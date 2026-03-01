https://ria.ru/20260301/shansy-2077580154.html
Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми
Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми - РИА Новости, 01.03.2026
Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми
Шансы найти живыми пропавшую в Пермском крае группу туристов на снегоходах есть, но они невысокие, туристы могли замерзнуть, заявил РИА Новости местный... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T05:35:00+03:00
2026-03-01T05:35:00+03:00
2026-03-01T05:35:00+03:00
пермский край
россия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113271_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_9a4253152b09dc61fb77f5732da6740a.jpg
https://ria.ru/20260227/turist-2077223792.html
пермский край
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113271_160:0:1111:713_1920x0_80_0_0_962537badf95508bc467e8f1ba0b1fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Пермский край, Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
Эксперт рассказал, есть ли шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми
РИА Новости: шансы найти пропавших в Прикамье туристов живыми невысокие
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Шансы найти живыми пропавшую в Пермском крае группу туристов на снегоходах есть, но они невысокие, туристы могли замерзнуть, заявил РИА Новости местный проводник Артем Иванов.
По данным СК РФ
, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы
в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено. Ведутся поиски.
"Шансы их найти живыми есть, но, наверное, невысокие", - заявил агентству проводник.
По его словам, туристы уже могли замерзнуть.
"Могли ли они провалиться в какую-нибудь расщелину? Там есть несколько мест, где можно свалиться, но разом это не может произойти. То есть вначале бы это сделал один, другие бы заметили опасность и предприняли какие-то меры", - отметил Иванов.