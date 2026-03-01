Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае продолжаются поиски еще двух пропавших туристов
13:04 01.03.2026 (обновлено: 13:12 01.03.2026)
В Пермском крае продолжаются поиски еще двух пропавших туристов
Поиски еще двух из пятерых ранее пропавших в Пермском крае туристов продолжаются, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.03.2026
пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
© МЧС Пермского края/MAXОперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ
© МЧС Пермского края/MAX
Оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поиски еще двух из пятерых ранее пропавших в Пермском крае туристов продолжаются, сообщает ГУМЧС по региону.
Как сообщили спасатели в воскресенье, трое из пяти пропавших туристов найдены - двое из них погибли, еще один - с сильным переохлаждением.
"В настоящий момент поисковая операция ведется по двум направлениям: первая группа обеспечивает транспортировку выжившего для передачи медикам, остальные участники продолжают поиски двух пропавших", - говорится в сообщении.
На месте работают 68 человек и 59 единиц техники, в том числе 34 снегохода. Задействован вертолет.
По данным СК РФ, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено.
Поиск пропавших туристов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Пермском крае нашли часть пропавших туристов
Пермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
