Пасха в 2025 году: когда будет, суть и традиции праздника

Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пасха — главный праздник христиан, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. В чем заключается суть этой памятной даты, на какое число выпадает православная Пасха в 2025 году, когда отмечают ее католики, протестанты и иудеи, как в России празднуют Светлое Христово Воскресение — в материале РИА Новости.

Какого числа Пасха в 2025 году

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время, а дата вычисляется по особой методике — пасхалии.

20 апреля отмечается православная Пасха в 2025 году

В зависимости от того, на какой день выпадает Светлое Христово Воскресение, варьируются и даты многих других христианских праздников, связанных с ним (например, Масленица, начало Великого поста, Вознесение, Троица и прочие).

Основные принципы расчета главного христианского торжества были приняты на соборе 325 года в Никее. В силу масштаба и значимости его затем назвали Вселенским.

« Собор постановил праздновать Пасху вне зависимости от иудейского Песаха: в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. А оно, в свою очередь, наступает после дня весеннего равноденствия Протоиерей Константин Польсков доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ

Тем самым, поясняет священнослужитель, христиане стали определять дату главного праздника по лунно-солнечному календарю. И не просто так. Иудеи могли отмечать два Песаха в году, потому что их календарь — лунный, а в нем 354 дня, на 11 меньше, чем в солнечном. Для христиан же, живших по солнечному исчислению, такой сценарий "был неприемлем".

Пасха не должна предшествовать еврейскому празднику Песах;

этот день обязательно должен приходиться на полнолуние, так как в Евангелии сказано: когда Христос был распят, померкло солнце;

день недели — только воскресенье.

В 2025 году всем этим условиям отвечает 20 апреля.

« В этот день — что случается нечасто — вместе с православными отметят Пасху католики и большинство протестантов. А иудеи встретили Пасху раньше — с вечера 12 апреля до ночи с 19 на 20 апреля.

Сколько дней празднуют

Православные празднуют Пасху семь дней. Но весь период от Воскресения до Вознесения — 40 дней — считается Пасхальным периодом, и верующие приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!" и отвечают "Воистину воскресе!".

История и смысл Пасхи

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

Название праздника — Пасха — берет свое начало от наименования иудейского торжества Песах (буквально — "проходить мимо"). Оно было установлено в воспоминание исхода евреев из Египта и освобождения от рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Это один из самых важных праздников в иудаизме, который сопровождается рядом определенных ритуалов, символизирующих описанные в Торе события.

В христианской церкви наименование "Пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу. Этот древнейший праздник был установлен еще в апостольские времена.

Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.

Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, согласно христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.

В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке , в Малоазийских церквях, ее отмечали в 14-й день нисана (март-апрель), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь праздновала Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Попытка установить согласие между церквями в этом вопросе была сделана при святом епископе Смирнском Полкарпе в середине II века. Первый Вселенский собор 325 года определил праздновать Пасху повсеместно в одно время. Так продолжалось до XVI столетия, когда единство западных и восточных христиан в праздновании святой Пасхи и других праздников было нарушено календарной реформой папы Григория XIII.

Суть праздника

Суть Пасхи в Новом Завете — победа над смертью через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: "Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним".

Поэтому всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью. Этот настрой выражается и в атрибутах праздника: куличах и крашеных куриных яйцах. Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Пост перед Пасхой

Традиционно после Масленицы у христиан начинается Великий пост, который заканчивается Пасхой. В 2025 году он начнется 3 марта и продлится 48 дней. Воздержание от еды — напоминание об Иисусе Христе, который 40 дней постился в пустыне. Это один из старейших и длительных постов в христианстве, первое упоминание о нем относится к III веку.

Сам пост делится на:

святую Четыредесятницу (пять недель и пять дней, в этом году — с 3 марта по 6 апреля и с 7 по 11 апреля соответственно);

(пять недель и пять дней, в этом году — с 3 марта по 6 апреля и с 7 по 11 апреля соответственно); Лазареву субботу (12 апреля);

(12 апреля); Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 13 апреля);

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, 13 апреля); Страстную седмицу (шесть дней перед Пасхой, с 14 по 19 апреля).

Многие связывают пост только с отказом от пищи, но церковь подчеркивает, что это не верно. Основная цель говения заключается во внутреннем преображении, изменении чувств, так как физическое и эмоциональное состояния связан

В течение всего Великого поста православная церковь призывает верующих воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе в составе различных блюд. Рыба разрешается лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). А в Лазареву субботу постящимся можно есть икру.

С особой строгостью принято соблюдать первую и Страстную седмицы Великого поста. Неизменно от поста освобождались тяжелобольные, беременные женщины, кормящие матери, воины, рабочие, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, а также люди, находившиеся в пути.

Благодатный огонь

Благодатный огонь (святой свет) — один из символов Пасхи. Он зажигается накануне праздника, в Великую субботу.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Многие верующие считают его святыней. Появление благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам Иерусалимского патриарха, духовенства и тысяч паломников в храме Гроба Господня, несмотря на регулярность, называют чудом.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Традиции и обряды на Пасху

Пасху отмечает весь христианский мир. В зависимости от конфессий варьируются и традиции празднования.

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия. Пасха празднуется семь дней, и поэтому эта неделя называется Светлой Пасхальной Седмицей. Каждый ее день тоже называется "светлым": Светлый понедельник, Светлый вторник и так далее.

Старообрядцами называют верующих, которые не признали церковной реформы патриарха Никона в 1650-1660 годах. В целом празднование Пасхи у приверженцев старого обряда и нового мало отличается.

День высчитывается по одинаковым правилам, есть предшествующий празднику Великий пост, богослужения и обмен крашеными яйцами. Однако староверы некоторых общин считают выпекание куличей "еврейской традицией" и не готовят их. По-другому они относятся и к работе во время Страстной недели: для них Пасхальная неделя — время радости и молитвы, в то время как у православных принято оставлять работу только в канун праздника.

Символы Пасхи

К символам праздника относятся:

красный цвет — он символизирует кровь распятого Христа;

пасхальное яйцо — по преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным;

кулич — это особый домашний хлеб, обязательный атрибут праздничного стола.

В западных странах существует еще один символ — пасхальный кролик. В германской мифологии заяц или кролик ассоциировался с богиней жизни, обновления природы Эострой. На некоторых языках название праздника так и звучит — например, Ostern на немецком.

Пасхальные богослужения

С апостольских времен церковь совершает ночное Пасхальное богослужение. Подобно израильскому народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, христиане бодрствуют в священную и предпраздничную ночь Светлого Христова Воскресения.

Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с молящимися обходят вокруг храма крестным ходом.

Крестный ход символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".

В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ".

Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После Великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным.

В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.

Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.

На Пасху все молящиеся по возможности причащаются Святых Христовых Тайн.

Пасхальный стол

Блюда к празднику можно приготовить самые разнообразные. Но непременными его атрибутами являются крашеные куриные яйца, кулич и творожная пасха

Куличи

Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола наравне с крашеными яйцами. В христианской традиции он является прообразом артоса (квасного хлеба, который освящают на Пасхальную седмицу в храмах). Артос выпекают в церковной пекарне, освящают и раздают верующим, а кулич — дома.

Яйца

Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Первые упоминания о крашеных яйцах встречаются в рукописях Х века, найденных в греческом монастыре святой Анастасии. Считается, что именно крашеное пасхальное яйцо должно быть первой едой после Великого поста. Первоначально цвет был только красный, символ крови Христовой, но со временем яйца стали окрашивать и в другие цвета.

Поздравления с Пасхой

« Православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!".

Эти слова выражают чувства, похожие на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскресении Христа. По традиции сначала приветствие произносит младший по возрасту, потом старший.

Что нельзя делать на Пасху

Светлое Христово Воскресение — это день радости в память о воскрешении Христа. В этот светлый праздник не следует:

ругаться, испытывать негативные эмоции, грустить;

пить спиртное в большом количестве и предаваться излишествам;

устраивать генеральную уборку;

посещать кладбище.

Приметы и поверья

Особых примет на Пасху нет. Иногда можно встретить лишь некоторые народные поверья, связанные с погодой в праздничный день.