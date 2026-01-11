Опытный походник назвал свою версию исчезновения семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Семья Усольцевых не вернулась из турпохода в Красноярском крае, скорее всего, потому что заблудилась в районе Кутурчинского Белогорья, таким мнением с РИА Новости поделился депутат заксобрания региона Алексей Кулеш, который лично знает эту территорию и является опытным походником.

По его словам, сложная местность и отсутствие ориентиров привели к трагическому исходу, вероятнее всего, семья просто заблудилась и замерзла из-за резкого похолодания, заявил Кулеш, отметив, что местность Кутурчинского Белогорья "действительно сложная".

"Это горная тайга: внизу это тайга, по которой сложно перемещаться, потому что кругом мох, который покрывает камни такими большими расщелинами. А верхняя часть – это голый курумник. Во-первых, он скользкий, во время дождя чрезвычайно скользкий, как намыленный. А во-вторых, там наверху нет ориентиров. То есть, когда ты выходишь вверху Белогорья, ты видишь только вершины перед собой, а чтобы вернуться на тропу, у тебя ориентиров нет. Поэтому я думаю, они не нашли тропу, по которой они пришли, и начали блуждать", - сказал Кулеш.

Говоря о возможности того, что семья могла утонуть в реке Мана, он заявил, что это невозможно.

"Река Мана омывает с одной стороны Белогорье, но не эту территорию (где потерялась семья Усольцевых – ред.). Она омывает другую часть. И река Мана действительно и бурная, и глубокая, по крайней мере весной. Зимой, конечно, не такая. Но чтобы утонуть в ней, нужно постараться. И идти до нее далеко на самом-то деле. Это идти от того места, где они (Усольцевы – ред.) пропали, это несколько десятков километров идти. А более того, та территория, где они пропали, со всех сторон окружена дорогами. То есть спуститься вниз и не выйти на дорогу невозможно", - сказал Кулеш.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.