Полиция в Великобритании расследует обвинения против брата короля Эндрю

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полиция Великобритании создала подразделение для расследования обвинений в нарушении закона против брата короля Эндрю и экс-посла в США Питера Мандельсона, пишет газета Telegraph.
"Сотрудники полиции Лондона, долины Темзы и графства Суррей сформировали национальное подразделение для оценки заявлений, содержащихся в материалах дела Эпштейна... Начальники полиции объединили усилия для активизации расследований в отношении лорда Мандельсона и Эндрю Маунтбеттена-Виндзора", - говорится в статье.
Формирование, как указывает газета, займется расследованием обвинений в сексуальной эксплуатации и передаче конфиденциальной информации осужденному американскому финансисту Джеффри Эпштейну.
При этом отмечается, что участники группы не ведут независимое расследование, а выполняют координационные функции для упрощения работы всех правоохранительных сил как королевства, так и других государств.
"Национальная координационная группа создана для оказания поддержки небольшому числу правоохранителей, оценивающих обвинения, появившиеся после публикации материалов минюста США по делу Эпштейна", - заявил газете представитель Национального совета начальников полиции (NPCC).
Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет. Букингемский дворец 30 октября заявил, что Карл III начал формальный процесс лишения Эндрю титулов. В том числе брат короля лишился титула принца.
