https://ria.ru/20250408/prazdnik-2007193555.html

Лазарева суббота 2025: история и традиции праздника

Лазарева суббота 2025: история, традиции, что можно и нельзя делать в праздник

Лазарева суббота 2025: история и традиции праздника

В канун Вербного воскресенья, или Входа Господня в Иерусалим, православные отмечают Лазареву субботу. В этот день вспоминают одно из главных чудес, совершенных... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:05:00+03:00

2025-04-08T15:05:00+03:00

2025-04-08T15:05:00+03:00

религия

иерусалим

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пасха

религия

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В канун Вербного воскресенья, или Входа Господня в Иерусалим, православные отмечают Лазареву субботу. В этот день вспоминают одно из главных чудес, совершенных Иисусом Христом, — воскрешение Лазаря. Об истории, традициях и обычаях праздника, а также о том, какого числа отмечают Лазареву субботу в 2025 году, – в материале РИА Новости.Лазарева суббота в 2025В период многодневного Великого поста церковь вспоминает множество событий, связанных с земной жизнью Иисуса Христа.Одно из них верующие чтят на шестой неделе говения – за день до Вербного воскресенья. Называется оно Лазарева суббота. И посвящено чуду, которое Христос, согласно Евангелию, совершил незадолго до празднования еврейской Пасхи.Какого числа праздникЛазарева суббота всегда выпадает на шестой день шестой недели Великого поста. Из года в год эта дата меняется. В 2025-м православные встретят праздник 12 апреля. На следующий день выпадает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. А ровно через неделю, 20 апреля, наступит главное христианское торжество – Пасха.К слову, Лазарева суббота как историческое событие произошла отнюдь не в то же время, в которое ее отмечают верующие. На самом деле Иисус воскресил Лазаря за два месяца до того, как пришел в Иерусалим. В церковном же календаре два события следуют одно за другим.История праздникаУстановление праздника Лазаревой субботы перед Вербным воскресеньем и Страстной седмицей восходит к первым векам христианства.Торжество стало общецерковным в IV столетии. Об этом свидетельствует множество поучений, составленных к праздничному дню такими авторитетными богословами как святитель Иоанн Златоуст и блаженный Августин.В VII – VIII веках знаменитые гимнографы– преподобные Андрей Критский, Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин – составили посвященные Лазаревой субботе особые песнопения и каноны. В церкви их исполняют и в наши дни.Согласно евангелисту Иоанну, святой Лазарь жил с двумя сестрами Марфой и Марией в Вифании близ Иерусалима. Иисус часто посещал их дом, а самого Лазаря называл своим другом. Но случилось так, что однажды Лазарь заболел. Сестры сообщили о том Христу. Он же ответил: "эта болезнь не к смерти, а к славе Божией". За четыре дня до прихода Иисуса Лазарь скончался и его похоронили в пещере.Придя в Вифанию Иисус нашел Лазаря уже лежащем во гробе. Он пришел к склепу и сказал: "Отнимите камень". Камень отвалили. И тогда Иисус, помолившись, воззвал громко: "Лазаре! гряди (иди) вон". Ко всеобщему удивлению умерший вышел из гроба: руки и ноги его обвивали погребальные пелены, а лицо было повязано платком.Иисус воскрешал множество людей и до Лазаря. Однако воскрешение друга Христос совершил прилюдно, в отличие от остальных.Весть о чуде быстро разнеслась по всей Иудее. Когда на следующий день Иисус въезжал в Иерусалим на молодом осле, толпы людей встречали его как царя – с возгласами "Осанна!". Они устлали его путь своими одеждами и пальмовыми ветками, которые в российских северных широтах заменила верба.ТрадицииВ Лазареву субботу священнослужители облачаются в белые одежды, символизирующие божественный свет. В храмах на богослужении вспоминают чудо воскрешения Лазаря, читают молитвы об усопших – в знак связи живых и ушедшими и веру в жизнь вечную.Два праздника – Лазарева суббота и Вербное воскресенье – объединены в церковных текстах "Преддверием Лазарева животворения". Кроме того, на оба торжества поется один тропарь "Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя".Сохранилось и немало народных традиций, приуроченных к Лазаревой субботе. В старину на Руси в этот день варили напитки из ржаной муки, пекли блины и рыбный пирог, готовили блюда из гороха.Однако одна из самых популярных традиций – собирать на Лазареву субботу веточки вербы. Их верующие несли храм – во время вечернего богослужения ветви окропляют святой водой.В некоторых областях на Лазареву субботу пекли "лазурку" – особый хлеб с орехами и сухофруктами. В наши дни эта традиция сохранилась в Болгарии. Но и в некоторых российских городах на Лазареву субботу продолжают печь такой хлеб. После богослужения его раздают нуждающимся.Что можно и нельзя делатьСогласно церковному уставу, Лазарева суббота — единственный день Великого поста, когда, когда, помимо традиционных постных блюд, дозволяется вкушать рыбную икру.На праздник Входа Господня в Иерусалим – еще большие послабления: можно есть рыбу, добавлять в пищу растительное масло, даже разрешается выпить немного красного вина.Вечером же верующие обычно идут на службу в храм. Днем же в праздник можно помолиться уединенно – дома.Поскольку Лазарева суббота приходится на дни Великого поста, устраивать шумные празднества и обильные застолья не следует. Кроме того, в праздник не рекомендуется:Играть свадьбы;пить крепкие спиртные напитки;сквернословить;предаваться унынию.ПриметыВ народной памяти сохранилось немало примет, связанных с Лазаревой субботой.Например, если к празднику на вербе раскрылось много почек — грядущий год будет удачным во всех начинаниях.Если погода на Лазареву субботу солнечная, значит скоро придет весеннее тепло.

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Никита Бизин

иерусалим, болгария, пасха, религия