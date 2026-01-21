Пропавшие в тайге Усольцевы не состояли в сектах

КРАСНОЯРСК, 21 янв – РИА Новости. Семья Усольцевых, пропавшая осенью в тайге Красноярского края, не состояла ни в каких сектах, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

"Семья Усольцевых не была членами секты, поскольку в ходе расследования уголовного дела не было получено никаких сведений, подтверждающих данное обстоятельство. Поэтому нет оснований для дальнейшего обсуждения этой темы", - сказал собеседник агентства.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.