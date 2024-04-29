https://ria.ru/20240429/strastnaya-1943056710.html

Священник рассказал о событиях Страстной недели

Священник рассказал о событиях Страстной недели - РИА Новости, 29.04.2024

Священник рассказал о событиях Страстной недели

В Страстную неделю и Пасху (в этом году 29 апреля – 5 мая) вспоминают последние дни жизни Спасителя, его страдания, смерть и Воскресение – для христиан это... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:44

2024-04-29T17:44

2024-04-29T20:09

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иерусалим

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иисус христос

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великий пост

пасха

религия

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В Страстную неделю и Пасху (в этом году 29 апреля – 5 мая) вспоминают последние дни жизни Спасителя, его страдания, смерть и Воскресение – для христиан это "важнейшие за всю земную историю человечества дни", не стоит менять богослужения в этот период на досуг, в том числе загородный отдых, хотя храм можно найти почти везде, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Грядки или храм В пятницу, 26 апреля, завершился Великий пост, первая его часть – четыредесятница. После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – наступает последняя перед Пасхой неделя, время наиболее строгого поста – Страстная седмица, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. "Настоятельно призываю, кто считает себя христианами, не променять богослужения Страстной недели на любые, даже самые невинные виды загородного или иного досуга. Если хотите на воздух - поезжайте на воздух, ведь почти везде можно найти храм и оказаться на богослужениях. Радуйтесь солнышку, дышите свежим воздухом, но не погрузитесь в житейские попечения в эти дни", - сказал Максим Козлов. По его словам, дни Страстной недели и Воскресения Христова – "важнейшие за всю земную историю человечества". "В это время лучше постараться отодвинуть прочие жизненные обстоятельства, кроме самых необходимых попечений, и не оказаться вне переживания тех событий, которые на богослужениях воспоминаются в Церкви. Благо, в этом году к этому есть все возможности: большая часть Страстной седмицы приходится на государством перенесённые или добавленные выходные дни", - добавил протоиерей. Первые три дня седмицы Каждый день Страстной седмицы посвящен воспоминаниям о том, что происходило в земной жизни Иисуса Христа. Так, в понедельник рассказывается о бесплодной смоковнице (инжире), которую Спаситель превращает в засохшую, потому что дерево не приносило плода. "Во второй день вспоминают об обличении Господом книжников и фарисеев, а также притчу о Страшным суде. Третий день – о замысле Иуды о предательстве и воспоминании жены - грешницы, которая своими волосами отерла ноги Спасителя и помазала их благовонным маслом – миром", - напомнил священник. Еще верующим напомнят притчу о талантах (денежная единица в Израиле), когда два раба преумножили данные Господином средства, а третий, убоявшись, зарыл свой талант в землю, после чего господин отобрал и его; и о десяти девах, лишь пять из которых были разумными и подготовились ко встрече с женихом - притча повествует о том, что верующим надо быть готовыми ко встрече с Богом в любой момент жизни. Также в первые три дня Страстной седмицы служат последние в этом году литургии преждеосвященных даров, причем в отличие от литургий, которые проходили в будни других дней поста, на этих читаются отрывки из Евангелия, посвященные событиям из жизни Христа, добавил отец Максим. Великие четверг и пятница "Самые важные дни страстной седмицы – с четверга по субботу. В Великий четверг Спаситель на Тайной вечере (смотрите соответствующую картину Леонардо Да Винчи) установил таинство евхаристии – причащения. В этот же день он молился в Гефсиманском саду и фактически осуществилось предательство Иуды. Великая пятница - это день воспоминания крестных страданий, распятия и Голгофской жертвы. Пятница – день самого строгого поста: устав говорит "кто может не есть в этот день - тот да не ест". А кто не может не есть, тем рекомендуется сократить питание до минимума", - рассказал протоиерей. Он отметил, что в четверг вечером или в ночь с четверга на пятницу совершается богослужение, которое называется "утреня Великой пятницы". "Особенностью этого богослужения является то, что прочитываются 15 евангельских отрывков, то есть все евангельские повествования о событиях с Великого четверга до погребения Спасителя", - рассказал священник. В связи с воспоминанием крестной смерти Спасителя, утром в пятницу не служат литургию, а днём – проходит богослужение "вечерня с выносом плащаницы". "Плащаница – это икона, иногда написанная, иногда шитая, которая изображает Спасителя, лежащего во гробе. Совершается поклонение этой святыне. В пятницу вечером начинается утреня Великой субботы, в конце которой крестный ход с плащаницей обходит вокруг храма, что символизирует погребение Иисуса Христа в пещере", - пояснил протоиерей. Великая суббота и Пасха "Великая суббота - это день, который в Церкви понимается как день покоя, день, когда Спаситель телесно пребывал во гробе. Божеством своим, как всегда, неразлучно был с Отцом и Духом (христиане верят, что Бог существует в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух – ред.), а душою, разлучившейся в этот момент с его человеческой телесностью, сошёл в ад, чтобы освободить души там пребывавших людей. В субботу утром служится литургия, на которой читаются 15 паремий - 15 самых значимых ветхозаветных отрывков, в которых пророчески предсказывается события искупительной жертвы Воскресения Христова", - рассказал Максим Козлов. Также, отметил он, утром в субботу в храмах духовенство меняет тёмные великопостные одеяния на светлые – "как тот ангел в белых блистающих одеждах, которого увидели первые посетители и посетительницы пещеры гроба Спасителя (после Воскресения Христова - ред.)". "После литургии Великой субботы, как правило, в большинстве храмов совершается освящение куличей, пасох, яиц и другой пасхальной еды. Ну а дальше - уже Пасхальное богослужение и Воскресение Христово", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240429/strastnaya-1942579772.html

https://ria.ru/20240428/paskha-1942784835.html

https://ria.ru/20240427/vykhodnye-1942793926.html

https://ria.ru/20240428/senchukov-1942773602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иерусалим, израиль, иисус христос, русская православная церковь, великий пост , пасха, религия, религиозные праздники, православие