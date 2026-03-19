Радоница 2026: когда отмечают, история праздника и традиции поминовения

Радоница в 2026 году выпадает на 21 апреля. По традиции праздник отмечается в первый вторник после Пасхальной недели. В чем ее суть, что нельзя делать в этот день, как и когда отмечают праздник в России, как вести себя на кладбище и какие молитвы читать — в материале РИА Новости.

Какого числа Радоница в 2026 году

Радоница не зафиксирована в календаре — она каждый год меняется вместе с датой Пасхи. Праздник всегда приходится на вторник второй недели после Пасхального воскресенья, то есть следует за Фоминым воскресеньем (Антипасхой). В 2026 году Светлое Христово Воскресение приходится на 12 апреля, соответственно, Радоница будет отмечаться 21 апреля.

Даты Радоницы в 2024-2028 гг. Год Дата Пасхи Дата Радоницы 2024 5 мая 14 мая 2025 20 апреля 29 апреля 2026 12 апреля 21 апреля 2027 2 мая 11 мая 2028 16 апреля 25 апреля

Что такое Радоница

Радоница — день особого церковного поминовения усопших, который в православном календаре стоит сразу после Светлой пасхальной недели. Суть праздника состоит в том, что верующие разделяют радость Воскресения Христова со своими умершими близкими, как бы провозглашая: смерть побеждена, разлука временна.

Название праздника происходит от слова "радость". Именно поэтому Радоницу нередко называют Пасхой для усопших: христиане приходят к могилам не с плачем, а с пасхальным приветствием, с верой в воскресение и вечную жизнь. Церковь призывает в этот день не погружаться в скорбь, а молиться с надеждой.

Означает этот день нечто большее, чем просто традиция посещения могилы. Это богословское утверждение: живые и усопшие составляют единое тело Христово, и молитва соединяет их вопреки смерти.

"В основе Радоницы — вера в то, что Христос, сошедший во ад после Своего Распятия, принес весть о победе над смертью всем усопшим. Поэтому христиане приходят на могилы не только вспоминать, но и свидетельствовать о Воскресении. Молитва на Радоницу — это исповедание надежды на всеобщее воскресение и вечную жизнь во Христе. Церковь учит, что живые и усопшие составляют единое Тело Христово", — отмечает кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор православных книг и статей Лариса Микаллеф.

История и происхождение праздника

Русской православной церкви Радоница (устаревшее — Радуница) — день, когда нужно поминать усопших. Название происходит от слова "радость", потому что праздник приходится на 40-дневное празднование Пасхи, на девятый день после нее. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Пасхи вместе с ними в надежде на воскресение и вечную жизнь, поэтому этот день еще называют Пасхой для усопших.

Языческие корни

Радоница отмечался нашими предками еще до того, как Русь приняла христианство. Радуницами древние славяне называли богов — покровителей умерших и хранителей их душ. Славяне верили в загробный мир, но не наделяли его нравственными чертами, рая и ада для них не существовало. Все, кто умер своей смертью, поселялись в далеком краю под названием Ирий, который из живых могли посещать только птицы. Жизнь после смерти, по мнению древних славян, была иной, но мало отличалась от той, которую усопший вел еще будучи живым.

Умерший мог навещать родных в определенное время, которое приходилось на дни равноденствий и солнцестояний. Кроме того, дни поминовений часто привязывались к аграрному календарю и проводились после окончания полевых работ.

Древние славяне верили, что после смерти родные и близкие становятся духами, наделенными некоторыми божественными способностями. Они могут вызывать природные катаклизмы или посылать хороший урожай, обильный приплод скоту, благоприятную погоду. Поэтому усопших старались задобрить, устраивая в дни поминовения богатые обеды, песни, хороводы и игрища. Радуницей называлась неделя, предшествующая приходу настоящей весны, в этот день целыми селениями выходили в поле, звали духов, стараясь принести им радость теплым уважительным словом. На кладбище усопших поминали вином и яствами, часть которых оставляли, так как считали, что пища и вино могут попасть в загробный мир и доставить удовольствие умершему.

Христианизация традиции

Когда Русь приняла православие, древняя традиция поминовения усопших весной не исчезла, а наполнилась новым смыслом. Церковь мудро восприняла народный обычай поминать предков и вписала его в пасхальный контекст.

Первое упоминание Радоницы как церковного праздника в Русской православной церкви относится к XIV веку, но в богослужебном уставе нет указаний на особые торжества в этот день (для этого существуют специальные Родительские субботы), это скорее дань народным обычаям и традициям.

Древнее название "Радуница" со временем трансформировалось в "Радоницу" — слово, еще более явно указывающее на радость как главную ноту этого дня. В народе праздник также называли Родница и Радовница, хотя эти формы остались в региональных диалектах.

Свидетельство Иоанна Златоуста

Традиция молитвенного поминовения усопших в Церкви восходит к глубокой древности. Святитель Иоанн Златоуст, живший в IV веке, неоднократно говорил о долге живых перед умершими: молитва и милостыня, совершаемые от имени усопшего, способны принести ему духовную пользу.

"Помогайте молитвой и милостыней, а не вином" — этот завет святителя остается актуальным и сегодня: Церковь и в наши дни призывает поминать близких молитвой и добрыми делами, а не застольем на кладбище.

Традиции и обычаи Радоницы

Традиции Радоницы складывались на протяжении столетий — в них переплелись древние народные обычаи и христианское поминовение. Сегодня церковные рекомендации сводятся к простой последовательности: сначала храм, потом кладбище, затем поминальная трапеза дома.

Посещение храма и церковная служба

Праздник Радоницы начинается не с кладбища, а посещения храма. Во вторник после Пасхи Церковь впервые вновь поминает усопших, соединяя молитву о них с пасхальным ликованием.

Панихида и литургия

Обычно в этот день после литургии или вечернего богослужения совершается панихида — особая заупокойная служба. Совершается она в пасхальном духе: звучат песнопения "Христос воскресе", священники облачены в светлые ризы. Сама атмосфера богослужения напоминает, что смерть побеждена.

"Обычно, поминки — это траур и скорбь по близким усопшим, однако Радоница — это продолжение Пасхи, "радость всем, и живым, и мертвым, ведь Христос Воскресе". Мы радуемся за покой, который обрели умершие и нашли радость в той жизни, воскресли в жизни вечной. Пасхальная панихида становится духовным мостом между земной и небесной Церковью, соединяя поколения в молитве и любви", — поясняет Лариса Микаллеф.

Подача записок об усопших

Перед посещением кладбища верующему необходимо прийти в церковь к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения. Особенно хорошо, если это будет на проскомидии (часть литургии, когда заготавливают хлеб и вино), чтобы за покойного вынесли часть просфоры (круглый небольшой дрожжевой или квасной хлебец) и окунули ее в чашу со Святыми Дарами в знак отпущения грехов. После литургии следует отслужить панихиду. Если поминающий в этот день совершит причастие, молитва будет действеннее.

Посещение кладбища

После Литургии и панихиды верующие отправляются на кладбище. Там принято перекреститься, произнести краткую молитву об упокоении, зажечь свечу и привести могилу в порядок, чаще всего, верующие делают это заранее до наступления Радоницы, а в праздник проходят помянуть умерших.

Уход за могилами

На кладбище принято навести порядок: убрать засохшие цветы, подмести, поправить ограду. Многие верующие делают это заранее — накануне, чтобы в сам праздник сосредоточиться на молитве. На могиле зажигают свечу, можно принести искусственные или живые цветы, но делать это необязательно, так как душа усопшего нуждается в молитве и жертвенности за нее, а не в вещественных украшениях.

"Если бедная пожилая женщина принесла на могилу искусственный цветок, но делает это с молитвой и верой, — ее поступок угоден Богу больше, чем дорогой букет без молитвы", — отмечает игумен Феодор (Яблоков).

В православии покойных называют усопшими, а не умершими, так как придет время, и они встанут из гроба, а могила — это место будущего воскресения, поэтому важно ухаживать за ней, содержать в чистоте и порядке.

Священнослужители советуют не использовать надгробия и монументы. Крест из дерева или металла символизирует то, что тело усопшего находится в земле, а душа — на небе, за его внешним видом необходимо следить: окрашивать и выравнивать.

"На кладбище продукты нести не нужно. Обедать на могиле и распивать алкоголь, оставлять еду — язычество и кощунство. Кроме того, остатки еды обычно доедают животные, оскверняя могилы", — отмечает настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Ростислав Лемачко.

Молитва у могилы родственников

Главное на кладбище в день Радоницы — не уборка, а молитва. Нужно перекреститься, произнести слова молитвы об упокоении, постоять в тишине, зажечь свечу.

Одежда не должна быть яркой, смех, ссоры, громкий разговор и чрезмерные эмоции здесь неуместны. Оставлять после себя мусор нельзя, особенно возле чужих могил.

"Детей можно брать с собой, чтобы воспитывать в них уважение к предкам и понимание духовного смысла памяти. Беременным женщинам посещение кладбища не запрещается, если позволяет здоровье. Не допускаются громкие застолья, распитие спиртного, ссоры и шумные разговоры. На кладбище следует сохранять тишину и тихую молитву", — говорит Лариса Микаллеф.

Поминальная трапеза дома

Раньше на Радоницу готовили особую еду, которую следовало отнести на могилу умершему. Традиционно это были отварные куриные яйца (окрашенные в зеленый и желтый цвета, символизирующие грусть), кутья, блины, лепешки.

Завернутую в ткань пищу приносили на могилу и поминали, а ту часть, которая предназначалась покойнику, зарывали в землю. Яйца разбивали о крест или закапывали под ним, это называлось "христосоваться с родными".

Еще одна традиция в этот день — отдавать еду нищим и бездомным, которые специально собирались на Радоницу на кладбище, отказывать им было не принято.

Некоторые растапливали баню и оставляли в ней чистую одежду. Они верили, что усопшие родственники придут помыться. Весь день и всю ночь живым запрещалось туда заходить, а на следующее утро все домочадцы шли и искали следы присутствия гостей.

На подоконник в Радоницу обязательно ставили воду и клали кусочки хлеба, а вечером, когда проводился поминальный ужин, на столе должны были стоять три лишние тарелки, чтобы умершие могли позавтракать, пообедать и поужинать. Оставшуюся после трапезы еду раздавали бездомным.

Сегодня практика застолий у могилы усопшего считается языческим пережитком и не имеет отношения к христианскому поминовению. Поэтому поминки на Радоницу принято устраивать дома, в тихой семейной обстановке — не на кладбище.

"Помощь усопшим заключается не в еде и напитках, а в молитве и делах милосердия. Потребление алкоголя, особенно в больших количествах и "кладбищенские застолья" — еще больший грех. Пиршества, устраиваемые на кладбищах — также являются частью "языческого ритуала" и грехом. Если остается много еды после Пасхи, лучше раздать нуждающимся. Обязательно нужно подать милостыню бедным от имени усопшего", — комментирует Лариса Микаллеф.

На поминальный обед принято готовить кутью, блины, пироги, крашеные яйца, куличи и суп. В некоторых регионах меню может отличаться. Например на Севере страны принято подавать уху, фаршированную рыбу и кисель, на Урале обязательно готовят щи или борщ, а на Кубани — мясо с гарниром, которое можно съесть ложкой, и домашний компот. Однако, кутья, выпечка и угощения, оставшиеся с празднования Пасхи, остаются неизменными блюдами на Радоницу.

Традиционные блюда для поминальной трапезы Блюдо Символическое значение Состав Кутья Вечная жизнь, воскресение Пшеница, мед, сухофрукты, орехи Блины Символ солнца и жизни Мука, яйца, молоко. Можно приготовить блины с постной начинкой: ягодами, капустой или грибами Крашеные яйца Пасхальный символ воскресения Куриные яйца, краситель Куличи Радость Воскресения Сдобное тесто, изюм Пироги Общение с усопшими Различные начинки

"Традиционная кутья — блюдо из зерна с медом или сухофруктами — символизирует воскресение и может быть освящена в храме, но употребляется дома с молитвой, а не на кладбище", — комментирует Лариса Микаллеф.

Молитвы на Радоницу

Молитвы для прочтения дома и на кладбище в день Радоницы, которые рекомендованы церковью:

молитва об усопшем христианине;

молитва вдовца;

молитва вдовы;

молитва родителей о почивших детях;

молитва детей об усопших родителях;

чин литии, для совершения мирянином дома и на кладбище;

90-й псалом;

икос.

Если верующий хочет прочитать и другие молитвы, церковными законами это не возбраняется. На кладбище можно прочитать и краткую молитву: "Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), и прости ему все согрешения вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное".

"Молитва за усопших — важнейшее проявление христианской любви. Усопшие уже не могут изменить свою земную жизнь, но Церковь верит, что молитвы живых способны облегчить их участь и принести им духовную пользу. Наряду с молитвой большое значение имеет милостыня, совершаемая от имени усопшего. Помощь нуждающимся, пожертвования храму, раздача пищи бедным воспринимаются как действенная духовная поддержка", — комментирует Лариса Микаллеф.

Что можно и нельзя делать на Радоницу

Церковные правила для этого дня просты: начать с богослужения, молиться об усопших, привести в порядок могилу, а поминки устроить дома.

Что можно и нельзя делать на Радоницу Можно Нельзя Посещать храм и заказывать панихиду Устраивать шумные застолья на кладбище Подавать записки об усопших Оставлять еду, алкоголь и мусор на могиле Убирать и украшать могилы Приносить искусственные или живые цветы (нежелательно) Зажигать свечи у могилы Сквернословить, веселиться, вести себя неподобающе Молиться за усопших Посещать кладбище в состоянии опьянения Читать Пасхальный канон Горевать и предаваться унынию Устраивать поминальную трапезу дома Не посещать храм или церковь перед кладбищем

С Радоницей связаны и народные приметы. В древние времена считалось, что в этот день обязательно должен пойти дождь — дождевая вода считалась целебной, ею умывались, очищаясь от грехов и болезней. По поверью, нельзя тревожить землю: сеять, пахать, копать — иначе урожай будет плохим. Если не посетить могилы родных, то после смерти о человеке никто не вспомнит. Сны в ночь на этот праздник считались вещими. При этом церковь не поощряет следование суевериям: гораздо важнее молитва и посещение богослужения.

Радоница: выходной день или нет

На федеральном уровне Радоница не считается официальным выходным днем в России. Однако ряд регионов страны принял собственные законодательные акты , объявив этот день нерабочим.

Регионы России, где Радоница — выходной день в 2026 году Регион Статус выходного Основание Краснодарский край Выходной до 2053 года Региональный закон Саратовская область Выходной Региональный закон Пензенская область Выходной Региональный закон Иркутская область Выходной Региональный закон Республика Адыгея Выходной Указ Главы Республики Адыгея Карачаево-Черкесская Республика Выходной Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики Ставропольский край Выходной Закон Ставропольского края

Родительские субботы в 2026 году

Помимо Радоницы, в православном церковном календаре существуют особые дни поминовения усопших — Родительские субботы. В эти дни в храмах совершаются заупокойные богослужения, верующие подают записки с именами умерших родственников и молятся об их упокоении. Радоница стоит в этом ряду особняком: она приходится не на субботу, а на вторник и отличается пасхальным радостным духом.

Даты Родительских суббот меняются ежегодно, так как они привязаны к Пасхе. В 2026 году календарь будет следующим:

14 февраля — Мясопустная суббота (за неделю до Великого поста);

7 марта — Родительская суббота 2-й седмицы Великого поста;

14 марта — Родительская суббота 3-й седмицы Великого поста;

21 марта — Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста;

9 мая — День поминовения усопших воинов;

30 мая — Троицкая (перед праздником Святой Троицы);

10 октября — Покровская родительская суббота;

7 ноября — Димитриевская родительская суббота (перед днём памяти Димитрия Солунского).