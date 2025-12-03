Рейтинг@Mail.ru
"Ни одного следа": что случилось с Усольцевыми? Версия сына - РИА Новости, 03.12.2025
14:58 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/usoltsevy-2059497699.html
"Ни одного следа": что случилось с Усольцевыми? Версия сына
"Ни одного следа": что случилось с Усольцевыми? Версия сына
2025-12-03T14:58:00+03:00
2025-12-03T14:58:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046171119_1:0:1256:706_1920x0_80_0_0_e50a3a15ba596b0e479f1d60cec7fdf5.jpg
"Ни одного следа": что случилось с Усольцевыми? Версия сына

Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Больше двух месяцев назад в Красноярском крае бесследно пропала семья из трех человек, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка — и не вернулись. Масштабные поиски ничего не дали. А теперь сын пропавшей озвучил версию, способную изменить направление поисков.

Последний день на турбазе

На турбазу в Партизанском районе вечером 27 сентября приехала семья Усольцевых. По дороге заезжали на Минскую петлю — популярное место с видами на горы. Вечером заказали баню, утром детально расспрашивали персонал о маршруте к Буратинке.
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Директор турбазы Евгений Кудряшов позже подчеркнет важную деталь: группы не было. Не было и гида, который якобы отменил восхождение из-за погоды. Семья изначально планировала идти втроем, без сопровождения. Двадцать восьмого сентября утром они уехали.

Автомобиль у подножия горы

Машину семьи — Skoda Kodiaq — нашли у подножия горы в поселке Кутурчин. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком и рюкзаками начали подъем в сторону Кутурчинского Белогорья. Дальше — тишина.
Автомобиль пропавшей в Красноярском крае семье - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Прошло уже больше двух месяцев. За это время поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" провел одну из крупнейших операций в своей истории. На форуме, посвященном 15-летию организации, председатель Григорий Сергеев озвучил цифры: пешком пройдено 4600 километров. Для сравнения — это дальше, чем от Москвы до Иркутска. По тайге, горам, снегу.
Условия усложнялись ежедневно. Семья ушла при плюс 26 градусах. Ночью температура упала до плюс двух, потом выпал снег. "В зоне поисков местами снег по колено. Часть территории станет доступна только весной", — объяснял Сергеев.
Председатель поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт Григорий Сергеев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Территория у Буратинки труднопроходима — густая хвоя скрывает все, тепловизоры бесполезны. Активную фазу завершили 12 октября, перейдя к точечным задачам.

"Хочу просто побыть с семьей"

Следователи тщательно изучили переписку Ирины Усольцевой. Психолог и коуч за несколько дней до поездки делилась мыслями с близкой подругой Марией Шрайнер.
"Хочу побыть с мужем и дочкой, просто вместе. Мы все время заняты — дом, работа. <...> Просто уедем втроем", — писала Ирина.
Женщина во время медитации - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Подруга вспоминает: последние недели Ирина выглядела умиротворенной. "Она писала, что чувствует легкость и радость, что все налаживается. Никакого внутреннего кризиса", — рассказала Шрайнер.

Уголовное дело и триста тысяч в бардачке

По факту исчезновения возбудили уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 105 УК России — убийство двух или более лиц.
Автомобиль семьи изъяли как вещественное доказательство. При осмотре в бардачке обнаружили 300 тысяч рублей. Родственники объяснили: Сергей часто оставлял в машине крупные суммы. Деньги передали его дочери от первого брака.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Машина важна для сбора генетического материала. Назначены две генетические экспертизы, допрошены больше 60 человек. Официальная версия следствия — несчастный случай.

"Мой отец не мог заблудиться"

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, с самого начала был уверен: его родные живы.
"Я уверен на сто процентов, что родители живы, что они сейчас не на Кутурчинском Белогорье. Я верю в это, потому что за все время поисков не нашли вообще ничего — ни одного следа", — говорил Даниил в интервью NGS24.RU.
Карта с отметками - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Он подчеркивал: "Мой отец — очень опытный человек. Опытный таежник, горник, турист. Он просто не мог заблудиться, не оставив следов. Он меня этому учил. Невозможно, чтобы такой человек не оставил вообще ничего".
Даниил обращал внимание на масштаб операции: в поисках участвовали десятки людей, прошли тысячи километров — и ни одной зацепки. "Я не могу предположить, куда они уехали, и причину не знаю. Но уверен, что они живы".

Новая версия

Недавно Даниил Баталов рассказал о находке, которая меняет все.
Он категорически отверг версии о встрече с диким зверем (медведи в конце сентября уходят в спячку, волков в той местности почти нет), нападении браконьеров (слишком много туристов ходит к Буратинке) и о том, что семья могла заблудиться. Побывав на месте поисков, Баталов понял: Сергей Усольцев с его опытом никогда бы там не потерялся.
Мужчина в лесу - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Теперь Даниил уверен: его близкие сбежали, потому что им грозила опасность.
В начале сентября Сергей позвонил Даниилу и расспрашивал, все ли у парня в порядке с работой, не нуждается ли он в деньгах. Баталов считает, что таким образом Усольцев решил убедиться, что "со старшим все нормально", перед тем как уехать.
"Недавно пазлик сложился о том, что они могли сбежать. Потому что это единственная версия без трещин. Паспорта новые сделать ведь несложно? Загранпаспорта тем более. Настоящих паспортов я не нашел дома, при обыске тоже не нашли. Ну, скорее всего, они же путешественники, с собой их взяли. А то что кота оставили... Ну палевно не оставлять было бы. Наверняка отец понимал, что их начнут искать и кота этого достанут", — поделился Даниил.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Даниил отметил еще одну важную деталь: "Долгов у него не было сто процентов. Он не последним человеком был. У него наверняка было что-то такое... Может быть, его просто кто-то пугнул. Бандиты какие-то".
Баталов не думает, что близкие уехали в Таиланд — эта страна никогда не нравилась Ирине. Более вероятной он считает версию с побегом в Монголию, откуда семья могла перебраться в Казахстан.
Даниил верит: когда шумиха уляжется, мама обязательно позвонит ему.
Впрочем, сотрудники СК неоднократно опровергали версии о побеге.
 
 
 
