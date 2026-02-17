Рейтинг@Mail.ru
Бывшая жена экс-принца Эндрю закрывает компании из-за скандала с Эпштейном - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/fergyuson-2074956669.html
Бывшая жена экс-принца Эндрю закрывает компании из-за скандала с Эпштейном
Бывшая жена экс-принца Эндрю закрывает компании из-за скандала с Эпштейном - РИА Новости, 17.02.2026
Бывшая жена экс-принца Эндрю закрывает компании из-за скандала с Эпштейном
Сара Фергюсон, бывшая жена попавшего в опалу из-за американского финансиста Джеффри Эпштейна брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:23:00+03:00
2026-02-17T14:23:00+03:00
в мире
великобритания
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746623_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_9be38ea4d5ccd78eff75aabdb645db12.jpg
https://ria.ru/20260217/ssha-2074939214.html
https://ria.ru/20260216/politsija-2074610885.html
https://ria.ru/20260205/glava-2072396398.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746623_108:0:2505:1798_1920x0_80_0_0_b412e96882c8df4937b899e019e13632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, джеффри эпштейн
В мире, Великобритания, Джеффри Эпштейн
Бывшая жена экс-принца Эндрю закрывает компании из-за скандала с Эпштейном

РИА Новости: Фергюсон закрывает фирмы из-за связи экс-принца Эндрю с Эпштейном

© AP Photo / Sakchai LalitЭндрю Маунтбеттен-Виндзор
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Sakchai Lalit
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Сара Фергюсон, бывшая жена попавшего в опалу из-за американского финансиста Джеффри Эпштейна брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, закрывает большинство зарегистрированных на нее компанией, выяснило РИА Новости, изучив данные британского реестра компанией Companies House.
Речь идет о шести компаниях: Philanthrapreneur, Solamoon, La Luna Investments, Fergie's Farm, S Phoenix Events и Planet Partners Productions. Род деятельности ликвидируемых компанией указан как "услуги", "торговля" и "пиар". При этом коммерческой активности компании проявляли мало. В сети также нет сведений об их деятельности.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В США создадут группу для расследования преступлений на ранчо Эпштейна
Вчера, 13:18
Заявления о ликвидации всех компаний кроме одной были поданы 16 февраля 2026 года. Заявление о ликвидации S Phoenix Events было подано 13 февраля.
На данный момент Фергюсон остается директором только в трех действующих компаниях, которые пока не ликвидируются: Loonasol, Ginger & Moss и Librasol.
Ранее в феврале Фергюсон заявила о скором закрытии своего благотворительного фонда Sarah's Trust.
В феврале британские СМИ сообщили, что Фергюсон фигурирует в файлах американского минюста по делу Эпштейна. В электронных письмах Эпштейну от 2009 года она писала о своем отчаянии из-за финансовых трудностей и просила его дать финансовый совет по поводу того, как справиться с долгом в размере 6 миллионов фунтов стерлингов. На тот момент американский финансист находился в тюрьме за растление несовершеннолетних.
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СМИ: полиция Лондона попросила не показывать письма об экс-после и Эпштейне
16 февраля, 09:40
В одном из файлов также говорится, что Эпштейн планировал приобрести долю в бренде Фергюсон Mothers Army.
Фергюсон и Эндрю поженились в 1986 году, развод состоялся в 1996 году, однако титул герцогини Йоркской у нее остался. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что Фергюсон больше не будет использовать титул.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Глава крупной американской юрфирмы ушел с поста из-за файлов Эпштейна
5 февраля, 10:58
 
В миреВеликобританияДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала