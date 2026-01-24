Рейтинг@Mail.ru
Волонтер рассказала о планах по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/poisk-2070021290.html
Волонтер рассказала о планах по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае
Волонтер рассказала о планах по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае - РИА Новости, 24.01.2026
Волонтер рассказала о планах по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае
Зоны поиска пропавшей осенью 2025 года семьи Усольцевых в Красноярском крае определят весной с учетом новых собранных данных, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T06:49:00+03:00
2026-01-24T06:49:00+03:00
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055684083_0:131:1281:851_1920x0_80_0_0_9dfdb1d8ae0ec5f0be13528388010dea.jpg
https://ria.ru/20260117/poiski-2068453049.html
https://ria.ru/20260121/usoltsevy-2069208432.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055684083_48:0:1211:872_1920x0_80_0_0_399e3637de5327b1fdc8fe6d1ceff34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Волонтер рассказала о планах по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае

РИА Новости: поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае возобновятся весной

© Фото : КГКУ "Спасатель"/TelegramСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Зоны поиска пропавшей осенью 2025 года семьи Усольцевых в Красноярском крае определят весной с учетом новых собранных данных, рассказала РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Активные поиски завершились 12 октября, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. Чооду 18 декабря отметила РИА Новости, что активные поиски возобновятся только после наступления подходящих погодных условий, при этом поисковые отряды задействуют беспилотники.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Сигнал с телефона Усольцевых мог дать ложный след в их поисках
17 января, 04:26
"После возобновления активных поисков весной мы будем отталкиваться от тех данных, что удастся получить зимой. На место поиска продолжают приезжать спасатели. Мы будем использовать и ту информацию, которую нам предоставят службы (полиция, следственные органы, КГКУ "Спасатель" - ред.)", - сказала агентству представитель отряда.
По факту безвестного исчезновения туристов региональный СК РФ возбудил уголовное дело пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края. В ноябре 2025 года начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов заявил РИА Новости, что с учетом температур снег в районе Кутурчин может сойти ориентировочно в мае.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пропавшие в тайге Усольцевы не состояли в сектах
21 января, 05:58
 
Красноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала