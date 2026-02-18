https://ria.ru/20260218/epshtejn-2075131066.html
Файлы Эпштейна указывают на преступления против человечности, заявили в ООН
Файлы Эпштейна указывают на преступления против человечности, заявили в ООН - РИА Новости, 18.02.2026
Файлы Эпштейна указывают на преступления против человечности, заявили в ООН
Опубликованные документы по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна указывают на действия, которые могут быть приравнены к... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:20:00+03:00
2026-02-18T10:20:00+03:00
2026-02-18T10:37:00+03:00
Файлы Эпштейна указывают на преступления против человечности, заявили в ООН
ООН: описанное в файлах Эпштейна сравнимо с преступлениями против человечности
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Опубликованные документы по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна указывают на действия, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности, говорится в заявлении экспертов ООН.
Заместитель генпрокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна
. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
"Масштаб, характер, систематичность и транснациональный охват этих зверств против женщин и девочек настолько серьезны, что ряд из них вполне могут соответствовать юридическому критерию преступлений против человечности", - говорится в заявлении экспертов, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека.
По мнению экспертов, подобные преступления должны преследоваться во всех компетентных национальных и международных судах. Они также отметили, что содержащиеся в документах обвинения требуют независимого, тщательного и беспристрастного расследования, "а также проведения следственных действий с целью выяснения, как такие преступления могли совершаться в течение столь длительного времени".
"Отставки причастных лиц сами по себе не являются адекватной заменой уголовной ответственности", - отметили эксперты. Они приветствовали шаги некоторых правительств по расследованию дел в отношении нынешних и бывших чиновников, а также частных лиц, упомянутых в документах.