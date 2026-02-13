Рейтинг@Mail.ru
Новые подробности в деле о пропаже семьи Усольцевых - РИА Новости, 13.02.2026
16:48 13.02.2026 (обновлено: 17:35 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/usoltsevy-2074148715.html
Новые подробности в деле о пропаже семьи Усольцевых
Новые подробности в деле о пропаже семьи Усольцевых - РИА Новости, 13.02.2026
Новые подробности в деле о пропаже семьи Усольцевых
За пять месяцев расследование пропажи семьи Усольцевых обросло десятками версий. Спасатели, волонтеры и криминалисты прочесывали тайгу. Наконец кое-что... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:48:00+03:00
2026-02-13T17:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991807_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_0f0237f982d22d00067473fe4ea7f8c3.jpg
Новые подробности в деле о пропаже семьи Усольцевых

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. За пять месяцев расследование пропажи семьи Усольцевых обросло десятками версий. Спасатели, волонтеры и криминалисты прочесывали тайгу. Наконец кое-что прояснилось.
Как удалось обнаружить важную зацепку?

Последний день семьи Усольцевых

Вечером 27 сентября 2025 года семья Усольцевых заселилась на турбазу в Партизанском районе Красноярского края. По пути они останавливались на смотровой площадке "Минская петля", любовались горами.
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и ХакасииАвтомобиль пропавшей в Красноярском крае семьи
Автомобиль пропавшей в Красноярском крае семьи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии
Автомобиль пропавшей в Красноярском крае семьи
Забронировали баню на вечер. Наутро супруги подробно расспрашивали персонал о маршруте к скале Буратинка — популярной туристической точке. Директор базы Евгений Кудряшов позже обратил внимание следователей на важную деталь: Усольцевы не заказывали гида и не присоединялись к какой-либо группе. Они планировали идти втроем.
В тот же день семья покинула турбазу. Их автомобиль Skoda Kodiaq обнаружили у подножия хребта. Несколько свидетелей видели двух взрослых с ребенком и рюкзаками — они начали подъем в гору. Больше их никто не видел.

Сбой в расписании: несостоявшаяся встреча

В понедельник, 29 сентября, у Ирины Усольцевой была назначена встреча в Красноярске. Клиенты ждали, но она не пришла. Помощница Ирины Дарья Фурштейн, знавшая рабочий график, забеспокоилась и написала сыну Ирины от первого брака Даниилу Баталову. Он обратился в полицию.
© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/TelegramКадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями
В начале 2026 года стали известны новые детали. У Ирины Усольцевой имелись три исполнительных производства на общую сумму 4750 рублей — штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами. Один штраф на 250 рублей датирован 10 сентября, еще два на 2250 рублей каждый завели уже после исчезновения, в декабре. Факт наличия неоплаченных штрафов породил среди интернет-сыщиков версию о финансовых проблемах, которую, впрочем, никто из близких не подтвердил.

"Время было упущено"

Красноярский депутат Алексей Кулеш знал Сергея Усольцева более двадцати лет. В начале 2000-х он проходил обучение в Международном центре развития Железногорска, который возглавлял Усольцев.
Узнав о пропаже, Кулеш помог с транспортом для поисковиков, достал два квадроцикла. Сам приехал на место 10 октября, когда активная фаза уже сворачивалась.
"Это не вина организаторов. Пока близкие узнали, пока обратились в полицию, пока согласования шли. Время, конечно, было упущено", — констатирует депутат.
© МВД 24/TelegramПоиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© МВД 24/Telegram
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска
При этом Кулеш уверен, что поиски такого масштаба в крае не проводились никогда. Слухи о том, что их свернули досрочно по указанию силовых органов, он отвергает:
"Просто все понимали, что по прошествии нескольких недель в зимнем лесу никого живыми мы уже не найдем. А зачем спасателями рисковать? Там уже высокий снег лежал".

Почему?

Один из главных вопросов в этой истории — как семья с ребенком могла бесследно исчезнуть? Кулеш объясняет это просто:
"Кутурчин — такое популярное туристическое место. Там останавливаются порой десятки автомобилей за выходные. И никто ни с кем не здоровается, никто ни за кем не следит".
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияПоисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае
Менеджеры базы, на которой останавливались Кулеш с волонтерами, уверяли, что ничего не видели и не слышали. Директор другой базы, где ночевали сами Усольцевы, по наблюдениям общественников, постоянно путается в показаниях.
Это породило версию о возможном несчастном случае на территории базы, которую Кулеш комментирует сдержанно: "Я никого не обвиняю, просто высказываю версии".
"Это официальная информация, — говорит Кулеш. — Усольцевых точно видели, когда они направлялись на Буратинку. Это место встречи метрах в 400 от их припаркованного автомобиля".
Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, давний знакомый Сергея Усольцева, придерживается иной версии. Он изучил материалы дела, встретился с пасынком Сергея Даниилом Баталовым и пришел к выводу: в семье были "очень нездоровые отношения".
"Версия фамилицида (убийство внутри семьи. — Прим. ред.) имеет место быть, причем как со стороны Сергея, так и со стороны Ирины. Сама история этой семьи, фабула дела очень напоминают разборки, которые часто происходят в семьях", — утверждает Дегтярев.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска

Снег растает и поиски продолжатся?

Недавно следователи и криминалисты вновь посетили Кутурчин. Они опрашивали местных жителей, обыскивали их жилища. В Следственном комитете подчеркивают: отрабатываются все версии, приоритетной остается несчастный случай.
Активные поиски с участием добровольцев прекращены до весны. Руководитель поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт оценивает шансы на выживание сдержанно:
"Тут должно сложиться много факторов: подготовленная избушка, наличие лекарств, умение выживать и добывать еду в таких условиях и так далее. Пока люди не найдены, принято их считать живыми. Но здесь, конечно же, сложная история и очень уж суровые условия выживания. Хотя чудеса бывают".
© Фото : КГКУ "Спасатель"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
До тех пор семья Усольцевых остается в статусе пропавших без вести.
 
 
 
