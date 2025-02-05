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Церковный календарь на апрель 2025 года: праздники, посты, приметы

Церковные православные праздники в апреле 2025 в России: календарь на месяц

Церковный календарь на апрель 2025 года: праздники, посты, приметы

На второй месяц весны 2025 года приходится много православных праздников. Самые значимые из них — Пасха и Благовещение Пресвятой Богородицы. Какие еще важные... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:28:00+03:00

2025-02-05T13:28:00+03:00

2025-02-05T13:28:00+03:00

религия

великий пост

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На второй месяц весны 2025 года приходится много православных праздников. Самые значимые из них — Пасха и Благовещение Пресвятой Богородицы. Какие еще важные для верующих даты отмечаются в апреле в России, календарь религиозных событий и церковных праздников, связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.Церковный календарь на апрельЦерковный календарь на апрель 2025 года информирует о православных праздниках, посвященных значимым событиям из жизни Иисуса Христа и Богородицы Девы Марии, а также сроках Великого поста, днях особого поминовения усопших и памяти различных святых. С его помощью верующие могут заранее подготовиться к празднованиям и определить дни поста.Церковные праздникиВ апреле этого года православные верующие встретят Пасху. Кроме того, на второй месяц весны приходится великий праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. А всю первую половину месяца длится Великий пост. В 2025-м он начнется 3 марта и закончится 19 апреля. А уже на следующий день православные встретят Светлое Христово Воскресение.Двунадесятые праздники — дни в православном календаре, посвященные знаменательным событиям земной жизни Христа и Богородицы. Они входят в число великих церковных праздников, и большинство из них имеют фиксированную (непереходящую) дату. К таким в апреле относится Благовещение Пресвятой Богородицы, которое приходится на 7 число. А за неделю до Пасхи, 13 апреля 2025 года верующие отметят Вход Господень в Иерусалим, один из двунадесятых переходящих праздников. Торжество еще называют Вербное воскресенье. Выделяют также недвунадесятые православные торжества, к которым причисляют другие знаменательные события. В апреле отмечаются также дни памяти святых.Календарь церковных праздников на апрель 2025 года по дням:1 апреля. Мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними (в народе называют Дарья Грязная — связано с тем, что в это время активно таял снег и появлялась слякоть). Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского.2 апреля. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных.3 апреля. Преподобного Серафима Вырицкого. Преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).4 апреля. Священномученика Василия Анкирского, пресвитера.5 апреля. Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199 учеников его. Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.6 апреля. Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы. Преподобного Захарии Печерского, постника. Мучеников Стефана и Петра Казанских. Святителя Артемона (Артемия), епископа Солунского (Селевкийского). Преподобного Захарии Отверстого, монаха.7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. Вербная неделя. Преставление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России.8 апреля. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.9 апреля. Мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской).10 апреля. Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского. Преподобномученика Евстратия Печерского. Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского. Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского.11 апреля. Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих.12 апреля. Лазарева суббота. Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Святителя Софрония, епископа Иркутского. Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона.13 апреля. Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского. Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского.14 апреля. Великий понедельник (начало Страстной седмицы). Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца. Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца. Преподобной Марии Египетской. Преподобного Геронтия, канонарха Печерского.15 апреля. Преподобного Тита чудотворца.16 апреля. Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.17 апреля. Великий четверг. Преподобного Иосифа Песнописца. Преподобного Георгия Пелопонесского.18 апреля. Страстная пятница. Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.19 апреля. Великая суббота. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского.20 апреля. Пасха, Воскресение Христово. Преподобного Георгия Митиленского, митрополита. Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита.21 апреля. Пасхальная седмица. Апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними. Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского.22 апреля. Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского).23 апреля. Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х. Священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского.24 апреля. Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его. Святителя Варсонофия, епископа Тверского.25 апреля. Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского. 26 апреля. Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера.27 апреля. Красная горка (Фомино воскресенье). Святителя Мартина I, исп., папы Римского. Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских).28 апреля. Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима.29 апреля. Радоница. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.30 апреля. Преподобного Акакия, епископа Мелитинского. Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним. Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Обретение мощей преподобного Александра Свирского.Дни особого поминовения усопшихДень особого поминовения усопших, Радоница, приходится на 29 апреля. Название происходит от слова "радость", потому что праздник выпадает на девятый день после Пасхи. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Христова Воскресения вместе с ними, поэтому этот день еще называют Пасхой для усопших.Посты в апрелеВсю первую половину апреля продолжается Великий пост, который в 2025-м начнется 3 марта. По церковному уставу в дни говения по понедельникам, средам и пятницам следует придерживаться сухоядения — разрешены хлеб, вода, компоты, фрукты, овощи, во вторник и четверг можно употреблять горячую пищу без масла, а в выходные допустимо заправлять блюда растительным маслом.Имена в апреле по церковному календарюСогласно православному календарю, в апреле 2025 года именины отмечают обладатели 93 мужских и 32 женских имен. Ориентируясь на список по святцам, родители могут подобрать имя девочкам и мальчикам, рожденным в определенный день в апреле.Приметы и поверьяАпрель от латинского означает "солнечный", "согреваемый", "согретый солнцем". По народной же этимологии он так называется, потому что после зимы земля преет. В русском народном календаре апрель назывался "пролетником", так как он предвещает скорый приход лета. С этим месяцем связано множество примет и поверий, опираясь на которые люди столетиями выстраивали свою жизнь.Так, яйца, которые куры снесли в Благовещение (7 апреля), нужно обязательно выбросить или закопать — они якобы несут в дом болезни и горести. На большой праздник не следовало работать. Ведь, как гласит поговорка, "в этот день птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".

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