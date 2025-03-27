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Церковные православные праздники в июне 2025 в России: календарь на месяц
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Религия
 
16:38 27.03.2025 (обновлено: 17:49 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/iyun-1866431710.html
Церковный календарь на июнь 2025 года: православные праздники и посты
Церковные православные праздники в июне 2025 в России: календарь на месяц
Церковный календарь на июнь 2025 года: православные праздники и посты
Какие церковные праздники, кроме Святой Троицы, православные верующие отмечают в июне 2025 в России, даты постов, религиозный календарь важных событий, дней... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Какие церковные праздники, кроме Святой Троицы, православные верующие отмечают в июне 2025 в России, даты постов, религиозный календарь важных событий, дней памяти святых и особо чтимых икон, связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.Церковный календарь на июньВ первый месяц лета в церковном календаре много памятных событий и дат. На 7 июня приходится Троицкая родительская суббота и Третье обретение главы Иоанна Предтечи. На следующий день, 8 июня, наступает один из самых важных праздников – День Святой Троицы, а за ним следует Духов понедельник. День памяти Блаженной Ксении Петербургской приходится на 6 число первого летнего месяца. Церковные праздникиВеликая Троица, или Пятидесятница, относится к большим церковным двунадесятым праздникам и отмечается на пятидесятый день после Пасхи (отсюда и название Пятидесятница). В Священном Писании говорится о том, что в пятидесятый день после воскресения Христа на апостолов сошел Дух Святой и они заговорили на разных языках, и проповедь Христова Воскресения стала понятна другим народам, пришедшим на праздник, так как апостолы говорили на их наречиях.Религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что праздник имеет древние корни: как есть еврейский праздник Пасхи, так есть и еврейская Пятидесятница. У еврейского народа изначально это был праздник урожая, когда Богу приносили в жертву первые плоды. Затем праздник стал восприниматься как Завет Бога с Израильским народом: на пятидесятый день после исхода еврейского народа из египетского плена (еврейская Пасха) на горе Синай Моисею даны были десять заповедей. Это событие и стало еврейским праздником Пятидесятницы.В этот день и сошел на апостолов Святой Дух. Троицей этот день называется, так как была явлена третья ипостась Бога – Святой Дух. И человеку стала открыта тайна Божественной Пресвятой Троицы. По словам религиоведа, праздник Троицы также называют днем рождения христианской церкви.Важнейшие события церковного календаря на июнь 2025 года по дням:1 июня Попразднство Вознесения Господня;День памяти святых отцов I Вселенского Собора;Благоверного великого князя Димитрия Донского.2 июняОбретение мощей святителя Алексия Московского.3 июня Сретение Владимирской иконы Божией Матери;Собор Карельских святых;День памяти равноапостольных Константина Великого и Елены.4 июня Мученика Василиска;мученика Иоанна, князя Сербского;праведного Иакова Боровичского5 июня Собор Ростово-Ярославских святых;Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.6 июня Отдание праздника Вознесения Господня;Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе;блаженной Ксении Петербургской.7 июня Троицкая родительская суббота;Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.8 июняДень Святой Троицы;День памяти Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея;Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского.9 июня День Святого Духа;Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.10 июняДень памяти Преподобного Никиты Халкидонского;День памяти святителя Игнатия Ростовского.11 июня Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского;День памяти блаженного Иоанна Устюжского.12 июня День памяти преподобного Исаакия исповедника;Собор святых Пензенской митрополии.13 июня День памяти апостола от 70-ти Ерма.14 июня Отдание праздника Пятидесятницы;Святого праведного Иоанна Кронштадтского.15 июня Собор Всех Святых;День памяти великомученика Иоанна Сочавского;Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.16 июня Начало Апостольского (Петрова) поста;День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.17 июняДень памяти святителя Митрофана Константинопольского;Обретение мощей священномученика Петра Зверева.18 июня День памяти Священномученика Дорофея Тирского;перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского; блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца.19 июня Святителя Ионы;День памяти Преподобного Паисия Угличского.20 июняДень памяти Варлаама Хутынского;Собор святых Ивановской митрополии.21 июня День памяти Святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского;День памяти Великомученика Феодора Стратилата;Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских.22 июня День всех святых, в земле Русской просиявших;преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.23 июня День памяти святителя Иоанна Тобольского;собор Сибирских святых; собор Рязанских святых;День памяти Преподобного Силуана Печерского.24 июня апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа);иконы Божией Матери: "Достойно есть" (Милующая)25 июняОбретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны Кашинской;День памяти преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских.26 июня День памяти святителя Трифиллия Левкуссийского;Мученицы Акилины Старшей.27 июня Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;благоверного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского;собор Дивеевских святых28 июня День памяти пророка Амоса;День памяти Блаженного Иеронима Стридонского;святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца29 июня День памяти Калужского и Луховского чудотворцев Тихонов;Перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского.30 июня День памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила.Дни особого поминовения усопшихСуббота накануне праздника Святой Троицы называется Троицкой , в этот день 7 июня 2025 года верующие молятся об усопших, посещают храмы и могилы усопших родных и близких.Посты в июнеВ 2025 году на первый месяц лета приходится начало Апостольского, или Петрова поста. Он начнется 16 июня. А завершится праздником первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля. Дата начала летнего говения всегда разная — в зависимости от Пасхи. Поэтому его продолжительность может быть от 8 дней до 6 недель.В 2025 году Апостольский пост продлится почти месяц."Петров пост является одним из самых ранних постов. Утвержден в память о том, как апостолы прежде, чем пойти на проповедь христианства по миру держали пост. Деян 13:3) – говорит Анна Бахтиярова. – Изначально Петров пост был так называемым “компенсаторным”, то есть для тех, кто не смог соблюдать Великий пост (например, человек был в плавании). Этот пост начинался после Пятидесятницы (Троицы) и заканчивался в конце августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы".По словам эксперта, в народе Петров пост звали просто "петровки" или "петровка-голодовка": в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко. Этот пост не очень строгий, разрешается рыба кроме среды и пятницы. Апостол Петр его отец и брат Андрей были рыбаками, считается, что в честь этого рыба разрешена в употребление в этот пост.Имена в июне по церковному календарюПо церковному календарю в июне день ангела значится для носителей многих женских и мужских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в июне можно в святцах, или месяцеслове.Приметы и поверьяНа Руси Троица был один из любимейших праздников. Неделя, оканчивающаяся праздником Троицы называлась "зеленые Святки" или "русальная", так как в народе верили, что в это время на полянах и в лесах собираются русалки. Они, начиная с "Зеленых Святок" до Петрова дня, ауканьем и смехом зазывают к себе путников, которых защекочивают до смерти.На зеленой русальной неделе в юго-западных регионах Руси нельзя было купаться – из опасения попасть к ним в руки. Предохранительным средством от русалочьих чар считается полынь и трава "заря". В Черниговской губернии существовал до последнего времени обычай "русалочьих провод", их изгоняли – целой деревней – парни и девушки. Молодежь гадала на зеленые Святки, запуская в реку венки. С языческих времен сохранились народные игрища и гуляния в этот праздник.Еще название этой недели – Семицкая (седьмая после Пасхи) или кратко Семик. Крестьяне старались закончить посадочные работы до Троицы. Дома и храмы в этот праздник украшались ветками березы, а на пол стелили зеленую траву.На следующий день после Троицы празднуется Духов день – в честь Святого Духа. В народе считалось, что после Духова дня можно не бояться утренних заморозков.
https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html
https://ria.ru/20240701/petrov_post-1866417740.html
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Религия, Россия, Москва, Общество, Религия, Религиозные праздники, Русская православная церковь, Православие

Церковный календарь на июнь 2025 года: православные праздники и посты

© iStock.com / VYCHEGZHANINAЦерковные праздники в июне
Церковные праздники в июне - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© iStock.com / VYCHEGZHANINA
Церковные праздники в июне
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Какие церковные праздники, кроме Святой Троицы, православные верующие отмечают в июне 2025 в России, даты постов, религиозный календарь важных событий, дней памяти святых и особо чтимых икон, связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.

Церковный календарь на июнь

В первый месяц лета в церковном календаре много памятных событий и дат. На 7 июня приходится Троицкая родительская суббота и Третье обретение главы Иоанна Предтечи. На следующий день, 8 июня, наступает один из самых важных праздников – День Святой Троицы, а за ним следует Духов понедельник. День памяти Блаженной Ксении Петербургской приходится на 6 число первого летнего месяца.
© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкДети на праздничном концерте для прихожан у храма во имя Святой Живоначальной Троицы села Латная Семилукского района в день праздника святой Троицы
Дети на праздничном концерте для прихожан у храма во имя Святой Живоначальной Троицы села Латная Семилукского района в день праздника святой Троицы - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Дети на праздничном концерте для прихожан у храма во имя Святой Живоначальной Троицы села Латная Семилукского района в день праздника святой Троицы

Церковные праздники

Великая Троица, или Пятидесятница, относится к большим церковным двунадесятым праздникам и отмечается на пятидесятый день после Пасхи (отсюда и название Пятидесятница). В Священном Писании говорится о том, что в пятидесятый день после воскресения Христа на апостолов сошел Дух Святой и они заговорили на разных языках, и проповедь Христова Воскресения стала понятна другим народам, пришедшим на праздник, так как апостолы говорили на их наречиях.
Религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что праздник имеет древние корни: как есть еврейский праздник Пасхи, так есть и еврейская Пятидесятница. У еврейского народа изначально это был праздник урожая, когда Богу приносили в жертву первые плоды. Затем праздник стал восприниматься как Завет Бога с Израильским народом: на пятидесятый день после исхода еврейского народа из египетского плена (еврейская Пасха) на горе Синай Моисею даны были десять заповедей. Это событие и стало еврейским праздником Пятидесятницы.
В этот день и сошел на апостолов Святой Дух. Троицей этот день называется, так как была явлена третья ипостась Бога – Святой Дух. И человеку стала открыта тайна Божественной Пресвятой Троицы. По словам религиоведа, праздник Троицы также называют днем рождения христианской церкви.
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Троица: история праздника, традиции и запреты
21 июня 2024, 13:13
Важнейшие события церковного календаря на июнь 2025 года по дням:
1 июня
Попразднство Вознесения Господня;
День памяти святых отцов I Вселенского Собора;
Благоверного великого князя Димитрия Донского.
2 июня
Обретение мощей святителя Алексия Московского.
3 июня
Сретение Владимирской иконы Божией Матери;
Собор Карельских святых;
День памяти равноапостольных Константина Великого и Елены.
4 июня
Мученика Василиска;
мученика Иоанна, князя Сербского;
праведного Иакова Боровичского
5 июня
Собор Ростово-Ярославских святых;
Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
6 июня
Отдание праздника Вознесения Господня;
Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе;
блаженной Ксении Петербургской.
7 июня
Троицкая родительская суббота;
Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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8 июня
День Святой Троицы;
День памяти Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея;
Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского.
9 июня
День Святого Духа;
Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.
10 июня
День памяти Преподобного Никиты Халкидонского;
День памяти святителя Игнатия Ростовского.
11 июня
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского;
День памяти блаженного Иоанна Устюжского.
12 июня
День памяти преподобного Исаакия исповедника;
Собор святых Пензенской митрополии.
13 июня
День памяти апостола от 70-ти Ерма.
14 июня
Отдание праздника Пятидесятницы;
Святого праведного Иоанна Кронштадтского.
15 июня
Собор Всех Святых;
День памяти великомученика Иоанна Сочавского;
Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.
16 июня
Начало Апостольского (Петрова) поста;
День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.
17 июня
День памяти святителя Митрофана Константинопольского;
Обретение мощей священномученика Петра Зверева.
18 июня
День памяти Священномученика Дорофея Тирского;
перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского;
блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца.
Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Петров день 2024 - чего нельзя делать в праздник апостолов Петра и Павла
5 июля 2024, 17:13
19 июня
Святителя Ионы;
День памяти Преподобного Паисия Угличского.
20 июня
День памяти Варлаама Хутынского;
Собор святых Ивановской митрополии.
21 июня
День памяти Святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского;
День памяти Великомученика Феодора Стратилата;
Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских.
22 июня
День всех святых, в земле Русской просиявших;
преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.
23 июня
День памяти святителя Иоанна Тобольского;
собор Сибирских святых; собор Рязанских святых;
День памяти Преподобного Силуана Печерского.
24 июня
апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа);
иконы Божией Матери: "Достойно есть" (Милующая)
25 июня
Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны Кашинской;
День памяти преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских.
26 июня
День памяти святителя Трифиллия Левкуссийского;
Мученицы Акилины Старшей.
27 июня
Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;
благоверного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского;
собор Дивеевских святых
28 июня
День памяти пророка Амоса;
День памяти Блаженного Иеронима Стридонского;
святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца
29 июня
День памяти Калужского и Луховского чудотворцев Тихонов;
Перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского.
30 июня
День памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Дмитриевская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Родительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвы
Вчера, 13:27

Дни особого поминовения усопших

Суббота накануне праздника Святой Троицы называется Троицкой , в этот день 7 июня 2025 года верующие молятся об усопших, посещают храмы и могилы усопших родных и близких.

Посты в июне

В 2025 году на первый месяц лета приходится начало Апостольского, или Петрова поста. Он начнется 16 июня. А завершится праздником первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля. Дата начала летнего говения всегда разная — в зависимости от Пасхи. Поэтому его продолжительность может быть от 8 дней до 6 недель.
В 2025 году Апостольский пост продлится почти месяц.
"Петров пост является одним из самых ранних постов. Утвержден в память о том, как апостолы прежде, чем пойти на проповедь христианства по миру держали пост. Деян 13:3) – говорит Анна Бахтиярова. – Изначально Петров пост был так называемым “компенсаторным”, то есть для тех, кто не смог соблюдать Великий пост (например, человек был в плавании). Этот пост начинался после Пятидесятницы (Троицы) и заканчивался в конце августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы".
По словам эксперта, в народе Петров пост звали просто "петровки" или "петровка-голодовка": в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко. Этот пост не очень строгий, разрешается рыба кроме среды и пятницы. Апостол Петр его отец и брат Андрей были рыбаками, считается, что в честь этого рыба разрешена в употребление в этот пост.
Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника святой Троицы - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Духов день 2024 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
21 июня 2024, 16:30

Имена в июне по церковному календарю

По церковному календарю в июне день ангела значится для носителей многих женских и мужских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в июне можно в святцах, или месяцеслове.

Приметы и поверья

На Руси Троица был один из любимейших праздников. Неделя, оканчивающаяся праздником Троицы называлась "зеленые Святки" или "русальная", так как в народе верили, что в это время на полянах и в лесах собираются русалки. Они, начиная с "Зеленых Святок" до Петрова дня, ауканьем и смехом зазывают к себе путников, которых защекочивают до смерти.
На зеленой русальной неделе в юго-западных регионах Руси нельзя было купаться – из опасения попасть к ним в руки. Предохранительным средством от русалочьих чар считается полынь и трава "заря". В Черниговской губернии существовал до последнего времени обычай "русалочьих провод", их изгоняли – целой деревней – парни и девушки. Молодежь гадала на зеленые Святки, запуская в реку венки. С языческих времен сохранились народные игрища и гуляния в этот праздник.
Еще название этой недели – Семицкая (седьмая после Пасхи) или кратко Семик. Крестьяне старались закончить посадочные работы до Троицы. Дома и храмы в этот праздник украшались ветками березы, а на пол стелили зеленую траву.
На следующий день после Троицы празднуется Духов день – в честь Святого Духа. В народе считалось, что после Духова дня можно не бояться утренних заморозков.
 
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