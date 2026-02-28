https://ria.ru/20260228/dobrovoltsy-2077351908.html
В Пермский край на поиски пропавших туристов едут добровольцы из Башкирии
В Пермский край на поиски пропавших туристов едут добровольцы из Башкирии - РИА Новости, 28.02.2026
В Пермский край на поиски пропавших туристов едут добровольцы из Башкирии
Добровольцы из Башкирии с двумя снегоходами едут в Пермский край, чтобы подключиться к поискам пропавших уфимских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:42:00+03:00
2026-02-28T09:42:00+03:00
2026-02-28T09:42:00+03:00
пермский край
россия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113249_5:0:1269:711_1920x0_80_0_0_a4359448a5fb6ac4fa9a35c72acdcf3d.jpg
https://ria.ru/20260227/alert-2077103879.html
пермский край
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113249_163:0:1111:711_1920x0_80_0_0_bf0d2107bcd8d1dee969dd9874569c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Пермский край, Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермский край на поиски пропавших туристов едут добровольцы из Башкирии
Добровольцы из Башкирии едут в Пермский край для поиска пропавших туристов