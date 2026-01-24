Волонтер рассказала о планах по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Зоны поиска пропавшей осенью 2025 года семьи Усольцевых в Красноярском крае определят весной с учетом новых собранных данных, рассказала РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Активные поиски завершились 12 октября, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. Чооду 18 декабря отметила РИА Новости, что активные поиски возобновятся только после наступления подходящих погодных условий, при этом поисковые отряды задействуют беспилотники.

"После возобновления активных поисков весной мы будем отталкиваться от тех данных, что удастся получить зимой. На место поиска продолжают приезжать спасатели. Мы будем использовать и ту информацию, которую нам предоставят службы (полиция, следственные органы, КГКУ "Спасатель" - ред.)", - сказала агентству представитель отряда.

По факту безвестного исчезновения туристов региональный СК РФ возбудил уголовное дело пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.