами.

Необычным образом запечатлена сцена праздника на древнерусской иконе "Устюжское Благовещение". Она уникальна тем, что на одеянии Богоматери запечатлен едва различимый лик Спасителя. Тем самым создатель образа хотел подчеркнуть, что именно с этого события начинается земная жизнь Христа.

Благовещение в иконографии Символ Значение Где встречается 🕊️ Белый голубь Святой Дух, чистота, свобода Иконы, выпуск птиц 🌸 Белая лилия Непорочность Девы Марии Западная живопись 💙 Голубой цвет Небесная чистота, Богородица Облачение священников 📖 Книга Священное Писание В руках Марии на иконах ⭐ Луч света Сошествие Святого Духа Иконография 🧵 Прялка/веретено Мария пряла в момент явления Апокрифы, иконы 🏛️ Храм/Арка Богородица — храм Божий Архитектура на иконах

Благовещение в живописи

Огромный пласт церковных и народных преданий о Благовещении Пресвятой Богородицы отразился в искусстве. Еще с эпохи Средневековья его сюжет был одним из самых любимых у живописцев. Так, событию посвящены всемирно известные триптихи итальянца Симона Мартина и голландца Робера Кампена. Композиция этих полотен основывалась на устоявшихся иконографических канонах. Донателло запечатлел видение им сцены Благовещения в рельефе для церкви Санта Кроче, Флоренция (около 1428–33 годов). Нидерландский живописец Ян ван Эйк поместил сцену Благовещения на створки Гентского алтаря (1432 г.) в соборе святого Бавона. Самой значительной работой венецианского живописца Лоренцо Лото считается алтарный образ "Благовещение" в церкви Санта Мария сопра Мерканти в Реканати (примерно 1527-29 гг.).

Храмы в честь Благовещения

В нашей стране и за рубежом есть много храмов и монастырей, освященных в честь Благовещения Божией Матери. В России открыты храмы в честь Благовещения Пресвятой Богородицы практически в каждом городе. Наиболее популярные:

Благовещенский собор Московского Кремля.

В честь Благовещения Богородицы освящен собор Казанского Кремля.

Благовещенская церковь в селе Липицы Московской области, Серпуховский район.

Благовещенский храм в селе Поливаново, Московская область, Подольский район.

Благовещенская церковь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Домовая церковь во епископских палатах в Суздальском Кремле во Владимирской области.

Церковь в Аркажах в Великом Новгороде.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы открыта в Милуоки (штат Орегон, США) с 1995 года.

Как празднуют в разных странах

Праздник почитают в разных странах и конфессиях. Парадокс, но в Римско-католической церкви этот праздник долгое время не был в числе важных. Его причисляли к "празднествам" (festum), которые на ранг ниже "торжеств" (solemnitas), самых главных дат. Лишь в 1895 году папа Римский Лев XIII устранил несправедливость.

После масштабной литургической реформы в XX веке праздник отнесли к числу господских. Его официальное название — "Благовещение Господа Иисуса Христа". В этот день, 25 марта, совершаются особые мессы. А священники служат в облачениях белого цвета, тогда как в остальные дни Великого поста — в фиолетовых одеяниях.

Однако в некоторых общинах его празднуют в декабре. Прежде всего в ряде храмов в Испании Италии , которые придерживаются древнего литургического обычая.

Приметы и поверья

Девушкам в этот день нельзя заплетать косы, шить и вязать.

Нельзя ссориться и выяснять отношения — в семье должны царить мир и гармония.

Нельзя убираться, работать в доме или огороде, стирать и мыть посуду.

Не следует брать и давать в долг — иначе весь год деньги водиться не будут.

Сны на Благовещенье считаются вещими.

Дома в этот день окуривали можжевельником для защиты от болезней и нечистой силы.

Если аисты прилетели до Благовещенья — будет счастливый год.