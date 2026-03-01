Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае развернули оперативный штаб для поиска пропавших туристов - РИА Новости, 01.03.2026
11:30 01.03.2026
В Пермском крае развернули оперативный штаб для поиска пропавших туристов
2026-03-01T11:30:00+03:00
2026-03-01T11:30:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
россия
уфа
происшествия, пермский край, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае развернули оперативный штаб для поиска пропавших туристов

РИА Новости: оперативный штаб развернули для поисков туристов в Прикамье

© МЧС Пермского края/MAXПоиск пропавших туристов в Пермском крае
Поиск пропавших туристов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Оперативный штаб МЧС и поисковых служб развернут в Пермском крае для поиска пропавших туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
"На месте работает штаб, он общий, там и "Лиза Алерт", и МЧС", - сообщила собеседница агентства.
Штаб включает и других поисковиков.
По данным СК РФ, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено.
В пресс-службе "Лиза Алерт" сообщили также РИА Новости, что поисковики из-за отсутствия мобильной связи используют таксофоны при поисках пропавших туристов.
"У нас на месте нет мобильной связи, связь возможна только по таксофону, и у них есть возможность выхода через спутниковый интернет. Запрос написан, мы сейчас ждем от них ответа… Сейчас идет световой день, то есть поиски идут", - рассказала собеседница агентства.
