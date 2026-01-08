В СК рассказали о поисках пропавшей семьи Усольцевых

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 8 янв - РИА Новости. Спасатели осмотрели две пещеры в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, в которые, предположительно, могли упасть члены пропавшей семьи Усольцевых: следов их пребывания там не было обнаружено, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По словам собеседницы агентства, в ходе расследования отрабатываются все версии, но приоритетной остается несчастный случай. Следственная группа работает в контакте со спасателями, спелеологами, опрашиваются свидетели.

"Спелеологи предоставили информацию о характере пещер на местности Кутурчинского Белогорья. Там есть пещеры-колодцы, куда легко упасть. Спасателями были обследованы две пещеры ближайшие к поселку Кутурчин, но безрезультатно", - сказала собеседница агентства.

Семья Усольцевых пропала недалеко от красноярского поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.