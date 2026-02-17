Бывшая жена экс-принца Эндрю закрывает компании из-за скандала с Эпштейном

ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Сара Фергюсон, бывшая жена попавшего в опалу из-за американского финансиста Джеффри Эпштейна брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, закрывает большинство зарегистрированных на нее компанией, выяснило РИА Новости, изучив данные британского реестра компанией Companies House.

Речь идет о шести компаниях: Philanthrapreneur, Solamoon, La Luna Investments, Fergie's Farm, S Phoenix Events и Planet Partners Productions. Род деятельности ликвидируемых компанией указан как "услуги", "торговля" и "пиар". При этом коммерческой активности компании проявляли мало. В сети также нет сведений об их деятельности.

Заявления о ликвидации всех компаний кроме одной были поданы 16 февраля 2026 года. Заявление о ликвидации S Phoenix Events было подано 13 февраля.

На данный момент Фергюсон остается директором только в трех действующих компаниях, которые пока не ликвидируются: Loonasol, Ginger & Moss и Librasol.

Ранее в феврале Фергюсон заявила о скором закрытии своего благотворительного фонда Sarah's Trust.

В феврале британские СМИ сообщили, что Фергюсон фигурирует в файлах американского минюста по делу Эпштейна . В электронных письмах Эпштейну от 2009 года она писала о своем отчаянии из-за финансовых трудностей и просила его дать финансовый совет по поводу того, как справиться с долгом в размере 6 миллионов фунтов стерлингов. На тот момент американский финансист находился в тюрьме за растление несовершеннолетних.

В одном из файлов также говорится, что Эпштейн планировал приобрести долю в бренде Фергюсон Mothers Army.

Фергюсон и Эндрю поженились в 1986 году, развод состоялся в 1996 году, однако титул герцогини Йоркской у нее остался. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что Фергюсон больше не будет использовать титул.