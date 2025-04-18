https://ria.ru/20250418/fomino_voskresene-1866594514.html

Антипасха, или Фомино воскресенье: дата в 2025 году, традиции праздника

Антипасха (Фомино воскресенье): что это за праздник в православии и почему так называется

Антипасха, или Фомино воскресенье: дата в 2025 году, традиции праздника

Антипасха (Фомино воскресенье) отмечается в первое воскресенье после главного христианского праздника. Суть и история торжества, народные традиции и обряды, что РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:55:00+03:00

2025-04-18T15:55:00+03:00

2025-04-18T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Антипасха (Фомино воскресенье) отмечается в первое воскресенье после главного христианского праздника. Суть и история торжества, народные традиции и обряды, что значит этот день в церковном календаре и почему он так называется, - в материале РИА Новости.Антипасха (Фомино воскресенье)Первое воскресенье после Пасхи по церковному календарю называется Антипасхой, или Фоминым воскресеньем, а по народной традиции - Красной горкой. Название “Антипасха” вовсе не означает противопоставление главному христианскому празднику, наоборот - смысл его заключается в том, что верующие снова обращаются к прошедшему торжеству, вспоминают его, "вместо Пасхи". Название "Антипасха" появилось еще в VI веке и означало отдание Пасхи, в это воскресенье в церкви совершалось богослужение во многом похожее на пасхальное (по чину двунадесятых господских праздников, хотя сам день к таким не относится), то есть условно его можно назвать "тринадцатым двунадесятым праздником".Фоминой эту неделю стали называть после IX века, это связано с тем, что акценты несколько сместились и теперь в первую очередь вспоминалось второе пришествие Христа апостолам, среди которых был Фома, который не поверил в воскрешение Спасителя, пока не увидел его своими глазами.Какого числа в РоссииАнтипасха празднуется ровно через неделю после Пасхи, в 2025 году - это 27 апреля. Именно с этого дня у православных начинается Радоницкая неделя, во время которой поминаются усопшие родственники, устраиваются свадьбы, сватовства и народные гуляния.Суть и история православного праздникаС древних времен окончание Светлой седмицы, а именно - восьмой день по Пасхе, всегда праздновалось особо.Фомина неделяФома - один из апостолов, который, по преданию, имел очень непростой характер. Согласно Священному Писанию, воскресший Господь явился ученикам в Сионскую горницу. Те, опечаленные Его казнью, подумали, что перед ними призрак. Но Христос "показал им руки и ноги и ребра Свои" — и ученики "обрадовались, увидев Господа".Правда, среди них по каким-то причинам не было Фомы. Когда ему рассказали, что Иисус восстал из мертвых, "неверующий апостол" счел это выдумкой. И поставил условие: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю"."После восьми дней, — свидетельствует евангелист Иоанн, — опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"Однако смысл Фомина воскресенья в том, чтобы прийти к вере не через чудо, а через слово, как написано в Библии: "Блаженны невидевшие и уверовавшие".Церковные предания говорят о том, что Фома, получивший прозвище "неверующий", основал христианские общины в Месопотамии, Эфиопии, Палестине и некоторых других странах, а мученическую смерть принял в Индии из-за того, что обратил в свою веру супругу и сына индийского правителя.Почему называют Красной горкойКрасная горка (по одной из версий) уходит корнями в язычество: праздник, который возник еще в дохристианской Руси. Изначально его отмечали в середине апреля, когда начинал активно таять снег, и посвящали нескольким богам, в первую очередь - Яриле, богу солнца. В этот день народ встречал рассвет на пригорках, которые первыми освобождались от снега. Их называли "красными" - "красивыми" или "нагретыми солнцем".С установлением христианства появилась традиция дарить родным и друзьям пасхальные яйца, потом подниматься на горку и скатывать их с нее. Тот, чье яйцо благополучно достигало подножия и не разбивалось, мог надеяться на долгую счастливую жизнь. Крашенки в те времена обычно были красного цвета. Отсюда еще одна версия, как могло появиться название "Красная горка".Традиции и обрядыЭтот день всегда праздновали с размахом: его связывали с приходом весны, ожиданием пробуждения природы. Молодежь устраивала широкие гуляния с плясками и хороводами до самого утра, повсюду звучали песни, женщины красили яйца. Девочки рано утром собирались в саду и делали на костре из принесенных из дома яиц яичницу, потом все вместе ели ее ложками, а девушки, недавно вышедшие замуж, во время хоровода символически переходили из невест в замужние женщины (из одного ряда хоровода в другой). Не участвовать в гуляниях считалось плохой приметой, молодые люди верили, что если в этот день сидеть дома, то так и останешься без пары или создашь семью, но с некрасивым, нелюбимым человеком.Именно в этот день после строгого поста в церкви наконец разрешалось венчаться, поэтому в народе считалось, что все, кто женится на Красную горку, будут счастливы в семейной жизни.В каждой губернии существовали свои традиции и обряды на Фомино воскресенье. Например, в Пензенской было принято всем женщинам в деревнях в полночь выходить за околицу, где их уже поджидали три старухи с иконой Казанской божьей матери и три девицы - с сохой. Девушки распускали косы, женщины снимали платки и тащили соху вокруг деревни, а на перекрестках чертили кресты, впереди них шли старушки с иконой и читали молитву. Очертив круг, процессия возвращалась на исходное место, и начиналось пиршество, которое заканчивалось до третьих петухов (3 часа ночи), так как гулять дольше считалось плохой приметой. Смысл обряда состоял в том, что все несчастья должны остаться за бороздой от сохи и не смогут ее переступить.Что нельзя делать на праздникСчиталось, что плохой приметой будет:Церковь советует провести этот день в храме или помолиться дома. А после с семьей и друзьями сесть за праздничный стол. Часто в Фомино воскресенье посещают кладбища, хоть этот день и не относится к Родительским, Антипасху часто называют Пасхой для умерших.Считалось, что именно в этот день усопшие родственники могут разделить трапезу с потомками, для них оставлялось место за столом и еда на окне и у двери, а утро начиналось с поминовения. Правда священнослужители не устают напоминать: для православного человека такие пережитки прошлого - суеверие. Нельзя также в этот день отказывать в помощи страждущим и обязательно нужно подавать милостыню.

https://ria.ru/20250418/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250418/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html

https://ria.ru/20250418/sedmitsa-1857061003.html

https://ria.ru/20250418/kalendar-1984676783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, православие