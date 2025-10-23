"Бегство тут ни при чем": неожиданная деталь в деле семьи Усольцевых

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Семья из трех человек отправилась на прогулку к живописной скале в тайге Красноярского края. Машину нашли у подножия горы, но на тропе никто их не видел. Прошел почти месяц — ни следа. И вот — новый, очень неожиданный поворот.

Кто такой Сергей Усольцев

Бизнесмен из закрытого города Железногорска. В конце 90-х возглавлял там "Международный центр развития", через который реализовывалась американская программа "Инициатива атомных городов". Американцы давали гранты на открытие любого коммерческого бизнеса — от мебельной фабрики до кафе. Условие было одно: не менее 50 процентов коллектива должны составлять бывшие работники секретного оборонного предприятия "Горно-химический комбинат", производившего оружейный плутоний.

Усольцев через свой центр изучения английского языка вывозил железногорскую молодежь практиковаться в США. По его мнению, все это способствовало развитию города и привлечению инвестиций, отмечает издание "Аргументы и факты".

Позже бизнесмен занялся производством порошковых красок. У него и его партнеров были деловые отношения с Монголией.

Таинственное исчезновение

"Усольцевы прибыли на турбазу в субботу, 27 сентября, около 18:00", — рассказывает изданию "АиФ" Евгений Кудряшов, директор турбазы в Партизанском районе Красноярского края. 64-летний Сергей, его супруга Ирина и 5-летняя дочь Арина зарегистрировались, рассказали персоналу о поездке на Минскую петлю — живописный участок дороги в горах. Вечером заказали баню.

"Рассказали, что по пути к нам заехали на Минскую петлю, прогулялись по ней, и им все очень понравилось. Вечером они заказали баню. На следующий день выспросили у нашего сотрудника подробный маршрут до горы Буратинка", — сообщает Кудряшов.

Важная деталь: директор турбазы подчеркнул , что не было никакой группы, с которой Усольцевы планировали идти на маршрут. Не было и гида, который якобы отменил поход из-за плохого прогноза погоды. "Они озвучивали, что отправятся туда — и именно в одиночестве. Сели в машину и уехали".

Больше семью никто не видел. Машину обнаружили в поселке Кутурчин у подножия горы. Но поднимались ли Усольцевы к Буратинке? На тропе их никто не встречал.

Нюансы, которые настораживают

Оказалось , что от поселка Кутурчин, где Усольцевы оставили машину, идет короткая и мало используемая дорога в Монголию. На ней почти нет камер и постов ДПС.

От поселка до границы — меньше тысячи километров, проехать можно за 12-14 часов.

Рассматривались разные версии: нападение диких животных, встреча со старообрядцами. Волонтеры обследовали охотничьи домики и туристические укрытия — следов пребывания семьи не нашли. Наиболее вероятной остается версия о том, что семья могла заблудиться в лесу и замерзнуть.

Разрабатываются также иные версии, связанные с деловыми и личными контактами Усольцева, но детали пока не раскрываются.

Что говорит следствие

Пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова сообщила "Аргументам и фактам": никакие данные не указывают на намерение семьи покинуть страну или скрываться.

"Счета семьи демонстрируют обычную хозяйственную активность на территории России: они не совершали переводы в другие страны, не приобретали билеты и продолжали планировать строительство дома", — заявила Арбузова.