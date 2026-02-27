Рейтинг@Mail.ru
"Опытным был только один". Что произошло с туристами в Пермском крае
19:39 27.02.2026
"Опытным был только один". Что произошло с туристами в Пермском крае
"Опытным был только один". Что произошло с туристами в Пермском крае
"Опытным был только один". Что произошло с туристами в Пермском крае

Пропавшие в Пермском крае туристы не были зарегистрированы в МЧС

Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Пятеро из Уфы на снегоходах отправились в Пермском крае в горы и перестали выходить на связь. Об их судьбе ничего не известно уже несколько дней. Поиски осложняет сильная метель. О том, что могло произойти, — в материале РИА новости.

"Известны имена"

Александр М., Алик К., Дмитрий Ч., Сергей Я. и Мохамадд М. (по данным телеграм-канала "112") на прошлой неделе решили покататься на снегоходах. До поселка Золотанка в Красновишерском районе добрались на автомобилях.
Туристы в этих краях частые гости: в 90 километрах от поселка находится главная достопримечательность Пермского края — плато Кваркуш (горный хребет).
"На высоте 1000 метров над уровнем моря можно встретить и елово-пихтовую непроходимую тайгу, и горное редколесье с папоротниками в человеческий рост, и субальпийские луга с их знаменитым разнотравьем, и горную тундру с северными оленями. Все это — в один день, просто поднимаясь на хребет", — описывает это место в социальных сетях один из туристов.
Люди тут уже пропадали. Так, в 2010-м исчез 32-летний путешественник, в 2013-м полиция и спасатели искали двух подростков, в 2016-м — двух туристов. Все заблудились, но в итоге нашлись.
Группа из Уфы не зарегистрировалась в МЧС при планировании поездки, что является грубым нарушением. В ведомстве узнали о пропавших только утром 27 февраля.
Они уже должны были вернуться домой, родные не смогли до них дозвониться. Супруга одного из туристов обратилась в полицию.
Ищут спасатели, полиция, волонтеры. Задействовали вертолет.
"Новые подробности исчезновения"

Владелец базы отдыха "Кваркуш" Кирилл П. сообщил РИА Новости, что до него эти туристы так и не доехали, хотя забронировали номер.
По словам Кирилла, от Золотанки по своему личному маршруту туристы должны были добраться до "Андрюшкиной избы" — это небольшой традиционный русский дом на юго-западной окраине плато Кваркуш. Обычно поездки туда организуют туроператоры.
На снегоходе от Золотанки до "Андрюшкиной избы" — около шести часов.
Один из пропавших был опытным путешественником, уточнил собеседник РИА Новости. Остальные — новички. Всем пятерым за 50.
Согласно правилам, туроператоры сразу же регистрируют туристов в МЧС. Но пропавшие решили обойтись без "посторонних" услуг.
"Я вам так скажу: никто никогда в жизни сам не зарегистрируется, если не пнуть. А штрафов не предусмотрено", — возмущается Кирилл П.
Он открыл базу шесть лет назад. И впервые столкнулся с тем, что пропавших начали искать только через несколько дней.
Для отдыха в горах на снегоходах необходимы специальная экипировка, рации, навигатор и разрешение на вождение. Как было у группы из Уфы — неизвестно.
"Они должны были вернуться в деревню Золотанка, где оставили вещи и машины, самое позднее 24 февраля. Но почему-то в тот день никто не поднял тревогу", — удивляется владелец турбазы.

"Впервые за 20 лет с таким столкнулся"

Погода в горах сейчас плохая: сильный ветер, большие надувы и снегопад, мороз 20 градусов. Вероятно, уфимцы сбились с пути.
За все эти дни другие отдыхающие в том районе ни разу их не видели. Гид с базы "Кваркуш" ездил в сторону "Андрюшкиной избы". Искал весь день, но безрезультатно.
Информацию о пропавших разослали по профильным чатам. Утром 28 февраля отдыхающие на базе тоже подключатся к поискам. Их около 60 человек. Гиды разрабатывают план и маршрут совместно со спасателями. Начальник МЧС Пермского края координирует действия в Золотанке.
Кирилл П. уточняет: "Как долго придется искать, зависит от погоды".
Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" предупредила РИА Новости: из-за сложного рельефа и глубокого снежного покрытия пешие поисковые группы малоэффективны.
Подключились специалисты, работающие удаленно. Картографы помогают собрать всю информацию по местности, совместно с координатором определяют возможные маршруты группы и зоны, где необходимо сосредоточить основные усилия. Информационные координаторы продолжают систематизировать данные по поиску, обрабатывают свидетельства от очевидцев, сообщили в отряде.
Прокуратура Пермского края тоже выясняет обстоятельства инцидента. А Следственный комитет возбудил уголовное дело.
 
Пермский крайУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
