Пропавшие в Прикамье туристы могли попасть в снежный шторм, считает эксперт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар – РИА Новости. Пропавшая в Пермском крае группа туристов на снегоходах могла поменять маршрут и заблудиться из-за снежного шторма, поделился мнением с РИА Новости местный проводник Артем Иванов.

По данным СК РФ , 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено. Ведутся поиски.

"Где они могут находиться - непонятно, учитывая то, что у них был достаточно большой, скорее всего, запас топлива и они могли поменять маршрут и уехать куда угодно. Худшее, где они могут оказаться, это на самом плато", - сказал проводник.

По его словам, у группы туристов могли возникнуть проблемы с навигацией.

"Допустим, начался ветер, стало задувать. А там ты ничего уже не видишь, полная потеря в пространстве: горизонт не видно, где лево-право - непонятно… А если они там разделились по какой-то причине, потом собраться может быть очень тяжело", - предположил Иванов.

Собеседник агентства считает, что группа пропавших туристов попала в непогоду.