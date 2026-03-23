Вербное воскресенье в 2026 году: дата, традиции и история праздника

Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. Какого числа будут отмечать православные верующие событие в 2026 году, суть праздника, история возникновения, традиции и обычаи этого дня в России — в материале РИА Новости.

Когда празднуют Вербное воскресенье в 2026 году

В 2026 году православные христиане отметят Вербное воскресенье 5 апреля. Праздник приходится на весенний месяц, символизируя пробуждение природы и духовное обновление.

Один из двунадесятых праздников (12 самых важных в православной церкви, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы) относится к переходящим праздникам. Его дата зависит от празднования Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее, то есть на шестое воскресенье Великого поста.

Даты Вербного воскресенья по годам Год Дата 2025 13 апреля 2026 5 апреля 2027 25 апреля 2028 9 апреля 2029 1 апреля 2030 21 апреля

Что такое Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — первый день особого для верующих периода Страстной недели, когда вспоминают последние дни земной жизни Спасителя. Суть его заключается в воспоминании библейского события — торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди встречали его, устилая дорогу пальмовыми ветвями. С этим связан и смысл праздника: Господь приходит в Иерусалим, чтобы принять страдания на кресте — за грехи всех людей. А затем, согласно вероучению, воскреснуть, даровав всем верующим избавление от смерти.

Поминаемое в праздничный день событие описано в Евангелии. Иисус в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим на осле. Город к тому времени был взволнован, ведь накануне Христос воскресил Лазаря. И его встречают как мессию — обещанного пророчествами царя, который спасет еврейский народ от владычества римлян.

Согласно предсказаниям, помазанник Божий должен быть из царского дома. Иисус происходил от рода Давида. Поэтому толпа кричала Ему: "Осанна сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! Осанна ("Спаси же нас!" — Прим. ред.) в вышних!" А на пути стелили ковры и пальмовые ветви — символ триумфа и монаршей власти.

История праздника

Упоминание о дне, в который по церковным обычаям освящали веточки пальм, встречается еще в III столетии: в этот день проводили торжественные шествия и крестные ходы. Неделя ваий (от греческого ваиа — "пальма") описывается и в римских богослужебных книгах конца VII — начала VIII веков. Историки предполагают, что впервые праздник был утвержден в Иерусалиме.

На Руси до упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Процессия двигалась от Успенского собора Кремля через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту. А затем снова через Спасские ворота к Успенскому собору. Патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам государь.

Вербное воскресенье отмечают не только православные, но и католики, а также представители протестантских деноминаций. Именно в этот день и накануне на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы, которая является символом торжества в России. Это растение одним из первых распускается весной. В Италии событие встречают веточками оливы, во Франции — апельсина, в Восточной Европе — высушенными цветами, а в южных странах — ветвями пальмы. Церковное название праздника: Вход Господень в Иерусалим.

У католиков дата Пасхи определяется по григорианскому календарю и, как правило, отмечается раньше православной. Католики встретят Вербное воскресенье (у них оно называется Пальмовым) 29 марта 2026 года. Праздник входит в Великую неделю, предшествующую Пасхе. Оно также называется Воскресеньем Страстей Господних, так как в католических храмах с этого дня начинается упоминание о муках и смерти Иисуса. Во время службы верующие держат в руках ветки вербы (в южных странах пальмовые) и зажженные свечи, встречая невидимого Христа, а во время шествия вокруг церкви вспоминают встречу Мессии в Иерусалиме. В остальном традиции празднования схожи с православными, освященные веточки хранят целый год, а в Пепельную среду (перед началом Великого поста) их сжигают.

Сравнение традиций православных и католиков Аспект Православные (верба) Католики (пальмовые ветви) Символика Верба (замена пальмы в России) Настоящие пальмовые листья Освящение В храмах, побивание вербой для здоровья Процессии с пальмами, благословение Дата 2026 5 апреля 29 марта Основной ритуал Ходьба с ветками в храм, постные блюда Крестный ход, изготовление "пальмовых крестов" Связь с Пасхой За неделю до 12 апреля За неделю до 5 апреля

Традиции празднования Вербного воскресенья

На Руси готовиться к празднику начинали загодя: организовывались базары, на которых продавали веточки вербы с привязанными к ним бумажными ангелочками, сувениры, сладости, игрушки и книги. В старину верба была также и явным признаком наступающей весны. До наших дней дошло немало поговорок, связанных с этим. Например, "Без вербы — не весна" или "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед".

В Костромской губернии в Вербное воскресенье пекли печенье в виде вербовых почек. В Полесье и на Пещине, выходя из церкви после службы, съедали по девять вербовых почек-свечек, чтобы "не было лихорадки".

Церковные традиции

Верующие и сегодня соблюдают традиции праздника: приносят веточки вербы в храм для освящения, во время службы стоят с зажженными свечами и ветвями вербы, символизируя встречу Спасителя и приносят веточки в дом. Освященную вербу ставят рядом с иконами.

Священнослужители акцентируют внимание на том, что важно молиться о спасении души. И если нет возможности прийти в храм, то можно молиться дома и окропить вербу святой водой, произнеся молитву на "освящение всякой вещи".

Народные обычаи

Религиовед Анна Бахтиярова рассказала РИА Новости, что верба в качестве украшения на праздник, заменила собой на Руси пальмовую ветвь, которая в наших широтах не растет. Но сама верба почиталась еще нашими языческими предками. Все, что связано с урожаем возводилось на Руси в особый культ. Так весной первой распускается верба, ставшая у славян символом плодородия. Ветвями вербы наши предки постукивали по телу, символично оплодотворяя друг друга.

« "В христианстве на Руси этот обряд нашел место в празднике Входа Господня в Иерусалим. Обычай слегка ударять друг друга вербой со словами "верба-хлест, бей до слез" сохранился, как дань традиции. Хотя до сих пор этому действу придается некая способность оздоровить побиваемого вербой", — говорит эксперт.

Часто освященные ветки ставили у постели больного, веря, что так исцеление придет быстрее, укладывали в детские кроватки — для защиты от сглаза. А девушки порой делали привороты на женихов: перевязывали красной ленточкой веточки вербы и прятали их за иконами.

Богослужение на Вербное воскресенье

Вербное воскресенье знаменует Вход Господень в Иерусалим. В храмах Москвы и других городах России по расписанию проходят торжественные богослужения, священнослужители, облаченные в зеленые одежды, проводят Всенощное бдение (накануне 4 апреля) и во время Божественной литургии (утром 5 апреля) читают отрывок из Евангелия, повествующий о входе Христа в Иерусалим. Прихожане освящают вербные ветви, символизирующие встречу Христа, приносят их домой, украшают иконы и хранят до следующего года.

Трапеза на Вербное воскресенье

Поскольку на Страстной седмице верующие продолжают держать пост, в Вербное воскресенье на столе не должны присутствовать мясные и молочные блюда, предпочтение отдается выпечке, крупам, овощам и фруктам. Однако в честь события церковь делает послабление и разрешает всем постящимся добавить к своему рациону рыбу, морепродукты, рыбную икру и красное вино.

Главное правило — не переедать и придерживаться меры при употреблении алкоголя. Традиционно в этот день на столе присутствовали каши, гречневые блины, голубцы, печенье, а главным украшением становился рыбный пирог.

Что можно и нельзя делать в этот день

Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают. В день праздника положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом. Это благоприятное время для примирения с теми, с кем в ссоре.

В праздник не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом, а обычные повседневные дела не возбраняются. Церковь советует в этот день не сквернословить, не завидовать и не ругаться, лучше его посвятить общению с родными, чтению книг и помощи нуждающимся. Не стоит устраивать шумные гулянья, так как все же в празднике присутствуют нотки трагизма.

Приметы и поверья

Существуют множество примет, связанных с праздником. Освященные ветви вербы помещали над входной дверью как оберег от болезней, пожара и других бед. По тому, как распускается верба, предсказывали, каким будет лето. Примечали какая погода в этот день: теплая и солнечная – к урожайному году, морозное утро предвещало хороший урожай зерновых, в дождь – к богатому урожаю.

Примета Значение Верба распустилась рано Теплая весна, хороший урожай Птицы гнездятся на вербе Летний урожай будет богатым Дождь на Вербное воскресенье Промозглая зима, плодородное лето Верба цветет пышно Крепкое здоровье в семье Вода мутная у вербы Год с потерями (болезни)

