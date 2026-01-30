Новая версия пропажи семьи в тайге — подробности о деле Усольцевых

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Неожиданный поворот в деле. В сентябре 2025 года в тайге бесследно исчезла семья из трех человек: 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина. С тех пор их судьба остается загадкой, появились уже десятки версий произошедшего.

Трагедия в лабиринте скал и пещер

Вечером 27 сентября семья Усольцевых приехала на турбазу в Партизанском районе, предварительно остановившись на живописной Минской петле. Они забронировали баню, а утром следующего дня подробно расспрашивали персонал о тропе к скале Буратинка. Директор базы Евгений Кудряшов позже уточнил, что никакого гида или группы с ними не было, они планировали самостоятельный выход втроем.

Их автомобиль, Skoda Kodiaq, позже был обнаружен у подножия Кутурчинского Белогорья. Есть свидетельства, как двое взрослых с ребенком и рюкзаками начали подъем в гору. После этого следы семьи теряются. Этот набор фактов — последняя зацепка, от которой уже несколько месяцев расходятся в разные стороны версии, теории и предположения

Для правоохранительных органов и профессиональных спасателей приоритетной остается версия несчастного случая. Местность, выбранная семьей, исключительно сложна и коварна. Как объяснил депутат Заксобрания края и опытный походник Алексей Кулеш, Кутурчинское Белогорье — это сочетание труднопроходимой тайги, где мох скрывает глубокие расщелины, и голого курумника (каменных россыпей) наверху.

"Когда ты выходишь вверху Белогорья, ты видишь только вершины перед собой, а чтобы вернуться на тропу, у тебя ориентиров нет. Поэтому я думаю, они не нашли тропу, по которой пришли, и начали блуждать", — предположил Кулеш. Он исключил вариант с рекой Мана, так как до нее несколько десятков километров, а район окружен дорогами.

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае © Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае

Эту версию дополняют данные следствия о характере местности. В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что спелеологи предоставили информацию о наличии в районе пещер-колодцев, куда легко провалиться. Спасатели обследовали две ближайшие к поселку Кутурчин пещеры, но безрезультатно.

"Не было никаких денег!"

Именно в этот момент, когда официальная версия казалась наиболее проработанной, произошел неожиданный поворот. Данил Баталов, старший сын Ирины Усольцевой от первого брака, публично выступил с резким опровержением ключевой детали о деньгах , якобы найденных в автомобиле семьи. В эфире шоу "Пусть говорят" он категорично заявил, что это все является вымыслом.

"Про найденные в машине деньги придумали журналисты, которые хотели поднять упавший интерес к теме. Потому что не было никаких денег там!" — утверждал Баталов.

© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями © Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями

Он подробно описал процедуру обыска, свидетелем которой был лично:

"Я лично подписывал тогда согласие на вскрытие автомобиля, при мне полицейские разбили окно, вскрыли машину. И выпотрошили ее полностью. <…> Автомобиль обыскивали один раз, при мне. И под рулем искали, воздушную подушку тоже проверили. В бардачке были всякие предметы, обычные для бардачка. Не было никаких денег".

Более того, Баталов высказал предположение, что деньги могли быть подброшены позже. Основываясь на этом и, вероятно, на собственной интуиции, сын Ирины Усольцевой выдвинул альтернативную теорию : "Я уже говорил, и с тех пор мое мнение не изменилось — думаю, что они сбежали. Какие-то проблемы у них были, вот и приняли решение скрыться. Я не верю в их гибель".

Каковы шансы найти семью?

Несмотря на скептицизм родственника, официальные поисковые мероприятия продолжаются даже с учетом суровых зимних условий. Краевые спасатели 30 и 31 января начали повторные поиски.

© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых © Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых

Как ранее пояснила Кристина Вульферт, эффективность поисков под глубоким снежным покровом низка — найти следы или тело практически невозможно. Если отрабатывать версию о нахождении пропавших в каком-либо лесном жилье — зимовье или хижине, такие выезды могут быть оправданы.

"Тут должно сложиться много факторов: подготовленная избушка (зимовье), наличие лекарств, умение выживать и добывать еду в таких условиях и так далее. Пока люди не найдены, принято их считать живыми. Но здесь, конечно же, сложная история и очень уж суровые условия выживания. Хотя чудеса бывают", — отметила собеседница агентства.

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в настоящее время работает со следствием в консультативном формате. Представитель отряда Серафима Чооду сообщила, что активные полевые поиски с привлечением волонтеров возобновятся весной. Планируется использовать беспилотники и нейросети для анализа фото- и видеоматериалов с дронов, что повысит шансы на обнаружение следов пребывания семьи после схода снега.

Недоступные свидетели

Следствие, параллельно с поисками, продолжает кропотливую работу по установлению всех обстоятельств. В ходе расследования были допрошены две дочери Сергея Усольцева от первого брака и сын Ирины Данил Баталов, все они признаны потерпевшими.

Однако у Сергея Усольцева есть сын от второго брака, который вместе с матерью проживает за границей. "Контакта с ними на данный момент нет, местонахождение не установлено. В связи с чем пока допросить их не удалось", — сообщили в следственном управлении.

© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram Спасатели обследуют пещеру глубиной 15 метров в поисках семьи Усольцевых © Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram Спасатели обследуют пещеру глубиной 15 метров в поисках семьи Усольцевых