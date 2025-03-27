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Церковный календарь на июнь 2025 года: православные праздники и посты

Церковные православные праздники в июне 2025 в России: календарь на месяц

Церковный календарь на июнь 2025 года: православные праздники и посты

Какие церковные праздники, кроме Святой Троицы, православные верующие отмечают в июне 2025 в России, даты постов, религиозный календарь важных событий, дней... РИА Новости, 27.03.2025

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Какие церковные праздники, кроме Святой Троицы, православные верующие отмечают в июне 2025 в России, даты постов, религиозный календарь важных событий, дней памяти святых и особо чтимых икон, связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.Церковный календарь на июньВ первый месяц лета в церковном календаре много памятных событий и дат. На 7 июня приходится Троицкая родительская суббота и Третье обретение главы Иоанна Предтечи. На следующий день, 8 июня, наступает один из самых важных праздников – День Святой Троицы, а за ним следует Духов понедельник. День памяти Блаженной Ксении Петербургской приходится на 6 число первого летнего месяца. Церковные праздникиВеликая Троица, или Пятидесятница, относится к большим церковным двунадесятым праздникам и отмечается на пятидесятый день после Пасхи (отсюда и название Пятидесятница). В Священном Писании говорится о том, что в пятидесятый день после воскресения Христа на апостолов сошел Дух Святой и они заговорили на разных языках, и проповедь Христова Воскресения стала понятна другим народам, пришедшим на праздник, так как апостолы говорили на их наречиях.Религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что праздник имеет древние корни: как есть еврейский праздник Пасхи, так есть и еврейская Пятидесятница. У еврейского народа изначально это был праздник урожая, когда Богу приносили в жертву первые плоды. Затем праздник стал восприниматься как Завет Бога с Израильским народом: на пятидесятый день после исхода еврейского народа из египетского плена (еврейская Пасха) на горе Синай Моисею даны были десять заповедей. Это событие и стало еврейским праздником Пятидесятницы.В этот день и сошел на апостолов Святой Дух. Троицей этот день называется, так как была явлена третья ипостась Бога – Святой Дух. И человеку стала открыта тайна Божественной Пресвятой Троицы. По словам религиоведа, праздник Троицы также называют днем рождения христианской церкви.Важнейшие события церковного календаря на июнь 2025 года по дням:1 июня Попразднство Вознесения Господня;День памяти святых отцов I Вселенского Собора;Благоверного великого князя Димитрия Донского.2 июняОбретение мощей святителя Алексия Московского.3 июня Сретение Владимирской иконы Божией Матери;Собор Карельских святых;День памяти равноапостольных Константина Великого и Елены.4 июня Мученика Василиска;мученика Иоанна, князя Сербского;праведного Иакова Боровичского5 июня Собор Ростово-Ярославских святых;Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.6 июня Отдание праздника Вознесения Господня;Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе;блаженной Ксении Петербургской.7 июня Троицкая родительская суббота;Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.8 июняДень Святой Троицы;День памяти Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея;Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского.9 июня День Святого Духа;Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.10 июняДень памяти Преподобного Никиты Халкидонского;День памяти святителя Игнатия Ростовского.11 июня Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского;День памяти блаженного Иоанна Устюжского.12 июня День памяти преподобного Исаакия исповедника;Собор святых Пензенской митрополии.13 июня День памяти апостола от 70-ти Ерма.14 июня Отдание праздника Пятидесятницы;Святого праведного Иоанна Кронштадтского.15 июня Собор Всех Святых;День памяти великомученика Иоанна Сочавского;Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.16 июня Начало Апостольского (Петрова) поста;День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.17 июняДень памяти святителя Митрофана Константинопольского;Обретение мощей священномученика Петра Зверева.18 июня День памяти Священномученика Дорофея Тирского;перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского; блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца.19 июня Святителя Ионы;День памяти Преподобного Паисия Угличского.20 июняДень памяти Варлаама Хутынского;Собор святых Ивановской митрополии.21 июня День памяти Святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского;День памяти Великомученика Феодора Стратилата;Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских.22 июня День всех святых, в земле Русской просиявших;преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.23 июня День памяти святителя Иоанна Тобольского;собор Сибирских святых; собор Рязанских святых;День памяти Преподобного Силуана Печерского.24 июня апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа);иконы Божией Матери: "Достойно есть" (Милующая)25 июняОбретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны Кашинской;День памяти преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских.26 июня День памяти святителя Трифиллия Левкуссийского;Мученицы Акилины Старшей.27 июня Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;благоверного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского;собор Дивеевских святых28 июня День памяти пророка Амоса;День памяти Блаженного Иеронима Стридонского;святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца29 июня День памяти Калужского и Луховского чудотворцев Тихонов;Перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского.30 июня День памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила.Дни особого поминовения усопшихСуббота накануне праздника Святой Троицы называется Троицкой , в этот день 7 июня 2025 года верующие молятся об усопших, посещают храмы и могилы усопших родных и близких.Посты в июнеВ 2025 году на первый месяц лета приходится начало Апостольского, или Петрова поста. Он начнется 16 июня. А завершится праздником первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля. Дата начала летнего говения всегда разная — в зависимости от Пасхи. Поэтому его продолжительность может быть от 8 дней до 6 недель.В 2025 году Апостольский пост продлится почти месяц."Петров пост является одним из самых ранних постов. Утвержден в память о том, как апостолы прежде, чем пойти на проповедь христианства по миру держали пост. Деян 13:3) – говорит Анна Бахтиярова. – Изначально Петров пост был так называемым “компенсаторным”, то есть для тех, кто не смог соблюдать Великий пост (например, человек был в плавании). Этот пост начинался после Пятидесятницы (Троицы) и заканчивался в конце августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы".По словам эксперта, в народе Петров пост звали просто "петровки" или "петровка-голодовка": в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко. Этот пост не очень строгий, разрешается рыба кроме среды и пятницы. Апостол Петр его отец и брат Андрей были рыбаками, считается, что в честь этого рыба разрешена в употребление в этот пост.Имена в июне по церковному календарюПо церковному календарю в июне день ангела значится для носителей многих женских и мужских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в июне можно в святцах, или месяцеслове.Приметы и поверьяНа Руси Троица был один из любимейших праздников. Неделя, оканчивающаяся праздником Троицы называлась "зеленые Святки" или "русальная", так как в народе верили, что в это время на полянах и в лесах собираются русалки. Они, начиная с "Зеленых Святок" до Петрова дня, ауканьем и смехом зазывают к себе путников, которых защекочивают до смерти.На зеленой русальной неделе в юго-западных регионах Руси нельзя было купаться – из опасения попасть к ним в руки. Предохранительным средством от русалочьих чар считается полынь и трава "заря". В Черниговской губернии существовал до последнего времени обычай "русалочьих провод", их изгоняли – целой деревней – парни и девушки. Молодежь гадала на зеленые Святки, запуская в реку венки. С языческих времен сохранились народные игрища и гуляния в этот праздник.Еще название этой недели – Семицкая (седьмая после Пасхи) или кратко Семик. Крестьяне старались закончить посадочные работы до Троицы. Дома и храмы в этот праздник украшались ветками березы, а на пол стелили зеленую траву.На следующий день после Троицы празднуется Духов день – в честь Святого Духа. В народе считалось, что после Духова дня можно не бояться утренних заморозков.

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https://ria.ru/20250327/subbota-1833322217.html

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Алёна Пава

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