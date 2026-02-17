Полиция в Великобритании расследует обвинения против брата короля Эндрю

При этом отмечается, что участники группы не ведут независимое расследование, а выполняют координационные функции для упрощения работы всех правоохранительных сил как королевства, так и других государств.

Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет. Букингемский дворец 30 октября заявил, что Карл III начал формальный процесс лишения Эндрю титулов. В том числе брат короля лишился титула принца.