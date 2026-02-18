Файлы Эпштейна указывают на преступления против человечности, заявили в ООН

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Опубликованные документы по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна указывают на действия, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности, говорится в заявлении экспертов ООН.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна . Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

"Масштаб, характер, систематичность и транснациональный охват этих зверств против женщин и девочек настолько серьезны, что ряд из них вполне могут соответствовать юридическому критерию преступлений против человечности", - говорится в заявлении экспертов, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По мнению экспертов, подобные преступления должны преследоваться во всех компетентных национальных и международных судах. Они также отметили, что содержащиеся в документах обвинения требуют независимого, тщательного и беспристрастного расследования, "а также проведения следственных действий с целью выяснения, как такие преступления могли совершаться в течение столь длительного времени".