Опытный походник назвал свою версию исчезновения семьи Усольцевых - РИА Новости, 11.01.2026
08:29 11.01.2026
Опытный походник назвал свою версию исчезновения семьи Усольцевых
Опытный походник назвал свою версию исчезновения семьи Усольцевых
Опытный походник назвал свою версию исчезновения семьи Усольцевых
Семья Усольцевых не вернулась из турпохода в Красноярском крае, скорее всего, потому что заблудилась в районе Кутурчинского Белогорья, таким мнением с РИА... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T08:29:00+03:00
2026-01-11T08:29:00+03:00
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Опытный походник назвал свою версию исчезновения семьи Усольцевых

Кулеш: семья Усольцевых, скорее всего, заблудилась в Кутурчинском Белогорье

© Фото : КГКУ "Спасатель"/TelegramСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Семья Усольцевых не вернулась из турпохода в Красноярском крае, скорее всего, потому что заблудилась в районе Кутурчинского Белогорья, таким мнением с РИА Новости поделился депутат заксобрания региона Алексей Кулеш, который лично знает эту территорию и является опытным походником.
По его словам, сложная местность и отсутствие ориентиров привели к трагическому исходу, вероятнее всего, семья просто заблудилась и замерзла из-за резкого похолодания, заявил Кулеш, отметив, что местность Кутурчинского Белогорья "действительно сложная".
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СК изъял машину, на которой семья Усольцевых отправилась в турпоход
13 ноября 2025, 05:57
"Это горная тайга: внизу это тайга, по которой сложно перемещаться, потому что кругом мох, который покрывает камни такими большими расщелинами. А верхняя часть – это голый курумник. Во-первых, он скользкий, во время дождя чрезвычайно скользкий, как намыленный. А во-вторых, там наверху нет ориентиров. То есть, когда ты выходишь вверху Белогорья, ты видишь только вершины перед собой, а чтобы вернуться на тропу, у тебя ориентиров нет. Поэтому я думаю, они не нашли тропу, по которой они пришли, и начали блуждать", - сказал Кулеш.
Говоря о возможности того, что семья могла утонуть в реке Мана, он заявил, что это невозможно.
"Река Мана омывает с одной стороны Белогорье, но не эту территорию (где потерялась семья Усольцевых – ред.). Она омывает другую часть. И река Мана действительно и бурная, и глубокая, по крайней мере весной. Зимой, конечно, не такая. Но чтобы утонуть в ней, нужно постараться. И идти до нее далеко на самом-то деле. Это идти от того места, где они (Усольцевы – ред.) пропали, это несколько десятков километров идти. А более того, та территория, где они пропали, со всех сторон окружена дорогами. То есть спуститься вниз и не выйти на дорогу невозможно", - сказал Кулеш.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Таинственный вертолет и друг-бизнесмен: новые вопросы в деле Усольцевых
22 декабря 2025, 16:58
 
Красноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
