СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы

КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Жителей поселка Кутурчин в Красноярском крае, где ранее пропали члены семьи Усольцевых, допросят о возможных подозрительных лицах, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября отметило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Активные поиски завершились 12 октября, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.

"Будут допрошены жители поселка Кутурчин на предмет установления новых обстоятельств. В частности, может, они видели кого-то подозрительного или замечали что-то необычное", - сказал собеседник агентства.

По факту безвестного исчезновения туристов региональный СК РФ возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.