"Та самая избушка" и роковой шаг: чем обернулись поиски туристов в Перми

Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае

Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Лев Северинов. Снегоходная прогулка обернулась поисковой операцией. В горах Пермского края несколько дней искали пятерых туристов, пропавших во время поездки на снегоходах. Сегодня стало известно: обнаружены все — живым оказался только один. Что произошло на плато Кваркуш и на какую деталь указывают спасатели?

Праздничная поездка к плато Кваркуш

Группа из пяти мужчин из Уфы прибыла в деревню Золотанка Красновишерского района Пермского края 20 февраля. Александр М., Алик К., Дмитрий Ч., Сергей Я. и Мохаммад М. — всем за 50 лет. Автомобили оставили в поселке, пересели на снегоходы и отправились к главной достопримечательности региона — плато Кваркуш, расположенному в 100 километрах от населенного пункта.

Это популярное туристическое направление. На высоте тысячи метров над уровнем моря путешественников ждут елово-пихтовая тайга, горное редколесье, субальпийские луга и горная тундра с северными оленями.

По плану маршрута уфимцы должны были добраться до "Андрюшкиной избы" — небольшого традиционного дома на юго-западной окраине плато. От Золотанки туда около шести часов на снегоходе.

Они забронировали номер на базе отдыха "Кваркуш", но так и не доехали до нее, рассказал РИА Новости ее владелец Кирилл П.

Роковая ошибка

Один из пятерых был опытным путешественником, остальные — новички. Группа допустила критическую ошибку: не зарегистрировалась в МЧС перед выходом на маршрут. Это грубое нарушение. Обычно туроператоры сразу ставят туристов на учет, но уфимцы решили обойтись "без посредников".

"Я вам так скажу: никто никогда в жизни сам не зарегистрируется, если не пнуть. А штрафов не предусмотрено", — возмутился в разговоре с РИА Новости Кирилл П., который за шесть лет работы базы впервые столкнулся с ситуацией, когда поиски начались спустя несколько дней.

Вернуться группа должна была не позднее 24 февраля. Когда туристы не вышли на связь, супруга одного из них обратилась в полицию. В МЧС узнали о пропавших только утром 27 февраля.

Что могло пойти не так

Что именно произошло с группой, предстоит выяснить. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Местный гид Артем Иванов, который сам водил группу в тех местах 21 февраля, поделился наблюдениями: "Тоже там группу водил, и мы попали, так скажем, в шторм. Ощущение неприятное, и, наверное, у неподготовленных людей могут возникнуть проблемы".

По мнению Иванова, туристы могли столкнуться с резким ухудшением погоды и изменить маршрут. "Допустим, начался ветер, стало задувать. А там ты ничего уже не видишь, полная потеря в пространстве: горизонт не видно, где лево-право — непонятно… А если они там разделились по какой-то причине, потом собраться может быть очень тяжело", — предположил проводник.

Худший сценарий — если группа оказалась на самом плато, где условия наиболее суровые. У туристов был большой запас топлива, они могли уехать в любую сторону.

Где могли укрыться

На пути от Золотанки к "Андрюшкиной избе" есть несколько укрытий, оставшихся с советских времен. Артем Иванов рассказал об избе на Цепельских полянах. "Эта избушка, она очень дырявенькая, окошечек-то уже нету, полиэтиленка какая-то на них натянута. В каком состоянии печка, тоже непонятно... Но ее можно попытаться откопать и переночевать", — описал он.

Есть еще изба Иванова — полноценное строение с генератором и теплом. Но туда группа точно не доехала, считает Иванов. "То есть вся надежда на эту избу на Цепельских полянах", — заявил проводник.

Проблема в том, что оба строения сильно завалены снегом, их нужно откапывать, а дрова — замороженные. Но если туристы добрались до приюта, шансы выжить у них выше, чем при ночевке в лесу, отметил он.

Артем Иванов уверен : "Шансы их найти живыми есть, но, наверное, невысокие". По его словам, туристы уже могли замерзнуть.

Масштабная операция

Как только стало известно о пропавших, развернулась масштабная поисковая операция. Работали спасатели МЧС, полиция, волонтеры отряда "ЛизаАлерт". Задействовали вертолет. Первого марта в районе поисков развернули оперативный штаб.

"На месте работает штаб, он общий, там и "ЛизаАлерт", и МЧС", — сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Добровольцы из Башкирии на двух снегоходах выехали в Пермский край, чтобы помочь в операции. Отдыхающие на турбазе "Кваркуш" тоже подключились к поискам, гиды разработали план совместно со спасателями.

На месте работали 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода. Координировал действия начальник МЧС Пермского края.

Связь в районе поисков отсутствует. Поисковикам приходилось использовать таксофоны, была возможность выхода через спутниковый интернет.