Проводник рассказал, где могли укрыться туристы, пропавшие в Прикамье

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев – РИА Новости. Пропавшая в Пермском крае группа туристов на снегоходах могла укрыться в избе-приюте на Цепельских полянах, заявил РИА Новости проводник Артем Иванов.

По информации МЧС , в районе Плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах. Группа не была зарегистрирована. Ведутся поиски.

"Еще с советских времен в тех местах осталось несколько строений. Это маленький домик, сарайчик. Какие-то инструменты там могут лежать. Но сейчас эти домики не в очень хорошем состоянии, они сильно завалены снегом. Их еще надо найти и откопать. Второй момент – дрова. Просто в этой избе сидеть не будешь, ее надо растопить, дымоход прочистить, дрова найти и напилить. А они все замороженные", - рассказал Иванов.

По его словам, на пути от поселка Золотанка группе на снегоходах должна была попасться изба на Цепельских полянах.

"Эта избушка, она очень дырявенькая, окошечек-то уже нету, полиэтиленка какая-то на них натянута. В каком состоянии печка, тоже непонятно... Но ее можно попытаться откопать и переночевать", - считает проводник.

Он отметил, что если туристам удалось добраться до приюта, то шанс выжить у них больше, чем если они просто будут ночевать в лесу.

"Есть еще изба Иванова - это уже полноценное, хорошее строение, где все работает, где тепло, там даже генераторы есть. Но туда они не доезжали, там их не было. То есть вся надежда на эту избу на Цепельских полянах", - заявил собеседник агентства.

"Если их будут искать, то это одно из первых мест, куда следует добраться", - подчеркнул Иванов.