В Пермском крае развернули оперативный штаб для поиска пропавших туристов
2026-03-01T11:30:00+03:00
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Оперативный штаб МЧС и поисковых служб развернут в Пермском крае для поиска пропавших туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
"На месте работает штаб, он общий, там и "Лиза Алерт", и МЧС
", - сообщила собеседница агентства.
Штаб включает и других поисковиков.
По данным СК РФ
, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы
в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено.
В пресс-службе "Лиза Алерт" сообщили также РИА Новости, что поисковики из-за отсутствия мобильной связи используют таксофоны при поисках пропавших туристов.
"У нас на месте нет мобильной связи, связь возможна только по таксофону, и у них есть возможность выхода через спутниковый интернет. Запрос написан, мы сейчас ждем от них ответа… Сейчас идет световой день, то есть поиски идут", - рассказала собеседница агентства.