В Пермском крае продолжаются поиски еще двух пропавших туристов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поиски еще двух из пятерых ранее пропавших в Пермском крае туристов продолжаются, сообщает Поиски еще двух из пятерых ранее пропавших в Пермском крае туристов продолжаются, сообщает ГУМЧС по региону

Как сообщили спасатели в воскресенье, трое из пяти пропавших туристов найдены - двое из них погибли, еще один - с сильным переохлаждением.

"В настоящий момент поисковая операция ведется по двум направлениям: первая группа обеспечивает транспортировку выжившего для передачи медикам, остальные участники продолжают поиски двух пропавших", - говорится в сообщении.

На месте работают 68 человек и 59 единиц техники, в том числе 34 снегохода. Задействован вертолет.