Церковный календарь на июнь 2025 года: православные праздники и посты
© iStock.com / VYCHEGZHANINAЦерковные праздники в июне
© iStock.com / VYCHEGZHANINA
Церковные праздники в июне
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Какие церковные праздники, кроме Святой Троицы, православные верующие отмечают в июне 2025 в России, даты постов, религиозный календарь важных событий, дней памяти святых и особо чтимых икон, связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.
Церковный календарь на июнь
В первый месяц лета в церковном календаре много памятных событий и дат. На 7 июня приходится Троицкая родительская суббота и Третье обретение главы Иоанна Предтечи. На следующий день, 8 июня, наступает один из самых важных праздников – День Святой Троицы, а за ним следует Духов понедельник. День памяти Блаженной Ксении Петербургской приходится на 6 число первого летнего месяца.
© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкДети на праздничном концерте для прихожан у храма во имя Святой Живоначальной Троицы села Латная Семилукского района в день праздника святой Троицы
Дети на праздничном концерте для прихожан у храма во имя Святой Живоначальной Троицы села Латная Семилукского района в день праздника святой Троицы
Церковные праздники
Великая Троица, или Пятидесятница, относится к большим церковным двунадесятым праздникам и отмечается на пятидесятый день после Пасхи (отсюда и название Пятидесятница). В Священном Писании говорится о том, что в пятидесятый день после воскресения Христа на апостолов сошел Дух Святой и они заговорили на разных языках, и проповедь Христова Воскресения стала понятна другим народам, пришедшим на праздник, так как апостолы говорили на их наречиях.
Религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что праздник имеет древние корни: как есть еврейский праздник Пасхи, так есть и еврейская Пятидесятница. У еврейского народа изначально это был праздник урожая, когда Богу приносили в жертву первые плоды. Затем праздник стал восприниматься как Завет Бога с Израильским народом: на пятидесятый день после исхода еврейского народа из египетского плена (еврейская Пасха) на горе Синай Моисею даны были десять заповедей. Это событие и стало еврейским праздником Пятидесятницы.
В этот день и сошел на апостолов Святой Дух. Троицей этот день называется, так как была явлена третья ипостась Бога – Святой Дух. И человеку стала открыта тайна Божественной Пресвятой Троицы. По словам религиоведа, праздник Троицы также называют днем рождения христианской церкви.
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Важнейшие события церковного календаря на июнь 2025 года по дням:
1 июня
Попразднство Вознесения Господня;
День памяти святых отцов I Вселенского Собора;
Благоверного великого князя Димитрия Донского.
2 июня
Обретение мощей святителя Алексия Московского.
3 июня
Сретение Владимирской иконы Божией Матери;
Собор Карельских святых;
День памяти равноапостольных Константина Великого и Елены.
4 июня
Мученика Василиска;
мученика Иоанна, князя Сербского;
праведного Иакова Боровичского
5 июня
Собор Ростово-Ярославских святых;
Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
6 июня
Отдание праздника Вознесения Господня;
Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе;
блаженной Ксении Петербургской.
7 июня
Троицкая родительская суббота;
Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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8 июня
День Святой Троицы;
День памяти Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея;
Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского.
9 июня
День Святого Духа;
Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.
10 июня
День памяти Преподобного Никиты Халкидонского;
День памяти святителя Игнатия Ростовского.
11 июня
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского;
День памяти блаженного Иоанна Устюжского.
12 июня
День памяти преподобного Исаакия исповедника;
Собор святых Пензенской митрополии.
13 июня
День памяти апостола от 70-ти Ерма.
14 июня
Отдание праздника Пятидесятницы;
Святого праведного Иоанна Кронштадтского.
15 июня
Собор Всех Святых;
День памяти великомученика Иоанна Сочавского;
Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.
16 июня
Начало Апостольского (Петрова) поста;
День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.
17 июня
День памяти святителя Митрофана Константинопольского;
Обретение мощей священномученика Петра Зверева.
18 июня
День памяти Священномученика Дорофея Тирского;
перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского;
блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца.
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19 июня
Святителя Ионы;
День памяти Преподобного Паисия Угличского.
20 июня
День памяти Варлаама Хутынского;
Собор святых Ивановской митрополии.
21 июня
День памяти Святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского;
День памяти Великомученика Феодора Стратилата;
Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских.
22 июня
День всех святых, в земле Русской просиявших;
преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.
23 июня
День памяти святителя Иоанна Тобольского;
собор Сибирских святых; собор Рязанских святых;
День памяти Преподобного Силуана Печерского.
24 июня
апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа);
иконы Божией Матери: "Достойно есть" (Милующая)
25 июня
Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны Кашинской;
День памяти преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских.
26 июня
День памяти святителя Трифиллия Левкуссийского;
Мученицы Акилины Старшей.
27 июня
Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;
благоверного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского;
собор Дивеевских святых
28 июня
День памяти пророка Амоса;
День памяти Блаженного Иеронима Стридонского;
святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца
29 июня
День памяти Калужского и Луховского чудотворцев Тихонов;
Перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского.
30 июня
День памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Дни особого поминовения усопших
Суббота накануне праздника Святой Троицы называется Троицкой , в этот день 7 июня 2025 года верующие молятся об усопших, посещают храмы и могилы усопших родных и близких.
Посты в июне
В 2025 году на первый месяц лета приходится начало Апостольского, или Петрова поста. Он начнется 16 июня. А завершится праздником первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля. Дата начала летнего говения всегда разная — в зависимости от Пасхи. Поэтому его продолжительность может быть от 8 дней до 6 недель.
В 2025 году Апостольский пост продлится почти месяц.
"Петров пост является одним из самых ранних постов. Утвержден в память о том, как апостолы прежде, чем пойти на проповедь христианства по миру держали пост. Деян 13:3) – говорит Анна Бахтиярова. – Изначально Петров пост был так называемым “компенсаторным”, то есть для тех, кто не смог соблюдать Великий пост (например, человек был в плавании). Этот пост начинался после Пятидесятницы (Троицы) и заканчивался в конце августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы".
По словам эксперта, в народе Петров пост звали просто "петровки" или "петровка-голодовка": в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко. Этот пост не очень строгий, разрешается рыба кроме среды и пятницы. Апостол Петр его отец и брат Андрей были рыбаками, считается, что в честь этого рыба разрешена в употребление в этот пост.
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Имена в июне по церковному календарю
По церковному календарю в июне день ангела значится для носителей многих женских и мужских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в июне можно в святцах, или месяцеслове.
Приметы и поверья
На Руси Троица был один из любимейших праздников. Неделя, оканчивающаяся праздником Троицы называлась "зеленые Святки" или "русальная", так как в народе верили, что в это время на полянах и в лесах собираются русалки. Они, начиная с "Зеленых Святок" до Петрова дня, ауканьем и смехом зазывают к себе путников, которых защекочивают до смерти.
На зеленой русальной неделе в юго-западных регионах Руси нельзя было купаться – из опасения попасть к ним в руки. Предохранительным средством от русалочьих чар считается полынь и трава "заря". В Черниговской губернии существовал до последнего времени обычай "русалочьих провод", их изгоняли – целой деревней – парни и девушки. Молодежь гадала на зеленые Святки, запуская в реку венки. С языческих времен сохранились народные игрища и гуляния в этот праздник.
Еще название этой недели – Семицкая (седьмая после Пасхи) или кратко Семик. Крестьяне старались закончить посадочные работы до Троицы. Дома и храмы в этот праздник украшались ветками березы, а на пол стелили зеленую траву.
На следующий день после Троицы празднуется Духов день – в честь Святого Духа. В народе считалось, что после Духова дня можно не бояться утренних заморозков.