Файлы Эпштейна указывают на преступления против человечности, заявили в ООН - РИА Новости, 18.02.2026
10:20 18.02.2026 (обновлено: 10:37 18.02.2026)
Файлы Эпштейна указывают на преступления против человечности, заявили в ООН
Файлы Эпштейна указывают на преступления против человечности, заявили в ООН
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Опубликованные документы по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна указывают на действия, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности, говорится в заявлении экспертов ООН.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Эпштейн советовал сожительнице из Белоруссии, какой вуз в США выбрать
Вчера, 06:05
"Масштаб, характер, систематичность и транснациональный охват этих зверств против женщин и девочек настолько серьезны, что ряд из них вполне могут соответствовать юридическому критерию преступлений против человечности", - говорится в заявлении экспертов, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
По мнению экспертов, подобные преступления должны преследоваться во всех компетентных национальных и международных судах. Они также отметили, что содержащиеся в документах обвинения требуют независимого, тщательного и беспристрастного расследования, "а также проведения следственных действий с целью выяснения, как такие преступления могли совершаться в течение столь длительного времени".
"Отставки причастных лиц сами по себе не являются адекватной заменой уголовной ответственности", - отметили эксперты. Они приветствовали шаги некоторых правительств по расследованию дел в отношении нынешних и бывших чиновников, а также частных лиц, упомянутых в документах.
Власти США опубликовали список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна
15 февраля, 23:47
 
