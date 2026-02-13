Новые подробности в деле о пропаже семьи Усольцевых

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. За пять месяцев расследование пропажи семьи Усольцевых обросло десятками версий. Спасатели, волонтеры и криминалисты прочесывали тайгу. Наконец кое-что прояснилось.

Как удалось обнаружить важную зацепку?

Последний день семьи Усольцевых

Вечером 27 сентября 2025 года семья Усольцевых заселилась на турбазу в Партизанском районе Красноярского края. По пути они останавливались на смотровой площадке "Минская петля", любовались горами.

Забронировали баню на вечер. Наутро супруги подробно расспрашивали персонал о маршруте к скале Буратинка — популярной туристической точке. Директор базы Евгений Кудряшов позже обратил внимание следователей на важную деталь : Усольцевы не заказывали гида и не присоединялись к какой-либо группе. Они планировали идти втроем.

В тот же день семья покинула турбазу. Их автомобиль Skoda Kodiaq обнаружили у подножия хребта. Несколько свидетелей видели двух взрослых с ребенком и рюкзаками — они начали подъем в гору. Больше их никто не видел.

Сбой в расписании: несостоявшаяся встреча

В понедельник, 29 сентября, у Ирины Усольцевой была назначена встреча в Красноярске. Клиенты ждали, но она не пришла. Помощница Ирины Дарья Фурштейн, знавшая рабочий график, забеспокоилась и написала сыну Ирины от первого брака Даниилу Баталову. Он обратился в полицию.

© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями © Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями

В начале 2026 года стали известны новые детали. У Ирины Усольцевой имелись три исполнительных производства на общую сумму 4750 рублей — штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами. Один штраф на 250 рублей датирован 10 сентября, еще два на 2250 рублей каждый завели уже после исчезновения, в декабре. Факт наличия неоплаченных штрафов породил среди интернет-сыщиков версию о финансовых проблемах, которую, впрочем, никто из близких не подтвердил.

"Время было упущено"

Красноярский депутат Алексей Кулеш знал Сергея Усольцева более двадцати лет. В начале 2000-х он проходил обучение в Международном центре развития Железногорска, который возглавлял Усольцев.

Узнав о пропаже, Кулеш помог с транспортом для поисковиков, достал два квадроцикла. Сам приехал на место 10 октября, когда активная фаза уже сворачивалась.

"Это не вина организаторов. Пока близкие узнали, пока обратились в полицию, пока согласования шли. Время, конечно, было упущено", — констатирует депутат.

© МВД 24/Telegram Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска © МВД 24/Telegram Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска

При этом Кулеш уверен, что поиски такого масштаба в крае не проводились никогда. Слухи о том, что их свернули досрочно по указанию силовых органов, он отвергает:

"Просто все понимали, что по прошествии нескольких недель в зимнем лесу никого живыми мы уже не найдем. А зачем спасателями рисковать? Там уже высокий снег лежал".

Почему?

Один из главных вопросов в этой истории — как семья с ребенком могла бесследно исчезнуть? Кулеш объясняет это просто:

"Кутурчин — такое популярное туристическое место. Там останавливаются порой десятки автомобилей за выходные. И никто ни с кем не здоровается, никто ни за кем не следит".

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае © Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае

Менеджеры базы , на которой останавливались Кулеш с волонтерами, уверяли, что ничего не видели и не слышали. Директор другой базы, где ночевали сами Усольцевы, по наблюдениям общественников, постоянно путается в показаниях.

Это породило версию о возможном несчастном случае на территории базы, которую Кулеш комментирует сдержанно: "Я никого не обвиняю, просто высказываю версии".

"Это официальная информация, — говорит Кулеш. — Усольцевых точно видели, когда они направлялись на Буратинку. Это место встречи метрах в 400 от их припаркованного автомобиля".

Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, давний знакомый Сергея Усольцева, придерживается иной версии. Он изучил материалы дела, встретился с пасынком Сергея Даниилом Баталовым и пришел к выводу: в семье были "очень нездоровые отношения".

"Версия фамилицида (убийство внутри семьи. — Прим. ред.) имеет место быть, причем как со стороны Сергея, так и со стороны Ирины. Сама история этой семьи, фабула дела очень напоминают разборки, которые часто происходят в семьях", — утверждает Дегтярев.

Снег растает и поиски продолжатся?

Недавно следователи и криминалисты вновь посетили Кутурчин. Они опрашивали местных жителей, обыскивали их жилища. В Следственном комитете подчеркивают: отрабатываются все версии, приоритетной остается несчастный случай.

Активные поиски с участием добровольцев прекращены до весны. Руководитель поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт оценивает шансы на выживание сдержанно:

"Тут должно сложиться много факторов: подготовленная избушка, наличие лекарств, умение выживать и добывать еду в таких условиях и так далее. Пока люди не найдены, принято их считать живыми. Но здесь, конечно же, сложная история и очень уж суровые условия выживания. Хотя чудеса бывают".

© Фото : КГКУ "Спасатель" Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых © Фото : КГКУ "Спасатель" Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых