Семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, считает поисковик

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, так как рано или поздно понадобились бы лекарства, и жизнью ребенка родители рисковать бы не стали, сообщила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В соцсетях и СМИ обсуждаются разные версии случившегося, в том числе возможность того, туристы сами скрылись в тайге.

"Начнём с того, что в тайге есть непредвиденные ситуации. Можно подготовиться, допустим, привезти туда продуктов, накупить их в большом количестве и постоянно туда перевозить. Но у этого были бы все равно какие-то свидетели. Я думаю, что следствие тоже рассматривало эту историю, проверяло закупки, траты денег и так далее. Но это же не город – еда заканчивается. Плюс в семье маленький ребенок и собака", - сказала собеседница.

Она отметила, что можно охотиться и готовить что-то из мяса, но если человек заболел бы, то пришлось бы кому-то выйти в город, чтобы купить лекарства.

"Я думаю, что Усольцевы адекватные. Если ребенок заболевает, то проще обратиться к врачу, если, не дай бог, что-то серьезное. Мы все-таки придерживаемся того, что они достаточно адекватные люди и не рисковали бы. Возможно, собой мы можем рисковать, но ребенком, я надеюсь, они бы не рисковали и в случае беды они бы вышли", - отметила Вульферт.

По ее словам, с момент пропажи прошло достаточно времени, чтобы появилась какая-то причина выйти из леса, – хотя бы покупка продуктов или лекарств.

МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.