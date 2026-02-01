Двухдневные поиски семьи Усольцевых результатов не дали

КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда "Спасатель" завершили двухдневные поиски пропавшей в конце сентября семьи Усольцевых, поиски результатов не дали, сообщает пресс-служба краевого учреждения.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
"Завершился выезд спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда на проведение повторных поисков пропавшей семьи в Партизанском районе. В течение двух дней спасатели провели обследование обозначенных районов совместно с сотрудниками правоохранительных органов. К сожалению, поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярскомкрае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
