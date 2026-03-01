Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми - РИА Новости, 01.03.2026
05:35 01.03.2026
Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми
Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми - РИА Новости, 01.03.2026
Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми
Шансы найти живыми пропавшую в Пермском крае группу туристов на снегоходах есть, но они невысокие, туристы могли замерзнуть, заявил РИА Новости местный... РИА Новости, 01.03.2026
пермский край
россия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
россия
уфа
пермский край, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Пермский край, Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми

РИА Новости: шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми невысокие

© МЧС Пермского края/MAXОперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ
Оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Шансы найти живыми пропавшую в Пермском крае группу туристов на снегоходах есть, но они невысокие, туристы могли замерзнуть, заявил РИА Новости местный проводник Артем Иванов.
По данным СК РФ, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено. Ведутся поиски.
"Шансы их найти живыми есть, но, наверное, невысокие", - заявил агентству проводник.
По его словам, туристы уже могли замерзнуть.
"Могли ли они провалиться в какую-нибудь расщелину? Там есть несколько мест, где можно свалиться, но разом это не может произойти. То есть вначале бы это сделал один, другие бы заметили опасность и предприняли какие-то меры", - отметил Иванов.
Оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Пермском крае, где пропали туристы
27 февраля, 17:07
 
Пермский крайРоссияУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
