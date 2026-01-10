Нейросеть задействуют для поиска в Красноярском крае следов Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Поисковый региональный отряд "ЛизаАлерт" планирует задействовать нейросеть после возобновления весной активных поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, отряд надеется найти их следы пребывания или тела, сообщила РИА Новости представитель отряда Серафима Чооду.

"Мы надеемся отыскать следы пребывания семьи или их тела. Весной, когда сходит снег, видимость улучшается, в частности и для квадрокоптеров. Наряду с традиционной работой поисковиков по отсмотру фото- и видеоматериалов с БПЛА отряд активно использует нейросеть, которая помогает распознавать потерявшегося человека в различных природных условиях", - сказала собеседница.

Также Чооду рассказала РИА Новости, что, учитывая площадь обследуемой территории и характер местности, это будет непростая задача.

"Статистика (по другим различным поискам и их результатам - ред.) здесь бессильна, она не учитывает множество факторов. Однако упорный труд, технологии вкупе с выработанными алгоритмами, мы верим, принесут результат", - добавила Чооду.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.

Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.