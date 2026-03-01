Рейтинг@Mail.ru
"Та самая избушка" и роковой шаг: чем обернулись поиски туристов в Перми - РИА Новости, 01.03.2026
15:26 01.03.2026 (обновлено: 17:05 01.03.2026)
"Та самая избушка" и роковой шаг: чем обернулись поиски туристов в Перми
"Та самая избушка" и роковой шаг: чем обернулись поиски туристов в Перми - РИА Новости, 01.03.2026
"Та самая избушка" и роковой шаг: чем обернулись поиски туристов в Перми
Снегоходная прогулка обернулась поисковой операцией. В горах Пермского края несколько дней искали пятерых туристов, пропавших во время поездки на снегоходах... РИА Новости, 01.03.2026
пермский край, пермь, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пермский край, Пермь, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

"Та самая избушка" и роковой шаг: чем обернулись поиски туристов в Перми

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае
Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Лев Северинов. Снегоходная прогулка обернулась поисковой операцией. В горах Пермского края несколько дней искали пятерых туристов, пропавших во время поездки на снегоходах. Сегодня стало известно: обнаружены все — живым оказался только один. Что произошло на плато Кваркуш и на какую деталь указывают спасатели?

Праздничная поездка к плато Кваркуш

Группа из пяти мужчин из Уфы прибыла в деревню Золотанка Красновишерского района Пермского края 20 февраля. Александр М., Алик К., Дмитрий Ч., Сергей Я. и Мохаммад М. — всем за 50 лет. Автомобили оставили в поселке, пересели на снегоходы и отправились к главной достопримечательности региона — плато Кваркуш, расположенному в 100 километрах от населенного пункта.
Это популярное туристическое направление. На высоте тысячи метров над уровнем моря путешественников ждут елово-пихтовая тайга, горное редколесье, субальпийские луга и горная тундра с северными оленями.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае
Снегоход по дороге на гору Полюдов камень в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае
По плану маршрута уфимцы должны были добраться до "Андрюшкиной избы" — небольшого традиционного дома на юго-западной окраине плато. От Золотанки туда около шести часов на снегоходе.
Они забронировали номер на базе отдыха "Кваркуш", но так и не доехали до нее, рассказал РИА Новости ее владелец Кирилл П.

Роковая ошибка

Один из пятерых был опытным путешественником, остальные — новички. Группа допустила критическую ошибку: не зарегистрировалась в МЧС перед выходом на маршрут. Это грубое нарушение. Обычно туроператоры сразу ставят туристов на учет, но уфимцы решили обойтись "без посредников".
"Я вам так скажу: никто никогда в жизни сам не зарегистрируется, если не пнуть. А штрафов не предусмотрено", — возмутился в разговоре с РИА Новости Кирилл П., который за шесть лет работы базы впервые столкнулся с ситуацией, когда поиски начались спустя несколько дней.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМашина МЧС
Учения по извлечению провалившейся под лед автотехники в Татарстане - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Машина МЧС. Архивное фото
Вернуться группа должна была не позднее 24 февраля. Когда туристы не вышли на связь, супруга одного из них обратилась в полицию. В МЧС узнали о пропавших только утром 27 февраля.

Что могло пойти не так

Что именно произошло с группой, предстоит выяснить. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Местный гид Артем Иванов, который сам водил группу в тех местах 21 февраля, поделился наблюдениями: "Тоже там группу водил, и мы попали, так скажем, в шторм. Ощущение неприятное, и, наверное, у неподготовленных людей могут возникнуть проблемы".
По мнению Иванова, туристы могли столкнуться с резким ухудшением погоды и изменить маршрут. "Допустим, начался ветер, стало задувать. А там ты ничего уже не видишь, полная потеря в пространстве: горизонт не видно, где лево-право — непонятно… А если они там разделились по какой-то причине, потом собраться может быть очень тяжело", — предположил проводник.
Худший сценарий — если группа оказалась на самом плато, где условия наиболее суровые. У туристов был большой запас топлива, они могли уехать в любую сторону.

Где могли укрыться

На пути от Золотанки к "Андрюшкиной избе" есть несколько укрытий, оставшихся с советских времен. Артем Иванов рассказал об избе на Цепельских полянах. "Эта избушка, она очень дырявенькая, окошечек-то уже нету, полиэтиленка какая-то на них натянута. В каком состоянии печка, тоже непонятно... Но ее можно попытаться откопать и переночевать", — описал он.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на уральскую тайгу с вершины горы Полюдов Камень в Пермском крае
Вид на уральскую тайгу с вершины горы Полюдов камень в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на уральскую тайгу с вершины горы Полюдов Камень в Пермском крае
Есть еще изба Иванова — полноценное строение с генератором и теплом. Но туда группа точно не доехала, считает Иванов. "То есть вся надежда на эту избу на Цепельских полянах", — заявил проводник.
Проблема в том, что оба строения сильно завалены снегом, их нужно откапывать, а дрова — замороженные. Но если туристы добрались до приюта, шансы выжить у них выше, чем при ночевке в лесу, отметил он.
Артем Иванов уверен: "Шансы их найти живыми есть, но, наверное, невысокие". По его словам, туристы уже могли замерзнуть.

Масштабная операция

Как только стало известно о пропавших, развернулась масштабная поисковая операция. Работали спасатели МЧС, полиция, волонтеры отряда "ЛизаАлерт". Задействовали вертолет. Первого марта в районе поисков развернули оперативный штаб.
"На месте работает штаб, он общий, там и "ЛизаАлерт", и МЧС", — сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Добровольцы из Башкирии на двух снегоходах выехали в Пермский край, чтобы помочь в операции. Отдыхающие на турбазе "Кваркуш" тоже подключились к поискам, гиды разработали план совместно со спасателями.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТелевышка на вершине горы Полюдов Камень в Пермском крае
Телевышка на вершине горы Полюдов камень в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Телевышка на вершине горы Полюдов Камень в Пермском крае
На месте работали 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода. Координировал действия начальник МЧС Пермского края.
Связь в районе поисков отсутствует. Поисковикам приходилось использовать таксофоны, была возможность выхода через спутниковый интернет.
Пресс-служба "ЛизаАлерт" предупредила: из-за сложного рельефа и глубокого снежного покрова пешие поисковые группы малоэффективны.
