Король Великобритании начал процесс лишения титулов принца Эндрю

ЛОНДОН, 30 окт - РИА Новости. Король Великобритании Карл III начал формальный процесс лишения своего брата, принца Эндрю, титулов, заявили в Букингемском дворце на фоне обвинений Эндрю в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Его Величество сегодня инициировал официальный процесс по отмене званий, титулов и почестей принца Эндрю. Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. На сегодняшний день условия аренды им резиденции "Ройял Лодж" обеспечили ему правовую защиту для продолжения проживания в ней. В настоящее время ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жилье. Эти меры были сочтены необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Их Величества (королевская семья - ред.) хотели бы четко заявить, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и останутся с жертвами, пережившими все формы жестокого обращения", - говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом.

В октябре Эндрю сообщил, что отказался от использования титула герцога Йоркского на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном , обвиняемым в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

При этом он подчеркнул, что "решительно отрицает" выдвинутые против него обвинения. Для полного лишения статуса герцога Йоркского требуется особый процесс, поэтому заявление Эндрю подразумевает, что он добровольно отказался от использования титула, не лишаясь его. Несмотря на его заявление, многие политики и активисты продолжили призывать к полноценному лишению Эндрю титулов и его выселению из официальной резиденции.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.