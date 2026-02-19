Принц Эндрю: за что задержали, связь с делом Эпштейна, биография

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Полиция задержала британского принца Эндрю, члена королевской семьи, в рамках уголовного дела о связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Кто такой принц Эндрю и что известно - в материале РИА Новости.

Полное имя, титул и статус

Полное имя: Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор (англ. Andrew Albert Christian Edward Mountbatten Windsor).

До осени 2025 года носил титул герцога Йоркского (Duke of York). Король Карл III лишил брата титула "принц" и права на обращение "Его Королевское Высочество". Также были аннулированы титулы герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллили. Теперь он официально именуется Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

© AP Photo Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз, принцесса Анна и принц Эндрю © AP Photo Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз, принцесса Анна и принц Эндрю

При рождении был вторым в линии наследования британского престола. На текущий момент остается в списке претендентов на престол под восьмым номером.

Дата и место рождения

Дата рождения: 19 февраля 1960 года.

Место рождения: Букингемский дворец.

Образование

Траектория обучения следовала традициям мужской линии британской монархии того времени, сочетая частные школы и строгую военную подготовку:

Heatherdown School (Беркшир): Начальное образование получил в подготовительной школе для мальчиков, где обучался с 8 лет.

Gordonstoun (Шотландия): Следуя по стопам отца, принца Филиппа, и старшего брата Чарльза, поступил в школу-интернат со строгим режимом. Эндрю добился там больших успехов: стал старостой школы и окончил ее с отличием по английскому языку, истории и экономике.

Lakefield College (Канада): В 1977-м в рамках программы обмена провел 6 месяцев в международном колледже в Онтарио.

Военная подготовка: В 1979-м поступил в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте (Britannia Royal Naval College). После завершения курса он начал карьеру пилота вертолета.

Военная служба

Карьера в Королевском военно-морском флоте Великобритании стала большим этапом в жизни Эндрю, охватив более 22 лет активной службы (1979–2001).

© AP Photo / Petr David Josek Принц Эндрю © AP Photo / Petr David Josek Принц Эндрю

Начало службы и Фолклендская война (1982): После завершения обучения в Дартмуте Эндрю служил вторым пилотом вертолета Sea King в 820-й эскадрилье на борту авианосца HMS Invincible. Во время Фолклендского конфликта он выполнял опасные боевые задачи: противолодочное патрулирование, поисково-спасательные операции и эвакуацию раненых.

Командные должности: После войны продолжил карьеру как инструктор по полетам и офицер флота. В 1993–1994 годах командовал противоминным кораблем HMS Cottesmore. В конце 1990-х работал в Министерстве обороны и военно-морском штабе в Лондоне

Звания:

Ушел в отставку в 2001 году в звании командора (Commander).

В последующие годы получал почетные повышения: в 2010-м стал контр-адмиралом, в 2015-м — вице-адмиралом.

Текущий статус: официально остался офицером запаса в звании командора. Ему разрешено сохранить медаль за Южную Атлантику (Фолклендскую медаль) и другие награды за реальную боевую службу.

© AP Photo / Sakchai Lalit Принц Эндрю, герцог Йоркский © AP Photo / Sakchai Lalit Принц Эндрю, герцог Йоркский

Роль в королевской семье

До своего официального отстранения от публичных обязанностей в ноябре 2019-го, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был одним из наиболее активных членов королевской семьи, специализируясь на вопросах обороны, экономики и поддержки предпринимательства.

Официальные функции: Представлял королеву на государственных мероприятиях, принимал участие в официальных приемах в Букингемском дворце и сопровождал монарха в зарубежных турах. Его деятельность была сосредоточена на поддержке молодежных инициатив, образования и технологических стартапов (в частности, через его платформу для предпринимателей Pitch@Palace).

Специальный представитель по торговле и инвестициям (2001–2011): После ухода с активной службы занимал пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям. Совершал многочисленные визиты в страны Ближнего Востока и Китай и После ухода с активной службы занимал пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям. Совершал многочисленные визиты в страны Азии СНГ (включая Россию Саудовскую Аравию ). Покинул пост в 2011-м из-за критики его связей с сомнительными фигурами и расходов на поездки.

Патронажи: На пике своей деятельности являлся патроном или президентом сотен организаций. Среди них были благотворительные фонды, спортивные клубы (особое внимание уделялось гольфу и парусному спорту), школы и медицинские учреждения в Великобритании и странах Содружества (Канада, На пике своей деятельности являлся патроном или президентом сотен организаций. Среди них были благотворительные фонды, спортивные клубы (особое внимание уделялось гольфу и парусному спорту), школы и медицинские учреждения в Великобритании и странах Содружества (Канада, Австралия и др.).

Международное представительство: Регулярно посещал страны Регулярно посещал страны Содружества и участвовал в дипломатических миссиях, направленных на укрепление связей Великобритании с ключевыми экономическими партнерами.

Бизнес- и дипломатическая деятельность

С 2001 по 2011-й Эндрю занимал пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям (UK Trade & Investment). Эта роль была создана специально для него после завершения его карьеры на флоте.

Основные направления деятельности:

Лоббирование интересов бизнеса: Сопровождение делегаций британских предпринимателей в зарубежных поездках и помощь в заключении контрактов в оборонной, авиационной и энергетической сферах.

Привлечение инвестиций: Проведение встреч с главами государств, монархами Ближнего Востока и крупными инвесторами для привлечения капитала в британскую экономику.

Поддержка стартапов: Основал проект Pitch@Palace, который помогал технологическим предпринимателям находить инвесторов через сеть его контактов.

Брак и семья

Свадьба с Сарой Фергюсон состоялась 23 июля 1986-го в Вестминстерском аббатстве. Сара, получившая титул герцогини Йоркской, была давней знакомой семьи. Пара быстро стала фаворитами таблоидов благодаря своему энергичному и неформальному стилю жизни.

© AP Photo / Alberto Pezzali Вид на Тауэрский мост в Лондоне © AP Photo / Alberto Pezzali Вид на Тауэрский мост в Лондоне

В браке родились две дочери, которые на данный момент являются частными лицами, но сохраняют места в линии престолонаследия:

Принцесса Беатриса (родилась в 1988-м).

Принцесса Евгения (родилась в 1990-м).

В 1992-м пара объявила о расставании, а в 1996-м официально развелась . Причиной стали частые разлуки из-за службы Эндрю на флоте и скандалы в прессе, связанные с личной жизнью Сары. Несмотря на развод, они сохранили близкие отношения, продолжая проживать вместе в Роял-Лодж ( Виндзор ) на протяжении многих лет. Сара активно поддерживала бывшего мужа во время всех последующих судебных разбирательств.

Связи с Джеффри Эпштейном

Файлы, обнародованные Минюстом США , выявили некоторые подробности о связях представителя королевской семьи и педофила Джеффри Эпштейна.

Одна из партий файлов содержит фотографии, на которых экс-принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Кадр снят, вероятно, в одной из резиденций Джеффри Эпштейна. Не исключено, что самим хозяином дома.

© REUTERS / U.S. Justice Department Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна © REUTERS / U.S. Justice Department Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна

Некоторые документы содержат намеки на то, что герцог пользовался услугами девушек (в том числе из России), которых предлагал финансист.

До задержания в феврале 2026-го уголовных обвинений против Эндрю не выдвигалось

Отдельно в файлах упоминаются деловые планы Эпштейна — в частности, намерение приобрести долю в бренде Сары Фергюсон Mothers Army. Также Сара фигурирует в переписке 2009 года: она обращалась к финансисту за советом на фоне долга в 6 миллионов фунтов. В тот период Эпштейн уже находился в тюрьме по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

© AP Photo / Jon Elswick Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна © AP Photo / Jon Elswick Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна

Гражданский иск в США

Эндрю был одним из фигурантов судебных исков, которые подала Вирджиния Джуффре (в девичестве Робертс). Она заявляла , что Эпштейн принуждал ее к сексу, а затем заставлял оказывать непристойные услуги другим важным персонам — видным адвокатам, финансистам, ученым. Она утверждала , что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет.

В марте 2022-го стало известно, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре. Судебное разбирательство было прекращено. Экс-принц своей вины не признал

Опубликованные файлы Эпштейна ставит под сомнение прежние заявления Эндрю по делу Джуффре. Речь идет о фотографии начала 2000-х, где он держит девушку за талию. Ранее принц утверждал, что не встречался с ней, а снимок мог быть подделкой. Однако в одном из писем сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл подтверждает подлинность фото и указывает, что оно сделано в 2001-м в Лондоне. По версии Джуффре, на тот момент ей не было 18 лет, и герцог знал о ее возрасте.

© AP Photo / Chris Ison Гилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери © AP Photo / Chris Ison Гилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери

Отказ от публичных обязанностей

Процесс исключения Эндрю из официальной жизни Великобритании проходил в несколько этапов, став беспрецедентным случаем в современной истории монархии:

Отстранение от обязанностей (ноябрь 2019): После скандального интервью на BBC, в котором Эндрю попытался оправдать свою связь с Джеффри Эпштейном, он объявил о временном отказе от публичных ролей с разрешения королевы Елизаветы II.

Лишение воинских званий и патронажей (январь 2022): На фоне развития гражданского иска Вирджинии Джуффре в США Букингемский дворец объявил, что почетные воинские звания и королевские патронажи Эндрю возвращены королеве. Он перестал использовать титул "Его Королевское Высочество" в официальном качестве и начал защищать себя в суде как "частное лицо".

Полное лишение титулов (октябрь 2025): Король Карл III Король Карл III инициировал официальный процесс лишения брата права именоваться "принцем" и "герцогом Йоркским". Согласно патенту от 3 ноября 2025-го, он официально стал именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. В декабре 2025-го он также был лишен последних почетных рыцарских орденов (Подвязки и Викторианского ордена).

© AP Photo / Jonathan Brady Король Великобритании Карл III перед членами Тайного совета в Сент-Джеймсском дворце © AP Photo / Jonathan Brady Король Великобритании Карл III перед членами Тайного совета в Сент-Джеймсском дворце

Выселение и арест (февраль 2026): В начале февраля 2026-го Эндрю окончательно В начале февраля 2026-го Эндрю окончательно освободил свою резиденцию Роял-Лодж в Виндзоре. 19 февраля был арестован полицией в поместье Сандрингем по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в период его работы торговым представителем Великобритании.

Текущий статус и положение

Положение Эндрю окончательно трансформировалось из статуса "временно отстраненного" члена семьи в статус полностью частного лица, лишенного всех атрибутов королевского достоинства.

Эндрю полностью исключен из всех аспектов государственной и королевской деятельности. Он не участвует в официальных визитах, не появляется на балконе Букингемского дворца во время торжеств и не представляет монарха ни на одном мероприятии. Все его бывшие обязанности распределены между другими работающими членами семьи (в основном между принцем Эдвардом и принцессой Анной).

На данный момент находится под следствием.

Общественная реакция

Отношение британского общества к экс-принцу за последние годы сменилось с симпатии на резкое осуждение, что сделало его одной из самых непопулярных фигур в современной истории Великобритании.

Британская пресса, некогда лояльная, заняла крайне жесткую позицию. Интервью BBC в 2019-м было названо медиа-экспертами "величайшим PR-катастрофой в истории".

© AP Photo / Chris Jackson Принц Эндрю © AP Photo / Chris Jackson Принц Эндрю

Города, связанные с его титулами (в частности, Йорк), официально требовали лишить его статуса "Почетного гражданина". Многие организации и университеты публично разрывали с ним связи еще до официальных решений Букингемского дворца.

Итоги и место в истории

Оценка карьеры Эндрю Маунтбеттена-Виндзора представляет собой резкий контраст.