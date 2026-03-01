https://ria.ru/20260301/gruppa-2077597916.html
Пропавшие в Прикамье туристы могли попасть в снежный шторм, считает эксперт
Пропавшие в Прикамье туристы могли попасть в снежный шторм, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2026
Пропавшие в Прикамье туристы могли попасть в снежный шторм, считает эксперт
Пропавшая в Пермском крае группа туристов на снегоходах могла поменять маршрут и заблудиться из-за снежного шторма, поделился мнением с РИА Новости местный... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:50:00+03:00
2026-03-01T06:50:00+03:00
2026-03-01T09:04:00+03:00
пермский край
россия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113249_5:0:1269:711_1920x0_80_0_0_a4359448a5fb6ac4fa9a35c72acdcf3d.jpg
https://ria.ru/20260301/shansy-2077580154.html
https://ria.ru/20260228/dobrovoltsy-2077351908.html
пермский край
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113249_163:0:1111:711_1920x0_80_0_0_bf0d2107bcd8d1dee969dd9874569c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Пермский край, Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшие в Прикамье туристы могли попасть в снежный шторм, считает эксперт
РИА Новости: пропавшие в Пермском крае туристы могли попасть в шторм
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар – РИА Новости. Пропавшая в Пермском крае группа туристов на снегоходах могла поменять маршрут и заблудиться из-за снежного шторма, поделился мнением с РИА Новости местный проводник Артем Иванов.
По данным СК РФ
, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы
в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено. Ведутся поиски.
"Где они могут находиться - непонятно, учитывая то, что у них был достаточно большой, скорее всего, запас топлива и они могли поменять маршрут и уехать куда угодно. Худшее, где они могут оказаться, это на самом плато", - сказал проводник.
По его словам, у группы туристов могли возникнуть проблемы с навигацией.
"Допустим, начался ветер, стало задувать. А там ты ничего уже не видишь, полная потеря в пространстве: горизонт не видно, где лево-право - непонятно… А если они там разделились по какой-то причине, потом собраться может быть очень тяжело", - предположил Иванов.
Собеседник агентства считает, что группа пропавших туристов попала в непогоду.
"Я там был 21-го февраля, тоже там группу водил, и мы попали, так скажем, в шторм. Ощущение неприятное, и, наверное, у неподготовленных людей могут возникнуть проблемы. Это такая отправная точка могла быть. Я просто сопоставляю погоду и их, туристов, отсутствие", - добавил проводник.