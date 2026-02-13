https://ria.ru/20260213/propazha-2074210979.html
Усольцев мог быть причастен к гибели своей семьи, заявил его знакомый
Усольцев мог быть причастен к гибели своей семьи, заявил его знакомый - РИА Новости, 13.02.2026
Усольцев мог быть причастен к гибели своей семьи, заявил его знакомый
Сергей Усольцев мог быть причастен к гибели жены и пятилетней дочери, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, заявил в интервью aif.ru его... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:16:00+03:00
2026-02-13T16:16:00+03:00
2026-02-13T16:57:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_38:0:2470:1368_1920x0_80_0_0_fbd256eaf54a06c40f2f033b23f5894d.jpg
https://ria.ru/20260209/poiski-2073088811.html
красноярский край
россия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_342:0:2166:1368_1920x0_80_0_0_1039ca12737ae6e05ad361169667bdf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярск
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярск
Усольцев мог быть причастен к гибели своей семьи, заявил его знакомый
Дегтярев: Усольцев мог быть причастен к гибели пропавших жены и 5-летней дочери
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Сергей Усольцев мог быть причастен к гибели жены и пятилетней дочери, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, заявил в интервью aif.ru
его знакомый Валентин Дегтярев.
Ранее региональный главк СК РФ
сообщил РИА Новости, что поиски семьи Усольцевых возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела, однако результата они не дали.
"Мне многие говорили, что Сергей Усольцев не такой, он не мог. Когда я с ним общался, он действительно был очень спокойным, добрым, интеллигентным, интеллектуальным и позитивным человеком. Но те, кто совершает фамилицид (убийство внутри семьи - ред.), такие обычно и есть! Они социализированы, умны, любят своих жен и детей, а когда что-то происходит, например, вспышка ревности, то словно бы у них в психике спусковой крючок спускается", - рассказал Дегтярев в интервью aif.ru.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю
2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.