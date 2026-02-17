Бывшая жена экс-принца Эндрю закрывает компании из-за скандала с Эпштейном

ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Сара Фергюсон, бывшая жена попавшего в опалу из-за американского финансиста Джеффри Эпштейна брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, закрывает большинство зарегистрированных на нее компанией, выяснило РИА Новости, изучив данные британского реестра компанией Companies House.
Речь идет о шести компаниях: Philanthrapreneur, Solamoon, La Luna Investments, Fergie's Farm, S Phoenix Events и Planet Partners Productions. Род деятельности ликвидируемых компанией указан как "услуги", "торговля" и "пиар". При этом коммерческой активности компании проявляли мало. В сети также нет сведений об их деятельности.
Заявления о ликвидации всех компаний кроме одной были поданы 16 февраля 2026 года. Заявление о ликвидации S Phoenix Events было подано 13 февраля.
На данный момент Фергюсон остается директором только в трех действующих компаниях, которые пока не ликвидируются: Loonasol, Ginger & Moss и Librasol.
Ранее в феврале Фергюсон заявила о скором закрытии своего благотворительного фонда Sarah's Trust.
В феврале британские СМИ сообщили, что Фергюсон фигурирует в файлах американского минюста по делу Эпштейна. В электронных письмах Эпштейну от 2009 года она писала о своем отчаянии из-за финансовых трудностей и просила его дать финансовый совет по поводу того, как справиться с долгом в размере 6 миллионов фунтов стерлингов. На тот момент американский финансист находился в тюрьме за растление несовершеннолетних.
В одном из файлов также говорится, что Эпштейн планировал приобрести долю в бренде Фергюсон Mothers Army.
Фергюсон и Эндрю поженились в 1986 году, развод состоялся в 1996 году, однако титул герцогини Йоркской у нее остался. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что Фергюсон больше не будет использовать титул.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.