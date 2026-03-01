https://ria.ru/20260301/turisty-2077644243.html
В Пермском крае продолжаются поиски еще двух пропавших туристов
Поиски еще двух из пятерых ранее пропавших в Пермском крае туристов продолжаются, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.03.2026
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Поиски еще двух пропавших в Прикамье туристов продолжаются