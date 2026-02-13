Рейтинг@Mail.ru
Усольцев мог быть причастен к гибели своей семьи, заявил его знакомый
16:16 13.02.2026 (обновлено: 16:57 13.02.2026)
Усольцев мог быть причастен к гибели своей семьи, заявил его знакомый
Сергей Усольцев мог быть причастен к гибели жены и пятилетней дочери, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, заявил в интервью aif.ru его... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:16:00+03:00
2026-02-13T16:57:00+03:00
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сергей Усольцев мог быть причастен к гибели жены и пятилетней дочери, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, заявил в интервью aif.ru его знакомый Валентин Дегтярев.
Ранее региональный главк СК РФ сообщил РИА Новости, что поиски семьи Усольцевых возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела, однако результата они не дали.
"Мне многие говорили, что Сергей Усольцев не такой, он не мог. Когда я с ним общался, он действительно был очень спокойным, добрым, интеллигентным, интеллектуальным и позитивным человеком. Но те, кто совершает фамилицид (убийство внутри семьи - ред.), такие обычно и есть! Они социализированы, умны, любят своих жен и детей, а когда что-то происходит, например, вспышка ревности, то словно бы у них в психике спусковой крючок спускается", - рассказал Дегтярев в интервью aif.ru.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых
9 февраля, 01:19
 
