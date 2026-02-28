В Пермский край на поиски пропавших туристов едут добровольцы из Башкирии

УФА, 28 фев - РИА Новости. Добровольцы из Башкирии с двумя снегоходами едут в Пермский край, чтобы подключиться к поискам пропавших уфимских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт".

"Добровольцы из Башкирии выехали к нам на помощь. У них два снегохода, сколько человек, не знаем. Они прибудут примерно в 15.00 к нам. Ждем их", - сказали агентству в пресс-службе поискового отряда.