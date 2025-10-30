Рейтинг@Mail.ru
Король Великобритании начал процесс лишения титулов принца Эндрю - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 30.10.2025 (обновлено: 00:16 31.10.2025)
https://ria.ru/20251030/britaniya-2051972754.html
Король Великобритании начал процесс лишения титулов принца Эндрю
Король Великобритании начал процесс лишения титулов принца Эндрю - РИА Новости, 31.10.2025
Король Великобритании начал процесс лишения титулов принца Эндрю
Король Великобритании Карл III начал формальный процесс лишения своего брата, принца Эндрю, титулов, заявили в Букингемском дворце на фоне обвинений Эндрю в... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-30T22:35:00+03:00
2025-10-31T00:16:00+03:00
в мире
великобритания
карл iii
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24424/68/244246835_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_76577890ceaae072cca9ed4619b32653.jpg
https://ria.ru/20251016/epshteyn-2048516374.html
https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049791063.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24424/68/244246835_79:0:2746:2000_1920x0_80_0_0_d67b6f04e301a013afa7b974d65ad5e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, карл iii, джеффри эпштейн
В мире, Великобритания, Карл III, Джеффри Эпштейн
Король Великобритании начал процесс лишения титулов принца Эндрю

Карл III начал процесс лишения титулов своего брата принца Эндрю

© РИА Новости / Игорь Самойлов | Перейти в медиабанкПринц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард
Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Игорь Самойлов
Перейти в медиабанк
Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 30 окт - РИА Новости. Король Великобритании Карл III начал формальный процесс лишения своего брата, принца Эндрю, титулов, заявили в Букингемском дворце на фоне обвинений Эндрю в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Его Величество сегодня инициировал официальный процесс по отмене званий, титулов и почестей принца Эндрю. Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. На сегодняшний день условия аренды им резиденции "Ройял Лодж" обеспечили ему правовую защиту для продолжения проживания в ней. В настоящее время ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жилье. Эти меры были сочтены необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Их Величества (королевская семья - ред.) хотели бы четко заявить, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и останутся с жертвами, пережившими все формы жестокого обращения", - говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СМИ: Bank of America обвинили в укрывательстве преступлений Эпштейна
16 октября, 03:48
В октябре Эндрю сообщил, что отказался от использования титула герцога Йоркского на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в сексуальном насилии над несовершеннолетними.
При этом он подчеркнул, что "решительно отрицает" выдвинутые против него обвинения. Для полного лишения статуса герцога Йоркского требуется особый процесс, поэтому заявление Эндрю подразумевает, что он добровольно отказался от использования титула, не лишаясь его. Несмотря на его заявление, многие политики и активисты продолжили призывать к полноценному лишению Эндрю титулов и его выселению из официальной резиденции.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.
Принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре была найдена мертвой у себя дома в возрасте 41 года в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Эпштейном
22 октября, 11:22
 
В миреВеликобританияКарл IIIДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала