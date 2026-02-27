https://ria.ru/20260227/turist-2077215278.html
Проводник рассказал, где могли укрыться туристы, пропавшие в Прикамье
Проводник рассказал, где могли укрыться туристы, пропавшие в Прикамье - РИА Новости, 27.02.2026
Проводник рассказал, где могли укрыться туристы, пропавшие в Прикамье
Пропавшая в Пермском крае группа туристов на снегоходах могла укрыться в избе-приюте на Цепельских полянах, заявил РИА Новости проводник Артем Иванов. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:41:00+03:00
2026-02-27T16:41:00+03:00
2026-02-27T16:41:00+03:00
пермский край
плато (нигерия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474198_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_ecef36174dbdc21674b8d06cf690ba5c.jpg
https://ria.ru/20260227/sneg-2077146507.html
https://ria.ru/20260227/permskiy-kray-2077121673.html
пермский край
плато (нигерия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474198_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9094e48509969f3bbc938d4843c3dfc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, плато (нигерия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Пермский край, Плато (Нигерия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Проводник рассказал, где могли укрыться туристы, пропавшие в Прикамье
РИА Новости: пропавшие в Прикамье туристы могли укрыться на Цепельских полянах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев – РИА Новости. Пропавшая в Пермском крае группа туристов на снегоходах могла укрыться в избе-приюте на Цепельских полянах, заявил РИА Новости проводник Артем Иванов.
По информации МЧС
, в районе Плато
Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае
потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах. Группа не была зарегистрирована. Ведутся поиски.
"Еще с советских времен в тех местах осталось несколько строений. Это маленький домик, сарайчик. Какие-то инструменты там могут лежать. Но сейчас эти домики не в очень хорошем состоянии, они сильно завалены снегом. Их еще надо найти и откопать. Второй момент – дрова. Просто в этой избе сидеть не будешь, ее надо растопить, дымоход прочистить, дрова найти и напилить. А они все замороженные", - рассказал Иванов.
По его словам, на пути от поселка Золотанка группе на снегоходах должна была попасться изба на Цепельских полянах.
"Эта избушка, она очень дырявенькая, окошечек-то уже нету, полиэтиленка какая-то на них натянута. В каком состоянии печка, тоже непонятно... Но ее можно попытаться откопать и переночевать", - считает проводник.
Он отметил, что если туристам удалось добраться до приюта, то шанс выжить у них больше, чем если они просто будут ночевать в лесу.
"Есть еще изба Иванова - это уже полноценное, хорошее строение, где все работает, где тепло, там даже генераторы есть. Но туда они не доезжали, там их не было. То есть вся надежда на эту избу на Цепельских полянах", - заявил собеседник агентства.
"Если их будут искать, то это одно из первых мест, куда следует добраться", - подчеркнул Иванов.
Он также сообщил, что в районе, где потерялись туристы, нет связи.