Новый поворот в деле Усольцевых: поисковик раскрыл, что могло случиться - РИА Новости, 24.12.2025
14:58 24.12.2025 (обновлено: 16:08 24.12.2025)
Новый поворот в деле Усольцевых: поисковик раскрыл, что могло случиться
Новый поворот в деле Усольцевых: поисковик раскрыл, что могло случиться
Новый поворот в деле Усольцевых: поисковик раскрыл, что могло случиться
Новый поворот в деле Усольцевых: поисковик раскрыл, что могло случиться

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Почти три месяца без единого следа: исчезновение семьи Усольцевых с пятилетней дочерью в красноярской тайге получило новый поворот. Масштабные поиски с участием добровольцев и спасателей не дали зацепок, однако глава отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев озвучил версию, способную прояснить произошедшее.

Последний след

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина — вечером 27 сентября прибыла на турбазу в Партизанском районе Красноярского края. По пути они остановились на Минской петле — известной смотровой площадке с панорамами гор. Вечером забронировали баню, а утром подробно расспрашивали персонал о тропе к скале Буратинка.
Директор турбазы Евгений Кудряшов подчеркнул важную деталь: группы не было. Не было и гида, который якобы отменил восхождение из-за погоды. Семья изначально планировала идти втроем, без сопровождения. Двадцать восьмого сентября утром они уехали.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Их Skoda Kodiaq обнаружили у подножия Кутурчинского Ббелогорья, в поселке Кутурчин. Свидетели видели, как двое взрослых с ребенком и рюкзаками начали подъем. После этого — никаких следов.
Прошло почти три месяца. За это время отряд "Лиза Алерт" провел одну из самых масштабных операций в своей истории. На форуме к 15-летию организации председатель Григорий Сергеев привел цифры: волонтеры пешком преодолели 4600 километров. Для сравнения: это расстояние от Москвы до Иркутска. Через тайгу, горы и снег. Активную фазу поисков завершили 12 октября, перейдя к точечным задачам.

Обычная семейная поездка?

Ирина Усольцева, психолог и коуч, перед выездом делилась планами с подругой Марией Шрайнер. "Хочу побыть с мужем и дочкой, просто вместе. Мы все время заняты — дом, работа. <...> Просто уедем втроем", — писала Ирина.
© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/TelegramКадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя девочка решила пойти в поход с родителями
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя девочка решила пойти в поход с родителями
Подруга отметила: в последние недели Ирина казалась спокойной и довольной. "Она писала, что чувствует легкость и радость, что все налаживается. Никакого внутреннего кризиса", — рассказала Шрайнер.
По факту пропажи завели уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.
Машину семьи изъяли для экспертиз. В бардачке нашли 300 тысяч рублей наличными. Родные пояснили: Сергей привык держать крупные суммы в авто. Деньги отдали его дочери от первого брака.
Для генетических анализов взяты образцы. Допрошено свыше 60 свидетелей. Основная версия следствия — несчастный случай.

Признание старшего сына

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, с начала поисков убежден: мать, отчим и младшая сестра живы.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
"Я уверен на сто процентов, что родители живы, что они сейчас не на Кутурчинском Белогорье. Я верю в это, потому что за все время поисков не нашли вообще ничего — ни одного следа", — заявил Даниил.
Он акцентировал опыт Сергея Усольцева: "Мой отец — очень опытный человек. Опытный таежник, горник, турист. Он просто не мог заблудиться, не оставив следов. Он меня этому учил. Невозможно, чтобы такой человек не оставил вообще ничего".
Масштаб операции впечатляет: десятки участников, тысячи километров пройдено пешком — без единой зацепки. "Я не могу предположить, куда они уехали, и причину не знаю. Но уверен, что они живы".
Даниил отверг версии нападения медведя (животные в сентябре готовятся к спячке, волков в районе мало), браконьеров (много туристов у Буратинки) или потери ориентации. Побывав на месте, он убедился: с опытом Сергея Усольцева заблудиться там невозможно.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Теперь Баталов склоняется к побегу из-за угрозы. В сентябре Сергей звонил ему, интересовался делами на работе и финансовым положением — якобы проверял, все ли в порядке со старшим сыном перед отъездом.
"Недавно пазлик сложился о том, что они могли сбежать. Потому что это единственная версия без трещин. Паспорта новые сделать ведь несложно? Загранпаспорта тем более. Настоящих паспортов я не нашел дома, при обыске тоже не нашли. Ну, скорее всего, они же путешественники, с собой их взяли. А то что кота оставили... Ну палевно не оставлять было бы. Наверняка отец понимал, что их начнут искать, и кота этого достанут", — объяснил Даниил.
Он добавил: долгов у Сергея точно не было, тот занимал солидное положение. Возможно, кого-то напугали "бандиты". Таиланд Даниил исключил — страна не нравилась Ирине. Более вероятны Монголия с последующим переездом в Казахстан, считает он.
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Впрочем, в СК не рассматривают версию о побеге из страны.

Новый поворот в деле

Председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев в беседе с РИА Новости назвал наиболее вероятную причину исчезновения семьи Усольцевых — критическую ситуацию из-за внезапного ухудшения погоды в Кутурчинском Белогорье.
Днем 28 сентября семья вышла в поход в легкой одежде, планируя вернуться на турбазу через три — три с половиной часа.
© Фото : КГКУ "Спасатель"/TelegramСпасатели обследуют пещеру глубиной 15 метров в поисках семьи Усольцевых
Спасатели обследуют пещеру глубиной 15 метров в поисках семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram
Спасатели обследуют пещеру глубиной 15 метров в поисках семьи Усольцевых
В тот день резко похолодало и пошел снег. "И через три дня мы получили заявку, и все 11 суток нашей круглосуточной работы там шел снег", — отметил Сергеев.
Он подчеркнул: "Мы предполагаем, что у людей случилось: критическая ситуация связана с резким изменением погодных условий, когда они были в районе этого горного массива. Об этом говорят косвенные данные, и мы весь поиск сосредотачивали именно там".
 
 
 
