Хуже разврата: почему премьера Британии бросило в дрожь от файлов Эпштейна

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Захар Андреев. У файлов Эпштейна неожиданные последствия: под ударом британская элита. Король принимает унизительные меры против собственного брата, а премьер публично оправдывается с дрожащими руками. О преступлениях и наказании принцев и лордов — в материале РИА Новости.

Герцог на коленях

Мужчина с красными от вспышки глазами стоит на четвереньках. Ноги босые. Рука касается живота неизвестной девушки, смирно лежащей на полу. Ее лицо скрыто черным квадратом. На заднем плане кто-то закинул ноги на стол. Что происходит на снимке, точно не известно. Но подозрения самые мрачные.

Мужчину зовут Эндрю. На тот момент он носил титул герцога Йоркского. Любимый сын королевы Елизаветы II и некогда второй в списке претендентов на британский престол. Кадр снят, вероятно, в одной из резиденций Джеффри Эпштейна — финансиста и педофила. Не исключено, что самим хозяином дома.

© REUTERS / U.S. Justice Department Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна © REUTERS / U.S. Justice Department Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна

О дружеских связях представителя королевской семьи и одиозного дельца известно давно. Файлы, обнародованные Министерством юстиции США, выявили новые грязные подробности. И неприглядные фото — далеко не самое плохое для Эндрю из того, что обнаружилось в документах.

Помимо многочисленных намеков на то, что аристократ неоднократно пользовался секс-услугами девушек (в том числе из России), которых предлагал Эпштейн, письма разоблачили ложь Эндрю по давнему громкому делу.

Не признал, но заплатил

Теперь уже бывший герцог был одним из фигурантов судебных исков, которые подала массажистка Вирджиния Джуффре (в девичестве Робертс). Она заявляла, что Эпштейн принуждал ее к сексу, а затем заставлял оказывать непристойные услуги другим важным персонам — видным адвокатам, финансистам, ученым.

В 2010-х в прессе всплыл снимок, на котором Эндрю держит Вирджинию за талию. Публично он все отрицал. Утверждал, что с Робертс-Джуффре никогда даже не встречался. Фото же, по его словам, могло быть поддельным. Тем не менее в 2022-м он заплатил Джуффре миллионы фунтов стерлингов (конкретная сумма неизвестна), чтобы урегулировать иск без признания вины.

В новых файлах нашлось письмо от сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл, впоследствии осужденной на 20 лет за торговлю людьми. В послании она подтверждала подлинность фотографии и приводила подробности: дело происходило в 2001-м в Лондоне. Вирджинии на тот момент не исполнилось 18. По словам пострадавшей, герцог знал, что она несовершеннолетняя, перед тем как вступить с ней в интимную связь.

© AP Photo / Bebeto Matthews Правозащитница Вирджиния Джуффре © AP Photo / Bebeto Matthews Правозащитница Вирджиния Джуффре

Судьба самой Вирджинии сложилась трагически. Сексуальному насилию она подвергалась еще в детстве. Затем ее завербовала Максвелл. После побега из секс-рабства девушка развернула против Эпштейна активную борьбу, создала общественную организацию поддержки жертв насилия. Во многом именно на ее показаниях строилось новое дело. Финансист, как известно, до суда не дожил: в 2019-м покончил с собой.

Психологические травмы, видимо, не прошли бесследно для Вирджинии. В последние годы все пошло под откос: брак распался, начался судебный процесс с бывшим мужем за детей. В апреле 2025-го она ушла из жизни — как считается, по собственному желанию.

Теперь наказание постигло и одного из возможных виновников ее страданий. Правда, меры воздействия на потенциального преступника кому-то могут показаться насмешкой над его жертвами.

"Все равно что в Сибирь"

Еще осенью король Карл III лишил брата всех титулов. Теперь его зовут просто Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. А после свежей публикации файлов Эпштейна бывший герцог покинул свою роскошную резиденцию Ройал-Лодж — 30-комнатный дворец XIX века в Большом Виндзорском парке в графстве Беркшир. Несчастный "сослан" в уединенный коттедж Вуд-Фарм на окраине королевского поместья Сандрингем. Спален в доме всего лишь пять.

Daily Mail слова местного жителя. "Сандрингем — самый изолированный из дворцов королевской семьи в Англии, а Вуд-Фарм — самый уединенный уголок поместья Сандрингем. Это все равно что отправиться в Сибирь", — приводитслова местного жителя.

© REUTERS / Toby Melville Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор недалеко от поместья, где проживает © REUTERS / Toby Melville Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор недалеко от поместья, где проживает

По данным СМИ, на новом месте благородный отшельник сможет "кататься на лошадях, совершать длительные прогулки и наблюдать за редкими птицами вдали от глаз общественности". Королевская семья продолжит его финансировать. Кроме того, Эндрю по-прежнему остается в списке претендентов на престол — под восьмым номером.

Из королевской семьи с публичным комментарием выступил лишь младший сын Елизаветы II — герцог Эдинбургский Эдвард.

враждуют с самого детства: Эдварду всегда сильно доставалось. Теперь он отомстил "тирану". "Я думаю, очень важно всегда помнить о жертвах, а кто же жертвы во всей этой ситуации? Жертв очень много", — сказал он. Как пишут таблоиды, братьяс самого детства: Эдварду всегда сильно доставалось. Теперь он отомстил "тирану".

Монархия в опасности?

Случай с Эндрю продолжил череду громких скандалов, связанных с королевской семьей со времен странной гибели принцессы Дианы. В ее смерти подозревали супруга, нынешнего монарха. Однако теория проходит по разряду конспирологических.

Прямых доказательств того, что члены королевской семьи совершали уголовные преступления вроде убийств, изнасилований или растления малолетних, у общественности по-прежнему нет. Однако теперь точно известно: великосветские особы лгут о своем прошлом и скрывают неприглядные тайны.

© AP Photo Принц Чарльз и принцесса Диана во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах © AP Photo Принц Чарльз и принцесса Диана во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах

В комментариях к новостным сообщениям в Сети пользователи критикуют сам институт монархии как "средневековый" анахронизм. Но, по мнению экспертов, угрозы для британской короны пока нет.

"Репутация королевской семьи, безусловно, серьезно пострадала. Однако говорить о том, что британцы в массе против этого института, нельзя. Республиканское движение насчитывает всего около 30 тысяч человек по всей стране. Безусловно, Карл III был дискредитирован историей с Дианой, а принц Эндрю — связями с Эпштейном. Но наследник престола принц Уильям и его супруга пользуются значительной популярностью. И когда он займет трон, это может стабилизировать ситуацию", — говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Впрочем, куда сильнее, чем по королевской семье, файлы Эпштейна ударили по правящей партии.

Дрожащий премьер

В центре внимания оказался член палаты лордов Питер Мандельсон. Из писем выяснилось, что в бытность министром по делам предпринимательства (2008-2009) он передавал Эпштейну конфиденциальную информацию, благодаря которой тот мог заработать миллионы на финансовых рынках. Мандельсон уже покинул палату лордов. Полиции поручили начать расследование.

В результате скандала в крайне сложное положение попал премьер Кир Стармер.

"Именно он назначил Мандельсона послом после прихода к власти Трампа. Когда же в сентябре просочились первые данные о связях лорда с Эпштейном, посла пришлось срочно отозвать прямо перед государственным визитом американского президента, — объясняет Ананьева. — Теперь же выясняется, что речь не просто о моральной нечистоплотности, а о продаже гостайн. Фактически это государственная измена. Возник вопрос к премьеру: неужели он не ничего знал?"

© AP Photo / Jordan Pettitt Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © AP Photo / Jordan Pettitt Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Сам Стармер пытается оправдаться. Выступая в четверг перед парламентом, он извинился за то, что купился на обман Мандельсона.

"В тот момент у меня не имелось оснований полагать, что это ложь", — говорит Стармер. При этом премьер признал: ему было известно, что лорд продолжал дружить с Эпштейном даже после того, как финансиста осудили за педофилию. Наблюдатели отметили: пока политик произносил речь, его руки дрожали.

По словам Ананьевой, над Стармером и без того висит дамоклов меч майских выборов: его рейтинги крайне низки, а в партии считают, что лидера пора менять.

Кроме того, события стали подарком для правых.

"Консерваторы уже дискредитировали себя, а теперь и лейбористы в кризисе не только из-за неудачной политики, но и из-за коррупционного скандала. На этом фоне выгодно смотрится Найджел Фарадж со своей партией "Реформируй Великобританию", — считает эксперт.

Однако, добавляет она, лейбористы обладают большим преимуществом в парламенте и, скорее всего, не станут назначать досрочные выборы, а предпочтут сменить лидера, как раньше делали консерваторы. Это позволит удержать власть.