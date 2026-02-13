Усольцев мог быть причастен к гибели своей семьи, заявил его знакомый

"Мне многие говорили, что Сергей Усольцев не такой, он не мог. Когда я с ним общался, он действительно был очень спокойным, добрым, интеллигентным, интеллектуальным и позитивным человеком. Но те, кто совершает фамилицид (убийство внутри семьи - ред.), такие обычно и есть! Они социализированы, умны, любят своих жен и детей, а когда что-то происходит, например, вспышка ревности, то словно бы у них в психике спусковой крючок спускается", - рассказал Дегтярев в интервью aif.ru.