СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы
СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы - РИА Новости, 31.01.2026
СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы
Жителей поселка Кутурчин в Красноярском крае, где ранее пропали члены семьи Усольцевых, допросят о возможных подозрительных лицах, сообщили РИА Новости в...
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Жителей поселка Кутурчин в Красноярском крае, где ранее пропали члены семьи Усольцевых, допросят о возможных подозрительных лицах, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю
2 октября отметило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Активные поиски завершились 12 октября, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
"Будут допрошены жители поселка Кутурчин на предмет установления новых обстоятельств. В частности, может, они видели кого-то подозрительного или замечали что-то необычное", - сказал собеседник агентства.
По факту безвестного исчезновения туристов региональный СК РФ
возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
В региональном отделении отряда "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края. В ноябре 2025 года начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов заявил РИА Новости, что с учетом температур снег в районе Кутурчин может сойти ориентировочно в мае.