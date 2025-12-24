Рейтинг@Mail.ru
Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае - РИА Новости, 24.12.2025
01:37 24.12.2025
Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае
Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае - РИА Новости, 24.12.2025
Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае
Пропавшая в турпоходе в Красноярском крае семья Усольцевых оказалась в критической ситуации из-за резкого изменения погодных условий в районе горного массива,... РИА Новости, 24.12.2025
2025
Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пропавшая в турпоходе в Красноярском крае семья Усольцевых оказалась в критической ситуации из-за резкого изменения погодных условий в районе горного массива, сообщил РИА Новости председатель "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.
Как сообщали в октябре в пресс-службе регионального СК РФ, днем 28 сентября семья ушла в поход в легкой одежде и должна была вернуться к турбазе через 3-3,5 часа.
Таинственный вертолет и друг-бизнесмен: новые вопросы в деле Усольцевых
22 декабря, 16:58
Таинственный вертолет и друг-бизнесмен: новые вопросы в деле Усольцевых
22 декабря, 16:58
По словам Сергеева, в день, когда пропала семья, резко похолодало и выпал снег.
"И через три дня мы получили заявку, и все 11 суток нашей круглосуточной работы там шел снег", - рассказал он.
«
"Мы предполагаем, что у людей случилось: критическая ситуация связана с резким изменением погодных условий, когда они были в районе этого горного массива. Об этом говорят косвенные данные, и мы весь поиск сосредотачивали именно там", - сообщил Сергеев, отвечая на вопрос о том, какая самая вероятная причина исчезновения семьи Усольцевых.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть
13 декабря, 04:55
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть
13 декабря, 04:55
 
Происшествия Красноярский край Россия Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
