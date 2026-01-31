Рейтинг@Mail.ru
СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы - РИА Новости, 31.01.2026
04:28 31.01.2026
СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы
СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы - РИА Новости, 31.01.2026
СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы
Жителей поселка Кутурчин в Красноярском крае, где ранее пропали члены семьи Усольцевых, допросят о возможных подозрительных лицах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T04:28:00+03:00
2026-01-31T04:28:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы

РИА Новости: СК допросит жителей поселка Кутурчин, где пропали Усольцевы

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Жителей поселка Кутурчин в Красноярском крае, где ранее пропали члены семьи Усольцевых, допросят о возможных подозрительных лицах, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября отметило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Активные поиски завершились 12 октября, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
"Будут допрошены жители поселка Кутурчин на предмет установления новых обстоятельств. В частности, может, они видели кого-то подозрительного или замечали что-то необычное", - сказал собеседник агентства.
По факту безвестного исчезновения туристов региональный СК РФ возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
В региональном отделении отряда "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края. В ноябре 2025 года начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов заявил РИА Новости, что с учетом температур снег в районе Кутурчин может сойти ориентировочно в мае.
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
