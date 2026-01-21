Рейтинг@Mail.ru
05:58 21.01.2026
Пропавшие в тайге Усольцевы не состояли в сектах
Семья Усольцевых, пропавшая осенью в тайге Красноярского края, не состояла ни в каких сектах, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. РИА Новости, 21.01.2026
Пропавшие в тайге Усольцевы не состояли в сектах

СК: пропавшие в тайге Усольцевы не состояли в сектах

Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 янв – РИА Новости. Семья Усольцевых, пропавшая осенью в тайге Красноярского края, не состояла ни в каких сектах, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Семья Усольцевых не была членами секты, поскольку в ходе расследования уголовного дела не было получено никаких сведений, подтверждающих данное обстоятельство. Поэтому нет оснований для дальнейшего обсуждения этой темы", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Сигнал с телефона Усольцевых мог дать ложный след в их поисках
17 января, 04:26
