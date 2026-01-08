Рейтинг@Mail.ru
В СК рассказали о поисках пропавшей семьи Усольцевых
09:54 08.01.2026
В СК рассказали о поисках пропавшей семьи Усольцевых
В СК рассказали о поисках пропавшей семьи Усольцевых
2026
В СК рассказали о поисках пропавшей семьи Усольцевых

СК: осмотр двух пещер в районе поисков семьи Усольцевых не дал результатов

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 янв - РИА Новости. Спасатели осмотрели две пещеры в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, в которые, предположительно, могли упасть члены пропавшей семьи Усольцевых: следов их пребывания там не было обнаружено, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По словам собеседницы агентства, в ходе расследования отрабатываются все версии, но приоритетной остается несчастный случай. Следственная группа работает в контакте со спасателями, спелеологами, опрашиваются свидетели.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Новый поворот в деле Усольцевых: поисковик раскрыл, что могло случиться
24 декабря 2025, 14:58
"Спелеологи предоставили информацию о характере пещер на местности Кутурчинского Белогорья. Там есть пещеры-колодцы, куда легко упасть. Спасателями были обследованы две пещеры ближайшие к поселку Кутурчин, но безрезультатно", - сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от красноярского поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Таинственный вертолет и друг-бизнесмен: новые вопросы в деле Усольцевых
22 декабря 2025, 16:58
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
