Рейтинг@Mail.ru
Семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, считает поисковик - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 28.01.2026 (обновлено: 01:10 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/semja-2070663627.html
Семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, считает поисковик
Семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, считает поисковик - РИА Новости, 28.01.2026
Семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, считает поисковик
Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, так как рано или поздно понадобились бы лекарства, и жизнью ребенка родители... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:46:00+03:00
2026-01-28T01:10:00+03:00
красноярский край
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991807_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_0f0237f982d22d00067473fe4ea7f8c3.jpg
https://ria.ru/20260124/poisk-2070021290.html
https://ria.ru/20260117/poiski-2068453049.html
https://ria.ru/20260113/shans-2067491764.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991807_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3cd0055c513dc35599cde9ec1769a516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, россия, происшествия
Красноярский край, Россия, Происшествия
Семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, считает поисковик

РИА Новости: пропавшая семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, так как рано или поздно понадобились бы лекарства, и жизнью ребенка родители рисковать бы не стали, сообщила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В соцсетях и СМИ обсуждаются разные версии случившегося, в том числе возможность того, туристы сами скрылись в тайге.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Волонтер рассказала о планах по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае
24 января, 06:49
"Начнём с того, что в тайге есть непредвиденные ситуации. Можно подготовиться, допустим, привезти туда продуктов, накупить их в большом количестве и постоянно туда перевозить. Но у этого были бы все равно какие-то свидетели. Я думаю, что следствие тоже рассматривало эту историю, проверяло закупки, траты денег и так далее. Но это же не город – еда заканчивается. Плюс в семье маленький ребенок и собака", - сказала собеседница.
Она отметила, что можно охотиться и готовить что-то из мяса, но если человек заболел бы, то пришлось бы кому-то выйти в город, чтобы купить лекарства.
"Я думаю, что Усольцевы адекватные. Если ребенок заболевает, то проще обратиться к врачу, если, не дай бог, что-то серьезное. Мы все-таки придерживаемся того, что они достаточно адекватные люди и не рисковали бы. Возможно, собой мы можем рисковать, но ребенком, я надеюсь, они бы не рисковали и в случае беды они бы вышли", - отметила Вульферт.
По ее словам, с момент пропажи прошло достаточно времени, чтобы появилась какая-то причина выйти из леса, – хотя бы покупка продуктов или лекарств.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Сигнал с телефона Усольцевых мог дать ложный след в их поисках
17 января, 04:26
МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых
13 января, 02:10
 
Красноярский крайРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала