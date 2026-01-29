Новый поворот в деле Усольцевых: сын сделал неожиданное заявление

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В красноярской тайге исчезла семья из трех человек. С тех пор прошло четыре месяца. Сотни волонтеров прочесали тысячи километров горной местности. Следователи проверяют все версии. А старший сын пропавших вдруг сделал еще одно заявление. Какой неожиданный поворот произошел в деле об исчезновении семьи Усольцевых?

Турбаза, смотровая площадка и тропа в никуда

Вечером 27 сентября 2025-го Сергей Усольцев (64 года), его жена Ирина (48 лет) и пятилетняя дочь Арина приехали на турбазу в Партизанском районе Красноярского края. По дороге остановились на Минской петле — популярной смотровой площадке с видом на горы. Забронировали баню на вечер. А утром 28 сентября подробно расспрашивали персонал о тропе к скале Буратинка.

Директор турбазы Евгений Кудряшов позже уточнил : никакой туристической группы или гида не было. Семья изначально планировала идти втроем, без сопровождения.

Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями

Утром того же дня они уехали. Их Skoda Kodiaq нашли у подножия Кутурчинского Белогорья. Свидетели видели, как двое взрослых с ребенком и рюкзаками начали подъем в гору.

Пещеры-ловушки и ложный сигнал

Еще в октябре специалисты-картографы из "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал с телефона Сергея Усольцева — в семи километрах от поселка Кутурчин. Но эта зацепка оказалась спорной.

Руководитель поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт объяснила: "Информация о сигнале с телефона — не всегда стопроцентно достоверная. Исходя из опыта, может быть так, что телефон "бьется" в одной стороне, а человека находим за пару километров. Телефон можно потерять, и он будет давать в этот момент ложный сигнал".

Следственный комитет отрабатывает все версии, но приоритетной остается несчастный случай.

"Спелеологи предоставили информацию о характере пещер на местности Кутурчинского Белогорья. Там есть пещеры-колодцы, куда легко упасть. Спасателями были обследованы две пещеры — ближайшие к поселку Кутурчин, но безрезультатно", — сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Версия депутата

Депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш, который лично знает эту территорию и является опытным походником, высказал свое мнение : семья заблудилась и замерзла из-за резкого похолодания.

Местность Кутурчинского Белогорья действительно сложная, объяснил он: "Это горная тайга: внизу это тайга, по которой сложно перемещаться, потому что кругом мох, который покрывает камни такими большими расщелинами. А верхняя часть — это голый курумник. Во-первых, он скользкий, во время дождя чрезвычайно скользкий, как намыленный. А во-вторых, там наверху нет ориентиров. То есть, когда ты выходишь вверху Белогорья, ты видишь только вершины перед собой, а чтобы вернуться на тропу, у тебя ориентиров нет. Поэтому я думаю, они не нашли тропу, по которой пришли, и начали блуждать".

Версию с рекой Мана Кулеш исключил: река омывает другую часть Белогорья, до нее от места исчезновения семьи несколько десятков километров, а территория со всех сторон окружена дорогами.

Нейросети и весенние надежды

Представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду рассказала , что активные поиски возобновятся только весной, после наступления подходящих погодных условий. Планируется задействовать беспилотники и нейросети для анализа фото- и видеоматериалов с дронов.

"Мы надеемся отыскать следы пребывания семьи или их тела. Весной, когда сходит снег, видимость улучшается, в частности, и для квадрокоптеров. Наряду с традиционной работой поисковиков по просмотру фото- и видеоматериалов с БПЛА отряд активно использует нейросеть, которая помогает распознавать потерявшегося человека в различных природных условиях", — объяснила Чооду.

Зоны поиска определят весной с учетом новых собранных данных, уточнила она.

Версия о сектах и добровольном уходе

В соцсетях активно обсуждались конспирологические теории — от членства в секте до добровольного ухода в тайгу. Следственный комитет опроверг эту версию: "Семья Усольцевых не была членами секты, поскольку в ходе расследования уголовного дела не было получено никаких сведений, подтверждающих данное обстоятельство".

Версию о добровольном уходе жить в тайгу Кристина Вульферт считает маловероятной. "Начнем с того, что в тайге есть непредвиденные ситуации. Можно подготовиться, допустим, привезти туда продуктов, накупить их в большом количестве и постоянно туда перевозить. Но у этого были бы все равно какие-то свидетели. Я думаю, что следствие тоже рассматривало эту историю, проверяло закупки, траты денег и так далее. Но это же не город — еда заканчивается. Плюс в семье маленький ребенок и собака", — объяснила она.

Вульферт отметила , что рано или поздно понадобились бы лекарства и адекватные родители не стали бы рисковать жизнью ребенка.

Откровение старшего сына

А теперь — самое неожиданное. Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, категорично опроверг информацию о деньгах, якобы найденных в автомобиле семьи. Он поделился своим мнением в эфире шоу "Пусть говорят".

"Про найденные в машине деньги придумали журналисты, которые хотели поднять упавший интерес к теме. Потому что не было никаких денег там! Я лично подписывал тогда согласие на вскрытие автомобиля, при мне полицейские разбили окно, вскрыли машину. И выпотрошили ее полностью. И я должен был присутствовать на всей процедуре от начала и до конца", — заявил Даниил.

Баталов утверждал: "Автомобиль обыскивали один раз, при мне. И под рулем искали, воздушную подушку тоже проверили. В бардачке были всякие предметы, обычные для бардачка. Не было никаких денег".

После обыска полицейские заклеили разбитое окно машины. Возможно, что кто-то потом отклеил окно, открыл автомобиль и подбросил туда деньги, чтобы направить следствие в сторону несчастного случая, предполагает сын Усольцевой.