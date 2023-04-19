https://ria.ru/20230419/iyun-1866431710.html

Церковный календарь на июнь 2023 года: православные праздники и посты

Церковные православные праздники в июне 2023 в России: календарь на месяц

Церковный календарь на июнь 2023 года: православные праздники и посты

Какие церковные праздники, кроме Святой Троицы, православные верующие отмечают в июне 2023в России, даты постов, религиозный календарь важных событий, дней... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:55

2023-04-19T19:55

2023-04-19T20:11

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Какие церковные праздники, кроме Святой Троицы, православные верующие отмечают в июне 2023в России, даты постов, религиозный календарь важных событий, дней памяти святых и особо чтимых икон, связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.Церковный календарь на июньВ первый месяц лета в церковном календаре много памятных событий и дат. На 3 июня приходится Троицкая родительская суббота и день почитания чудотворной иконы Владимирской Божией Матери, 4 июня один из самых великих праздников – День Святой Троицы, а за ним следует Духов понедельник. День памяти Блаженной Ксении Петербургской приходится на 6 число. 7 июня – Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 9 июня чествуется Тихвинская икона Божией Матери. Последний день попразднства Святой Троицы приходится на 10 июня. Также с 12 июня начинается Апостольский пост.Церковные праздникиВеликая Троица, или Пятидесятница, относится к большим церковным двунадесятым праздникам и отмечается на пятидесятый день после Пасхи (отсюда и название Пятидесятница). По словам историка и религиоведа Анны Бахтияровой, в Библии говорится о том, что в пятидесятый день после воскресения Христа на апостолов сошёл Дух Святой и они заговорили на разных языках, и проповедь Христова Воскресения стала понятна другим народам, пришедшим на праздник, так как апостолы говорили на их наречиях.Эксперт отмечает, что праздник имеет древние корни: как есть еврейский праздник Пасхи, так есть и еврейская Пятидесятница. У еврейского народа изначально это был праздник урожая, когда Богу приносили в жертву первые плоды. Затем праздник стал восприниматься как Завет Бога с Израильским народом: на пятидесятый день после исхода еврейского народа из египетского плена (еврейская Пасха) на горе Синай Моисею даны были десять заповедей. Это событие и стало еврейским праздником Пятидесятницы.В этот день и сошел на апостолов Святой Дух. Троицей этот день называется, так как была явлена третья ипостась Бога – Святой Дух. И человеку стала открыта тайна Божественной Пресвятой Троицы. По словам религиоведа, праздник Троицы также называют днем рождения христианской церкви.Важнейшие события церковного календаря на июнь 2023 года по дням:1 июня - Благоверного великого князя Димитрия Донского.3 июня - Троицкая суббота; Владимирской иконы Божией Матери; Собор Карельских святых.4 июня - День Святой Троицы (Пятидесятница).5 июня - Собор Ростово-Ярославских святых.6 июня - преподобного Симеона Столпника на Дивной горе; блаженной Ксении Петербургской.7 июня - третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.9 июня - Тихвинской иконы Божией Матери.11 июня - святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского12 июня - начало Петрова (Апостольского) поста; преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.14 июня - святого праведного Иоанна Кронштадтского.15 июня - святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского; обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской.16 июня - преподобного Варлаама Хутынского; перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву.18 июня - благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского; перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского; блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца.19 июня - святителя Ионы.21 июня - великомученика Феодора Стратилата.22 июня - преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.23 июня - Собор Сибирских святых; Собор Рязанских святых.24 июня - апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа); иконы Божией Матери: "Достойно есть" (Милующая)26 июня - мученицы Акилины Старшей.27 июня - пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского; благоверного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского; Собор Дивеевских святых.28 июня - святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца.Дни особого поминовения усопшихСуббота накануне праздника называется Троицкой родительской, в этот день 3 июня 2023 года молятся об усопших, посещают храмы и могилы близких людей.Посты в июнеЧерез неделю после Троицы начинается Петров пост, который всегда заканчивается праздником апостолов Петра и Павла 12 июля. А вот начинается всегда по-разному, в зависимости от Пасхи. Поэтому его продолжительность может быть от 8 дней до 6 недель. В 2023 году Апостольский пост длится 30 дней. "Петров пост является одним из самых ранних постов. Утвержден в память о том, как апостолы прежде, чем пойти на проповедь христианства по миру держали пост. Деян 13:3) – говорит Анна Бахтиярова. – Изначально Петров пост был так называемым “компенсаторным”, то есть для тех, кто не смог соблюдать Великий пост (например, человек был в плавании). Этот пост начинался после Пятидесятницы (Троицы) и заканчивался в конце августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы".По словам эксперта, в народе Петров пост звали просто "петровки" или "петровка-голодовка": в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко. Этот пост не очень строгий, разрешается рыба кроме среды и пятницы. Апостол Петр его отец и брат Андрей были рыбаками, считается, что в честь этого рыба разрешена в употребление в этот пост.Имена в июне по церковному календарюПо церковному календарю в июне день ангела значится для носителей многих женских и мужских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в марте можно в святцах, или месяцеслове.Приметы и поверьяНа Руси Троица был один из любимейших праздников. Неделя, оканчивающаяся праздником Троицы называлась "зеленые Святки" или "русальная", так как в народе верили, что в это время русалки собираются на полянах, в лесах, заманивая путников. Они, начиная с "Зеленых Святок" до Петрова дня, ауканьем и смехом зазывают к себе путников, которых защекочивают до смерти.На зеленой русальной неделе в юго-западных регионах Руси нельзя было купаться – из опасения попасть к ним в руки. Предохранительным средством от русалочьих чар считается полынь и трава "заря". В Черниговской губернии существовал до последнего времени обычай "русалочьих провод", их изгоняли – целой деревней – парни и девушки. Молодежь гадала на зеленые Святки, запуская в реку венки. Еще с языческих времён сохранились народные игрища и гуляния в этот праздник. Ещё одно название этой недели – Семицкая (седьмая после Пасхи) или кратко Семик. Крестьяне старались закончить посадочные работы до Троицы. Дома и храмы в этот праздник украшались ветками березы, а на пол стелили зеленую траву.На следующий день после Троицы празднуется Духов день – в честь Святого Духа. В народе считалось, что после Духова дня можно не бояться утренних заморозков.

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https://ria.ru/20220521/svechki-1789767569.html

https://ria.ru/20221122/subbota-1833322217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

россия, москва, общество, религия, религиозные праздники, русская православная церковь, православие