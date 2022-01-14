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На отстранении принца Эндрю от обязанностей настаивал Чарльз, сообщили СМИ
На отстранении принца Эндрю от обязанностей настаивал Чарльз, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2022
На отстранении принца Эндрю от обязанностей настаивал Чарльз, сообщили СМИ
Старший сын и наследник королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении от королевской жизни второго РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:00
2022-01-14T10:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
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ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Старший сын и наследник королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении от королевской жизни второго сына королевы принца Эндрю, который обвиняется в изнасиловании, и сыграли "важную роль" в принятии этого решения, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце.В четверг пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что все военные титулы и королевские патронажи герцога Йоркского будут возвращены королеве, принц Эндрю не будет выполнять публичных обязанностей и станет защищать себя в суде как частное лицо.Заявление последовало за отказом суда в Нью-Йорке удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в том, что он якобы ее изнасиловал, когда ей было 17 лет. Джуффре - одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.Как сообщили изданию источники, "безжалостное и быстрое" решение "широко" обсуждалось в королевской семье, после неудачной попытки принца Эндрю убедить судью в США отклонить поданный против него иск о сексуальном насилии."Предполагается, что принц Чарльз и его сын Уильям "сыграли важную роль" в попытке отстранить (Эндрю) до того, как королева приняла решение в среду сразу после приговора суда", - пишет издание.Как заявил один из источников в королевском дворце, "речь идет о выживании института (монархии - ред.) любой ценой". "Так всегда было и будет", - отметил он.По данным издания, после решения суда в Нью-Йорке принц Чарльз звонил матери по телефону из Шотландии, тогда как принц Уильям был в Виндзорском замке в среду, где лично общался с королевой.Сына королевы Елизаветы II принца Эндрю могут выгнать из его особняка с 31 спальней и лишить его круглосуточной охраны на фоне скандала, сообщает газета Sun.По данным газеты, принц проживает в особняке в георгианском стиле в пяти километрах от резиденции королевы, Виндзорского замка. Он арендует особняк с 2003 года после подписания договора аренды на 75 лет за единовременную плату в размере одного миллиона фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона долларов США) в пользу управления королевской собственности Великобритании Crown Estate, что составляет примерно 250 фунтов стерлингов в неделю (340 долларов США). На сегодняшний день это здание стоило бы на рынке не менее 30 миллионов фунтов стерлингов (41 миллион долларов США).Как отмечает газета, если принца выгонят из особняка, он, вероятно, переедет в старый дом принца Гарри и Меган Маркл, коттедж Фрогмор, поскольку срок их аренды истекает в апреле.Кроме того, возвращение королевского патронажа Елизавете II, вероятно, приведет к тому, что принц Эндрю лишится круглосуточной охраны полиции, пишет газета.Скандал с принцем Эндрю набрал обороты в 2019 году, тогда ему пришлось обратиться к королеве с просьбой освободить его от публичных обязанностей. После этого Букингемский дворец заявил, что действие почетных военных титулов герцога Йоркского временно приостанавливается, но в течение двух лет он все еще сохранял их за собой. В общей сложности у герцога Йоркского было восемь почетных военных титулов, которые являются подарком от королевы, именно они были возвращены ее величеству. Принц Эндрю 22 года служил в военно-морском флоте, был пилотом вертолета, участвовал в Фолклендской войне и дослужился до звания вице-адмирала, которое, по данным британским СМИ, он сохраняет за собой. Принц Эндрю отошел от военной службы в 2001 году. В 2020 году на 60-летие принц Эндрю должен был получить звание адмирала, но церемонию отложили из-за скандала.Эндрю родился в Букингемском дворце 19 февраля 1960 года, ему был присвоен титул принца, который он носил до своей женитьбы в 1986 году на Саре Фергюсон, после женитьбы королева присвоила ему титул герцога Йоркского. У принца Эндрю и Сары Фергюсон есть две дочери: принцесса Беатрис и принцесса Евгения. В марте 1992 году герцог и герцогиня Йоркские объявили о решении развестись, формально они развелись в 1996 году.
https://ria.ru/20220113/prints-1767745748.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), великобритания, sun, меган маркл
10:00 14.01.2022
 
На отстранении принца Эндрю от обязанностей настаивал Чарльз, сообщили СМИ

Daily Mail: Чарльз и Уильям настаивали на отстранении принца Эндрю от королевской жизни

© Prakash SinghБританский принц Чарльз
Британский принц Чарльз
© Prakash Singh
Британский принц Чарльз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Старший сын и наследник королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении от королевской жизни второго сына королевы принца Эндрю, который обвиняется в изнасиловании, и сыграли "важную роль" в принятии этого решения, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце.
В четверг пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что все военные титулы и королевские патронажи герцога Йоркского будут возвращены королеве, принц Эндрю не будет выполнять публичных обязанностей и станет защищать себя в суде как частное лицо.
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Заявление последовало за отказом суда в Нью-Йорке удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в том, что он якобы ее изнасиловал, когда ей было 17 лет. Джуффре - одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.
Как сообщили изданию источники, "безжалостное и быстрое" решение "широко" обсуждалось в королевской семье, после неудачной попытки принца Эндрю убедить судью в США отклонить поданный против него иск о сексуальном насилии.
"Предполагается, что принц Чарльз и его сын Уильям "сыграли важную роль" в попытке отстранить (Эндрю) до того, как королева приняла решение в среду сразу после приговора суда", - пишет издание.
Как заявил один из источников в королевском дворце, "речь идет о выживании института (монархии - ред.) любой ценой". "Так всегда было и будет", - отметил он.
Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 15:44Шоубиз
Сын королевы Елизаветы II рискует титулом из-за обвинений в изнасиловании
По данным издания, после решения суда в Нью-Йорке принц Чарльз звонил матери по телефону из Шотландии, тогда как принц Уильям был в Виндзорском замке в среду, где лично общался с королевой.
Сына королевы Елизаветы II принца Эндрю могут выгнать из его особняка с 31 спальней и лишить его круглосуточной охраны на фоне скандала, сообщает газета Sun.
По данным газеты, принц проживает в особняке в георгианском стиле в пяти километрах от резиденции королевы, Виндзорского замка. Он арендует особняк с 2003 года после подписания договора аренды на 75 лет за единовременную плату в размере одного миллиона фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона долларов США) в пользу управления королевской собственности Великобритании Crown Estate, что составляет примерно 250 фунтов стерлингов в неделю (340 долларов США). На сегодняшний день это здание стоило бы на рынке не менее 30 миллионов фунтов стерлингов (41 миллион долларов США).
Как отмечает газета, если принца выгонят из особняка, он, вероятно, переедет в старый дом принца Гарри и Меган Маркл, коттедж Фрогмор, поскольку срок их аренды истекает в апреле.
Кроме того, возвращение королевского патронажа Елизавете II, вероятно, приведет к тому, что принц Эндрю лишится круглосуточной охраны полиции, пишет газета.
Скандал с принцем Эндрю набрал обороты в 2019 году, тогда ему пришлось обратиться к королеве с просьбой освободить его от публичных обязанностей. После этого Букингемский дворец заявил, что действие почетных военных титулов герцога Йоркского временно приостанавливается, но в течение двух лет он все еще сохранял их за собой. В общей сложности у герцога Йоркского было восемь почетных военных титулов, которые являются подарком от королевы, именно они были возвращены ее величеству. Принц Эндрю 22 года служил в военно-морском флоте, был пилотом вертолета, участвовал в Фолклендской войне и дослужился до звания вице-адмирала, которое, по данным британским СМИ, он сохраняет за собой. Принц Эндрю отошел от военной службы в 2001 году. В 2020 году на 60-летие принц Эндрю должен был получить звание адмирала, но церемонию отложили из-за скандала.
Эндрю родился в Букингемском дворце 19 февраля 1960 года, ему был присвоен титул принца, который он носил до своей женитьбы в 1986 году на Саре Фергюсон, после женитьбы королева присвоила ему титул герцога Йоркского. У принца Эндрю и Сары Фергюсон есть две дочери: принцесса Беатрис и принцесса Евгения. В марте 1992 году герцог и герцогиня Йоркские объявили о решении развестись, формально они развелись в 1996 году.
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